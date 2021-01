Toma de posesión de Biden: estos son los miembros del gabinete más diverso en la historia de EE.UU.

BBC

Cuando George Washington, el primer presidente de EE.UU., creó su primer gabinete en 1791, todos sus miembros eran blancos y hombres.Más de 200 años después, la llegada el poder de Joe Biden supone un cambio radical: el nuevo mandatario ha propuesto para formar parte de su gobierno el que se considera el equipo más diverso en la historia de la nación.Tras su toma de posesión este miércoles, Biden firmó, entre sus primeros documentos la nominación oficial de los miembros de su equipo, que ya están siendo sometidos a audiencias en el Senado, que se espera confirme a todos sus candidatos.

Biden se convirtió este miércoles en el 46º presidente de EE.UU.

Pero la apuesta por un gabinete variado comenzó meses antes de las elecciones, con la propia selección como su compañera de fórmula para la vicepresidencia: Kamala Harris, la congresista por California que se convirtió este miércoles no solo en la primera mujer en ocupar el cargo, sino también en la primera con raíces africanas y asiáticas en llegar al puesto.Y poco después de su elección, optó por otra mujer para uno de los puestos más sólidos del gobierno federal: Janet Yellen, quien fuera la primera mujer presidenta de la Reserva Federal, fue nominada como la primera secretaria del Tesoro.

El resto del gabinete

Getty Images Yellen será la primera mujer en estar frente de la Secretaría del Tesoro.

Los cuestionamientos

De ser confirmados por el Senado, se tratará del gabinete también con mayor diversidad racial en la historia de Estados Unidos.Y es que casi 50% de los nominados para las secretarías (como se conocen en EE.UU. a los ministerios) o puestos de alto nivel dentro de ellas"Este gabinete será más representativo del pueblo estadounidense que cualquier otro en la historia", dijo Biden a los periodistas en diciembre.Varios latinos ocuparán puestos en diversas secretarías.Frente a Seguridad Nacional estará Alejandro Mayorkas, de origen cubano; Xavier Becerra estará frente a la Secretaría de Salud, mientras que Miguel Cardona, de origen puertorriqueño, se encargará de la oficina de Educación.Pero Yellen no es la única mujer en ocupar un puesto de relevancia: Biden ha nominado a otras, superando por un puesto los récords establecidos por Bill Clinton y George W. Bush.Estados Unidos tendrá como secretaria de Interior a una mujer nativa americana: la congresista Deb Haaland.Otra mujer, Avril Haines, será también por primera vez directora de la Agencia de Inteligencia Nacional.Además, Biden ha nominado a mujeres para, superando por un puesto los récords establecidos por Bill Clinton y George W. Bush.En tanto, Marcia L. Fudge dirigirá Desarrollo Urbano y Vivienda; la exgobernadora de Míchigan, Jennifer Granholm, estará al frente del Departamento de Energía, y la gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo, fungirá como secretaria de Comercio.Desde 1933, solo 11 presidentes han nombrado a mujeres para puestos a nivel de gabinete. Ningún gabinete ha llegado jamás al equilibrio racial o de género.Durante los últimos 30 años, la tendencia ha sido hacia una mayor representación femenina, excepto en el gobierno de Donald Trump, que solo estuvo integrado por tres mujeres. El gobierno de Biden también ofrecerá por primera vez en la historia un puesto de gabinete a una persona abiertamente gay, el excalde de South Bend Peter Buttigieg, quien será secretario de Transpote.Mientras una persona transexual, Rachel Levine, se unirá al gobierno federal como secretaria asistente de Salud.Desde que ganó las elecciones, Biden ha estado bajo presión para cumplir sus promesas de conformar un gabinete que realmente refleje al país.Sin embargo, el mandatario también ha recibido numerosas críticas. Cuando Biden eligió al general Lloyd Austin para dirigir el Pentágono, el primer hombre negro en hacerlo, algunos demócratas se mostraron inconformes por no haber elegido a una mujer.El presidente también fue cuestionado por elegir a dos hombres blancos para dirigir la diplomacia estadounidense y la agencia agrícola (Anthony Blinken y Tom Vilsack, respectivamente), cuando grupos progresistas habían abogado por la nominación de mujeres negras para esos roles.En general, Biden ha sido cuestionado por sus opciones, que sus críticos, tanto fuera como dentro del Partido Demócrata, ven como demasiado seguras, moderadas, conocidas o de avanzada edad.