Tokio: las 10 estrellas del deporte que podrían hacer historia en estos Juegos Olímpicos (y cuáles son de América Latina)

Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia, se encamina a consolidar su leyenda en Tokio 2020.

Los de Tokio serán los primeros Juegos Olímpicos en 17 años que no tendrán a los dos gigantes históricos de las Olimpiadas: el velocista jamaiquino Usain Bolt (ganador de 9 medallas de oro) y el nadador estadounidense Michael Phelps (con 23 medallas en su bolsillo). Además, serán unos Juegos Olímpicos que se realizan un año después de lo planeado debido a la pandemia de covid-19 y que, también debido al nuevo coronavirus, no tendrán una asistencia de público al nivel de las ediciones anteriores. Sin embargo, los deportistas de elite están contando los días y los aficionados tienen la mirada puesta en ellos. Hay varios que no solo se destacaron en los anteriores juegos de Río 2016, sino que también han dominado ampliamente sus deportes en los últimos años. En BBC Mundo te presentamos 10 de las estrellas más destacadas que se tomarán los JJ.OO. de Tokio, incluidos nuestros atletas latinoamericanos que están más cerca de bañarse en oro.

1. Simone Biles, EE.UU. | Gimnasia

Yulimar Rojas es la gran esperanza de medalla dorada para Venezuela.

2. Yulimar Rojas, Venezuela | Salto triple

Shelly-Ann Fraser-Pryce, la reina de los 100 metros.

3. Shelly-Ann Fraser-Pryce, Jamaica | Atletismo

Mariana Pajón fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres y Río.

4. Mariana Pajón, Colombia | BMX

Naomi Osaka ha ganado cuatro Grand Slams.

5. Naomi Osaka, Japón | Tenis

Mijaín López es una leyenda del deporte cubano.

6. Mijaín López, Cuba | Lucha grecorromana

Caeleb Dressel podría repetir la hazaña de sus compatrioras Mark Spitz y Michael Phelps.

7. Caeleb Dressel, EE.UU. | Natación

Paula Pareto logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

8. Paula Pareto, Argentina | Judo

Kipchoge celebra su récord (no homologado) conseguido en octubre de 2019.

9. Eliud Kipchoge, Kenia | Maratón

Briseida Acosta fue medalla de bronce en los mundiales de Taekwondo.

10. Briseida Acosta, México | Taekwondo

Incluso antes de pisar el suelo del centro de Ariake —donde se realizarán las pruebas de gimnasia artística a partir del 24 de julio—, Simone Biles ya es la reina de estas Olimpiadas. Y a pesar de que es considerada por lejos la mejor gimnasta de la historia, a Biles no le ha bastado y ha redoblado la apuesta. Después de su gesta en Río 2016, donde consiguió el récord de cuatro medallas doradas, en los últimos años ha logrado cosas que se pensabanPor ejemplo, en los campeonatos nacionales de EE.UU. en 2019 realizó un triple-doble salto, una destreza que nadie había logrado hasta el momento. El movimiento fue bautizado Biles II, porque el Biles original que ya había estampado en la historia es una salida doble en su rutina en la barra de equilibrio. Y a sus 24 años, la proeza de Ohio seguramente mostraráen estos Juegos Olímpicos.La historia de esta venezolana es de lucha, aunque su disciplina sea la de salto triple. Nacida en Caracas pero criada en Puerto la Cruz, esta joven de 25 años consiguió la medalla de plata en la prueba de salto triple en Río 2016, pero ha sido su crecimiento en los últimos años lo que la coloca como favorita parareina no solo de su especialidad, sino también en la de salto largo. Debido a sus conquistas —posee el récord mundial de salto triple bajo techo y es la actual campeona del mundo de salto triple— fue elegida la mejor atleta femenina del mundo en 2020 por el World Athletics. Aunque enfrente tendrá a la colombiana Catherine Ibarguen (medalla de oro en Río), sus antecedentes la ponen como la favorita para quedarse con la presea dorada.Es verdad que nos quedamos sin Usain Bolt, pero Jamaica nunca decepciona en atletismo y presenta de nuevo a Shelly-Ann Fraser.Ninguna mujer en la historia ha ganado más medallas que ella en los 100 metros. Ya se colgó el oro en Beijing 2008 y en Londres 2012 y, aunque en 2016 no pudo revalidar el tricampeonato —llegó tercera—, lo cierto es que con sus triunfos en el Mundial de Doha de 2019 de nuevo está al frente en las apuestas de quién se quedará con la victoria en la prueba reina del atletismo femenino. Además, muy posiblemente ponga otra medalla en su maleta al lado de sus compañeras en el casi imbatible equipo de relevos de 4x100 metros. Su capacidad para mantener el dominio en los 100 metros planos durante este tiempo sin duda le ha llevado al estrellato y a ser, donde suele sorprender con sus constantes cambios de color de pelo. En Tokio podría igualar una marca masculina: ganar tres veces la medalla de oro olímpica en los 100 metros planos, tal como hizo su compatriota Usain Bolt.Colombia tuvo que esperar 104 años de Juegos Olímpicos para conseguir su primera medalla de oro. Fue en Sídney 2000. Pero ahora el país está a punto de que una sola atleta logrecon la corredora de BMX Mariana Pajón, quien ya logró trepar a lo más alto del podio en Londres 2012 y Río 2016. Fue la primera latinoamericana en ganar dos medallas de oro en un deporte individual.Aunque en los últimos años ha sufrido varias lesiones que la han alejado de las pistas, lo cierto es que el aplazamiento de los juegos le ha jugado a favor: en mayo logró la victoria en una de las pruebas del Supercross BMX y su nivel la pone como una de las favoritas para conseguir esa tercera medalla dorada.La tenista, número dos del mundo, acaparó los titulares a nivel global el pasado mes de mayo cuando decidió retirarse del Roland Garros, en medio de su negativa a hablar con los medios durante el torneo.Osaka explicó que tomó su decisión por su salud mental y reveló que había tenido "largos periodos de depresión". En un comunicado, la tenista aseguró que siente "enormes oleadas de ansiedad" antes de hablar con los medios. Sin embargo, Osaka confirmó su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio (de hecho, declinó participar en Wimbledon para enfocarse en las Olimpiadas). Aunque creció en EE.UU. (y tiene el pasaporte estadounidense), la tenista nació en Japón y también tiene la ciudadanía japonesa, lo que la convierte en la mayor estrella de la delegación anfitriona. Y también tiene una gran opción de medalla de oro. Osaka, quien ha ganado cuatro torneos de Grand Slam, llega como una de las favoritas para quedarse con el título en tenis femenino junto a la número 1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty.Mijaín es una leyenda de Cuba y de los Juegos Olímpicos. En la categoría de 130 kilos de lucha grecorromana, Mijaín no ha tenido rival en los últimos 15 años. Ganador de la medalla de oro en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, ahora peleará para ponerse su cuarta presea dorada en el cuello. Sin embargo, para lograrlo, el atleta, que cumplió 38 años en octubre pasado, deberá vencer al actual campeón mundial en su categoría: el turco Rıza Kayaalp, seis años menor que él y quien fue además la medalla de plata en Río 2016.EE.UU. tiene diversos nadadores que seguramente se llevarán la mayor cantidad de medallas en las competencias acuáticas (Simone Manuel y Katie Ledecky, entre otros), pero este joven de 24 años nacido en Green Cove Springs, Florida, puede estar destinado a ocupar el olimpo acuático, al que ya llegaron Mark Spitz en Múnich 72 y Phelps en Beijing 2008. Aunque Dressel ya consiguió dos oros en Río 2016 -una de ellas la prueba de 4x100 metros (en el equipo que también estaba Phelps), ha sido en los últimos años cuando ha batido varios récords mundiales y se ha coronado campeón del mundo en los 50 metros y 100 metros libre y mariposa (en estilo mariposa tiene el récord mundial), relevos combinados y estilo libre de 4x100. Fue en los mundiales de Gwangju, Corea del Sur, que se realizaron en 2019. Si logra conseguir al menos tres victorias, igualará las marcas de Spitz y Phelps de conseguir tres medallas de oro en unos mismos JJ.OO.La judoca Paula Pareto podría ser la primera medalla de oro para América Latina en Tokyo 2020. Ella tendrá su prueba de fuego el sábado 24 de julio, al día siguiente de la ceremonia de inauguración. Por eso desistió de ser la abanderada de su país en el desfile inaugural para concentrarse en reconquistar el oro en la categoría de menos de 48 kilos, que ya logró ganar en Río 2016. Pareto, nacida en San Fernando, provincia de Buenos Aires, ha intentado mantener el nivel que la llevó a estar en lo más alto del podio del judo, pero tendrá rivales muy fuertes como la japonesa Natsumi Tsunoda, quien se acaba de coronar campeona en los mundiales que se realizaron en Doha, el pasado junio.Solo una persona ha logrado recorrer los 42 kilómetros de una maratón en menos de dos horas. Y esa persona es Eliud Kipchoge.El fondista keniata logró esa marca en un evento especial realizado en Viena, en octubre de 2019, cuando cubrió el recorrido en 1:59:40.Y aunque la marca no fue reconocida oficialmente como el récord mundial (que, a propósito, Kipchoge también posee), lo cierto es que mostró una vez más la capacidad del atleta para conseguir lo impensable. El corredor ya ganó en la maratón olímpica de Río 2016 y seguramente será quien le marque el ritmo a esta prueba clásica de las Olimpiadas en Tokio.En México el taekwondo es sinónimo de medallas olímpicas: Víctor Estrada, bronce en Sídney 2000; Óscar Salazar, plata en Atenas 2004; Iridia Salazar, bronce en Atenas 2004; María del Rosario Espinoza, oro en Beijing 2008, plata en Río 2016 y bronce en Londres 2012 y Guillermo Pérez, oro en Beijing 2008.Ahora es Briseida Acosta, quien recoge el testimonio para continuar la tradición. 