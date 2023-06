Ucrania asegura que sus tropas avanzan en el este del país mientras Rusia dice que Kyiv inició su esperada contraofensiva

Getty Images

Ucrania ha estado planeando una ofensiva a gran escala desde hace tiempo.

Las fuerzas de Ucrania están "cambiando hacia acciones ofensivas" en algunas partes del país, anunció este lunes la viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Malyar.Fuentes militares de Kyiv le dijeron a la BBC que están llevando a cabo una serie de operaciones ofensivas blindadas a pequeña escala.No dijeron si estees el comienzo de la esperada contraofensivaucraniana.Malyar describió la ciudad oriental de Bajmut como el "epicentro de las hostilidades".El lunes por la noche, aseguró que las tropas ucranianas habían avanzado hasta 1,6 km en varias direcciones alrededor de la ciudad y señaló que las fuerzas rusas también estaban a la defensiva en el sur.El comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, general Oleksandr Syrskyi, dijo que las tropas estaban "avanzando" hacia Bajmut y que habían destruido una posición rusa cerca de la ciudad.El presidente Volodomyr Zelensky elogió más tarde a sus fuerzas en la región por dar "las noticias que esperábamos".Durante varios meses, Bajmut ha estado en el centro de intensos combates entre las fuerzas ucranianas y rusas.El grupo paramilitar ruso Wagner había afirmado haber capturado la ciudad. Pero en las últimas semanas, algunos analistas han sugerido que las fuerzas de Kyiv están intentando rodearla y atrapar a las unidades rusas.

¿El inicio de la gran contraofensiva?

Servicio de Prensa de las Fuerzas Ucranianas. Un video publicado por el ejército ucraniano muestra supuestamente un vehículo militar cerca de Bajmut. La BBC no ha verificado la fecha de la imagen.

Getty Images Soldado ucraniano.

Mucho en juego

Reuters Miembros del Cuerpo de Voluntarios Rusos posan para una foto en el puesto fronterizo de Kozinka.

Durante mucho tiempo se ha esperado una gran contraofensiva ucraniana, pero Kyiv ya ha dicho que no avisará con antelación de su comienzo.Sin embargo, al mismo tiempo que Ucrania afirma haber obtenido ganancias marginales en otros lugares de la línea del frente, ha habido un aumento notable en la actividad militar.Por lo tanto,El Ministerio de Defensa ruso aseguró que Ucrania también lanzó la "ofensiva a gran escala" en la región de Donetsk el domingo utilizando seis batallones mecanizados y dos de tanques.en lo que Kyiv vio como la parte más vulnerable de la línea del frente, pero que "no logró su tarea, no tuvo éxito".El video de lo que Rusia dijo que fue la batalla en Donetsk mostraba vehículos militares bajo un intenso fuego en los campos. Rusia afirma que mató a 300 soldados y destruyó 16 tanques. Sin embargo, estas afirmaciones de Moscú no se han verificado de forma independiente.Y el lunes, el ejército de Ucrania dijo que no tenía información sobre un ataque importante en la región."No tenemos esa información y no comentamos sobre ningún tipo de falsedad", dijo a Reuters un portavoz del ejército ucraniano.Si las imágenes de los vehículos blindados bajo fuego intenso son auténticas, entonces reflejan la dura resistencia que enfrentarán las fuerzas ucranianas mientras intentan liberar más territorio.Y si no es lo que parece, no deja de ser un intento de Moscú de hacerse con el control de la narrativa.Ucrania ha estado planeando tal movimiento durante meses. Pero ha querido disponer del mayor tiempo posible para entrenar a sus tropas y recibir equipo militar de los aliados occidentales.El ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo que su país ahora tenía suficientes armas para una contraofensiva, pero no comentó si había comenzado, informó Reuters.Los funcionarios en Kiev advirtieron contra la especulación pública sobre la ofensiva, diciendo que podría ayudar al enemigo., dijo el ministerio de Defensa en un video publicado en Telegram el domingo. Sus imágenes mostraban tropas enmascaradas y bien armadas llevándose los dedos a los labios.A Ucrania le llevará tiempo lograr su objetivo de liberar el territorio ocupado por Rusia desde hace nueve años.Y Moscú ha tenido tiempo para prepararse. Eso significa que si Ucrania es capaz de montar una contraofensiva, llevará un tiempo.Hay mucho en juego porque, poner fin al estancamiento militar y recuperar parte de su territorio soberano.Por otra parte, los combatientes que se oponen al gobierno en Moscú dicen que han capturado a algunos soldados rusos en Bélgorod, cerca de la frontera con Ucrania.La afirmación fue hecha por la Legión para la Libertad de Rusia, que describió el anuncio como una declaración conjunta con el Cuerpo de Voluntarios Rusos.Ambos grupos quieren derrocar al presidente Vladimir Putin y dicen oponerse a la invasión a gran escala de Ucrania que lanzó en febrero del año pasado.Rusia ha culpado a Ucrania por los recientes ataques en sus territorios fronterizos, pero Kyiv niega estar directamente involucrada.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.