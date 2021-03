Trump perdió US$700 millones de su fortuna durante su presidencia

Getty Images

Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, Trump redujo su fortuna a 2.300 millones de dólares.

El patrimonio neto del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se redujo en unos US$700 millones durante los cuatro años en que ocupó la Oficina Oval. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, la fortuna de Trump se redujo de US$3.000 a US$2.300 millones.El cálculo se hizo analizando documentos financieros y otros archivos de entre mayo de 2016 y enero de 2021, para así dilucidar de cuánto era la riqueza del exmandatario antes y después de liderar el gobierno estadounidense.

Getty Images Los campos de golf del expresidente han perdido dinero constantemente.

Investigación criminal

Getty Images El brutal asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump ha generado que organizaciones y compañías rompan lazos con el expresidente.

Entre las razones que explican este descenso en su patrimonio está lapues los edificios de oficinas, los hoteles y complejos turísticos de la marca Trump perdieron importantes ingresos y cayeron en valor.Los bienes raíces comerciales del expresidente representan alrededor de lasBloombergestimó una caída delde sus principales propiedades comerciales.Pero la pandemia no es la única razón detrás de la pérdida de dinero del expresidente.El brutalha generado que organizaciones y compañías prefieran mantener la distancia con respecto al exmandatario.Así, por ejemplo, lade Estados Unidos puso fin a un acuerdo para organizar el torneo de 2022 en el campo de golf de Trump en Nueva Jersey, señalando que dañaría la marca del grupo.Y aunque el golf se ha vuelto un deporte popular entre ciertos círculos durante la pandemia, gracias a que permite mantener el distanciamiento social, los dos campos de Trump en Escocia también han, de acuerdo con los documentos de Bloomberg. En tanto,, el único banco dispuesto a prestarle dinero después de su quiebra en la década de 1990, también dijo que tras los disturbios en el Capitolio no volvería a hacer negocios con él.Por otra parte, Trump también posee una flota de aviones que incluye un Boeing 757. Estos aviones tienen décadas de antigüedad y su valor se ha reducido a lo largo de los años, según la información financiera analizada por Bloomberg.Siete aviones fueron valorados en alrededor de. Luego, en 2020, cinco de ellos fueron valorados en alrededor de. El valor de los aviones de Trump ha caído a lo largo de los años, en parte porque ha vendido parte de su flota.Durante la presidencia de Trump, sus finanzas estuvieron constantemente en el centro de atención. Uno de los temas más polémicos fue la cantidad de impuestos que realmente pagó.El mes pasado, lay otros registros financieros a los fiscales de Nueva York.Trump se ha negado varias veces a compartir documentos sobre su fortuna, negocios e impuestos, denunciando que esLa investigación en Nueva York trata sobre supuestos pagos secretos hechos por el exabogado de Trumpa dos mujeres,con lo que podría haber violado las leyes de financiamiento de campañas.El expresidente negó haberse relacionado con esas dos personas.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.