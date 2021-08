Tokio: la proeza de Sifan Hassan, la refugiada que logró un éxito histórico para Países Bajos en los Juegos Olímpicos

Reuters

Sifan Hassan celebra su victoria tras cruzar la meta.

Sifan Hassan hizo historia este sábado en los Juegos Olímpicos de Tokio al lograr la medalla de oro en la final de los 10.000 metros de atletismo. Es la tercera medalla de la atleta holandesa en estos juegos, la segunda de oro. Ninguna atleta había logrado antes tres medallas en las pruebas de fondo en atletismo. Hassan logró el oro en los 10.000 y 5.000, y el bronce en los 1.500 para Países Bajos, el país que la acogió como refugiada cuando abandonó su Etiopía natal.https://twitter.com/Olympics/status/1423967355437207554La corredora se impuso en la final de los 10.000 a Kalkidan Gezahegne, de Bahréin, que logró la plata, y Letesenbet Gidey, de Etiopía. La victoria de Hassan en tres pruebas tan exigentes del atletismo olímpico refleja la dureza de carácter en la pista que ha tenido que mostrar en su vida. En la semifinal de los 1.500 sufrió una caída en la última vuelta y tuvo que acelerar para recuperar el terreno perdido y lograr la clasificación. La voluntad de acero de la corredora de 28 años se resume en el verso del Corán, el texto sagrado de los musulmanes, que citó como su favorito en una entrevista con el diario holandés NRC: "Con las dificultades llegará el alivio".Su carácter se forjó en su niñez en Etiopía, que abandonó en 2008, tras años viviendo con su madre y su abuela. Hassan nunca ha querido revelar qué la empujo a abandonar su país de origen. "Tengo que mirar hacia adelante. Hay días que estoy contenta, otros que lo estoy menos", ha comentado en alguna ocasión. La vida no fue fácil tampoco en el centro de acogida para menores solicitantes de asilo de Zuidlaren, donde la alojaron temporalmente a su llegada a Países Bajos, y, según contó, allí lloraba a diario.

EPA

Hassan, en lo alto del podio de los 10.000 metros en Tokio.

Hasta que sus habilidades atléticas la llevaron bajo la tutela del entrenador Honore Hoedt en 2012. Hoedt dijo al diario Volkskrant que le sorprendió al principio aquella muchacha "larguirucha" que mostraba gran capacidad de trabajo.Mientras empezaba a ganar carreras, Hassan se formaba para trabajar de enfermera en su nuevo hogar. Hasta 2015 la entrenó Hoedt, que comentó que su carácter ganador no siempre era fácil de manejar. "Puede ser recalcitrante. No podía manejar las derrotas y cuando perdía se encerraba durante días", dijo. Según Hoedte, "un fuego se prende dentro de ella que no siempre explota en la dirección correcta". Su rendimiento en Tokio muestra que Hassan ha madurado y aprendido a digerir las decepciones. La campeona holandesa es también una figura polémica para algunos por su cercanía al entrenador Alberto Salazar, inhabilitado por las autoridades deportivas estadounidenses por comportamiento sexual y emocional inapropiado.Salazar estaba al frente del conocido como Proyecto Oregón, financiado por la firma deportiva Nike para atletas de élite. Después de entrenar con él, Hassan defendió a Salazar. "Creo en el Proyecto Oregón. He visto a Alberto. Ha trabajado realmente duro y eso es lo que sé", dijo en una rueda de prensa tras proclamarse campeona del mundo de 1.500 y 10.000 metros en Doha en 2019. El Proyecto Oregón fue finalmente clausurado tras el escándalo de Salazar, pero la carrera de Hassan siguió adelante de la mano de Tim Rowberry, uno de los ayudantes de Salazar. El éxito de Tokio ha sido el último capítulo de una carrera que, en realidad, empezó cuando era una niña en Etiopía.

BBC

