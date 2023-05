Ucrania dice estar lista para una contraofensiva militar contra Rusia

BBC

Ucrania está lista para lanzar su esperada contraofensiva contra las fuerzas de Rusia, dijo a la BBC uno de los más altos funcionaros de la seguridad ucraniana.Oleksiy Danilov no dio una fecha, pero dijo que el asalto para recuperar el territorio tomado por las fuerzas de ocupación del presidente Vladimir Putin podría empezar "mañana, pasado mañana o en una semana".Advirtió que el gobierno de Ucrania "no tiene derecho a cometer un error" con esta decisión porque era una "oportunidad histórica" de la que "no nos podemos perder".Como secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Danilov está en todo el centro del gabinete de facto del presidente Volodymyr Zelensky.Su excepcional entrevista con la BBC fue interrumpida por un mensaje telefónico del presidente Zelensky para convocarlo a una reunión para discutir la contraofensiva.Durante la entrevista, también confirmó que algunas de las fuerzas del grupo mercenario Wagner se estaban retirando de la ciudad de Bajmut, el foco de la batalla más sangrienta en lo que va de la guerra, pero añadió que se estaban "reagrupando en otras tres locaciones" y "no significa que estarán dejando de combatirnos".Danilov afirmó que estaba "completamente calmado" respecto al inicio del desplazamiento de armas nucleares a Bielorrusia, comentando: "Para nosotros, no es nada noticioso"Ucrania ha estado planeando una contraofensiva durante meses. Pero ha querido tener el mayor tiempo posible para entrenar a sus tropas y recibir el equipo militar de los aliado occidentales.Entretanto, las fuerzas rusas han estado preparando sus defensas.

"Siempre estamos listos"

Es mucho lo que está en juego porque el gobierno en Kyiv necesita demostrarle al pueblo ucraniano, y a los aliados occidentales, que puede abrirse paso por el frente ruso, romper el estancamiento militar y recapturar su territorio soberano.Danilov señaló que las fuerzas armadaCuando se le preguntó si las fuerzas armadas ucranianas estaban preparadas para la ofensiva, contestó: "Siempre estamos listos. De la misma manera que estuvimos listos para defender nuestro país en cualquier momento.", aseguró."Tenemos que entender que esta oportunidad histórica que se nos ha dado, por Dios, no la podemos perder, para que podamos ser verdaderamente un país europeo independiente, grande".Y añadió: "Podría suceder mañana, pasado mañana o en una semana"."Sería extraño se estuviera dando fechas del inicio de este u otros eventos. Eso no se puede hacer.... Y entendemos que no tenemos el derecho de cometer un error".Danilov desestimó la sugerencia que la contraofensiva ya había empezado, afirmando que "la destrucción de los centros de control rusos y equipos militares rusos" ha sido la tarea de las fuerzas armadas ucranianas desde el 24 de febrero del año pasado, cuando Rusia lanzó su invasión."No tenemos días de descanso durante esta guerra", indicó.También, una batalla que a cobrado la vida de muchos de sus soldados."Bajmut es nuestra tierra, nuestro territorio, y laodebemos defender", dijo. "Si empezamos a abandonar cada localidad, terminaríamos en nuestra frontera occidental, que es lo que Putin quería desde los primeros días de la guerra".Dijo que "controlamos sólo una parte pequeña de la ciudad, y eso lo reconocemos. Pero hay que tener en cuenta que Bajmut ha jugado un papel importante en esta guerra".En cuanto a los mercenarios de Wagner saliendo, respondió: "Sí, eso está sucediendo. Pero no quiere decir que dejarán de combatirnos. Se van a concentrar más en otros frentes... se están reagrupando a otras tres locaciones".