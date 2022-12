Twitter suspende las cuentas de varios periodistas que cubren noticias sobre la red social y Elon Musk

Reuters

Las cuentas de Twitter de varios periodistas destacados que cubren las noticias sobre el propietario de la empresa, Elon Musk, fueron suspendidas abruptamente.Reporteros del New York Times, CNNy el Washington Postse encuentran entre los que vieron bloqueadas sus cuentas el jueves por la noche.Una portavoz de Twitter le dijo al sitio web de tecnología The Vergeque la prohibición estaba relacionada con el intercambio en vivo de datos de ubicación.La decisión llega después de que Musk anunciara que va a demandar al propietario de un perfil que rastrea su avión privado.La lista de periodistas bloqueados también incluye a Micha Lee de The Intercept, Matt Binder de Mashable y los reporteros independientes Aaron Rupar y Tony Webster.

Mashable es un popular blog de noticias de internet, en donde Matt Binder es reportero.

Un portavoz deTheNew York Times calificó las suspensiones de "cuestionables y desafortunadas" y dijo que ni el periódico ni el reportero Ryan Mac recibieron ninguna explicación sobre el veto.CNN dijo que la "suspensión impulsiva e injustificada de varios reporteros... es preocupante pero no sorprendente".La compañía ha pedido a Twitter una explicación y afirmó que "reevaluará" su relacióncon la red social "en función de esa respuesta".

Getty Images El jet privado de Elon Musk puede ser rastreado a través de información pública.

Donie O'Sullivan, de CNN, cuya cuenta estaba entre las suspendidas, dijo que la medida era relevante por el "potencial impacto" que podría tener para los periodistas, en particular paraCuando completó la compra de la plataforma en octubre, Musk se dirigió a los posibles anunciantes en un tuit diciendo que adquiría Twitter porque quería "ayudar a la humanidad" y que "la civilización tenga una ciudad digital". Musk no ha hecho comentarios directamente sobre las suspensiones, pero dijo en un tuit que "criticarme todo el día está bien, pero".Agregó que las cuentas involucradas en doxxing, es decir, lasobre personas online, recibirían una suspensión temporal de siete días."A los 'periodistas' se les aplica las mismas reglas de doxxing que a todos los demás", tuiteó.básicamente coordenadas para un asesinato, y esto es (obviamente) una violación directa de los términos de servicio de Twitter"."Si alguien publicar, habría audiencias en Capitol Hill y Biden daría discursos sobre el fin de la democracia".Desde entonces, el magnate de la tecnología ha establecido una encuesta preguntando si debería devolver las cuentas "ahora" o "en siete días", lo que sugiere que la decisión podría revertirse más temprano que tarde.La jefa de confianza y seguridad de Twitter, Ella Irwin, le dijo a The Verge que las prohibiciones están relacionadas con unaque prohíbe "información de ubicación en vivo, incluida la información compartida en Twitter directamente o enlaces a URL de rutas de viaje de terceros"."Sin hacer comentarios sobre cuentas específicas, puedo confirmar que suspenderemos cualquier cuenta que viole nuestras políticas de privacidad y ponga en riesgo a otros usuarios", dijo Irwin al medio."No hacemosni ninguna otra cuenta".Musk luego habló con los periodistas en Twitter Spaces, parte de la aplicación de redes sociales que permite conversaciones de audio en vivo.Su breve aparición generó una audiencia de 30.000 personas, pero después de responder algunas preguntas sobre la prohibición, se fue y Twitter Spaces parece haber sido suspendido desde entonces.El miércoles, Twitter cerró la cuenta @ElonJet, así como otras cuentas que utilizaban información disponible públicamente.Al dueño de @ElonJet, Jack Sweeney, de 20 años, también le bloquearon su cuenta personal.Desde entonces, Muskasí como contra "organizaciones que apoyaron el daño a mi familia".Musk dijo que un "acosador loco" había utilizadopara encontrar y abordar un vehículo que transportaba a sus hijos en Los Ángeles.Twitter también, que surgió como una alternativa a Twitter desde que Musk la compró por US$44.000 millones en octubre.Sucedió después de que Mastodon usara Twitter para promocionar la nueva cuenta de Sweeney el jueves, según el New York Times.Lostambién parecían estar prohibidos.Un mensaje de error notificó a los usuarios que los enlaces a Mastodon habían sido "identificados" como "potencialmente dañinos" por Twitter o sus socios.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.