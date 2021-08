Tokio: la furia por la pregunta “sexista” sobre el matrimonio a una campeona olímpica china

Getty Images

Gong Lijiao ganó la medalla de oro en lanzamiento de bala en Tokio.

La lanzadora china de bala Gong Lijiao se ha vuelto viral en las redes sociales de su país y no precisamente por su oro olímpico en Tokio.En una entrevista que tuvo con medios estatales chinos, la periodista no solo la describió como una "mujer varonil", sino que también le preguntó cuándo se casaría y si tendría hijos. El segmento provocó airadas reacciones en redes sociales, entre quienes consideraron las preguntas como "sexistas" y de "mente estrecha"."¿Es el matrimonio de lo único de lo que se puede hablar con las mujeres?", cuestionaron algunos. Para muchos la entrevista fue una muestra de los prejuicios existentes hacia la mujer en la sociedad china, así como ideales obsoletos de belleza y feminidad.El clip comienza con una periodista de la cadena CCTV diciéndole a la cámara: "Gong me dio la impresión de que es una mujer varonil".Entonces, va con un corte a la conversación con la atleta:

Reacciones

BBC

: Puede que parezca una mujer varonil por fuera, pero por dentro soy más una chica.: ¿Tiene algún plan de vida como mujer?: (sorprendida) ¿Vida como mujer?: Ya que solías ser una mujer varonil para el lanzamiento de bala, ¿sientes que puedes ser tú misma a partir de ahora?: Um... tal vez mire mis planes. Si no entreno, quizás pierda peso, me case y tenga hijos. Sí, es el camino que una debe tomar en la vida.Luego se le pregunta a Gong que si tuviera novio, qué tipo de hombre buscaría y si pelearía con un novio.La entrevista termina con Gong riendo y diciendo: "Yo no peleo. Soy muy gentil".Miles de personas en las redes sociales han criticado las preguntas que se le hicieron a Gong, y el hashtag (etiqueta) sobre matrimonio en la plataforma de microblogging Weibo tuvo más de 300 millones de visitas."Ganó una medalla de oro olímpica y todavía algo así no puede callar a este grupo de mujeres entrometidas", se quejó un comentarista en el sitio de reseñas Douban. Otros dijeron que las preguntas eran discriminatorias y avergonzaban a Gong.En Weibo, una caricatura que se burla de las preguntas de la entrevista ha comenzado a ser tendencia. Muchos se han unido a Gong dejando cientos de mensajes de apoyo en su página de Weibo."No es que no pueda casarse... Cuando hablamos de mujeres, no se trata solo de matrimonio o apariencia, sino también de sueños y logros", se lee en una publicación en la red social.La propia Gong respondió a la publicación diciendo: "¡Esto expresa totalmente lo que siento! ¡Gracias!"Los estándares de belleza chinos, que valoran especialmente a las mujeres delgadas, también han sido objeto de escrutinio en los últimos años en un país que vive un auge en la cirugía estética.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.