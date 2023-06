Solíamos saber dónde estaba el peligro, pero ahora no se sabe: la amenaza de la dispersión de minas terrestres tras la rotura de la represa en Ucrania

Getty Images

El colapso de la represa ha provocado la evacuación de más de 40 mil personas debido a las inundaciones.

Al ya enorme daño causado por la destrucción de la represa en el sur de Ucrania, en la región de Jersón, ahora se suma un nuevo peligro.Se trata de minas terrestres y explosivos de guerraque, con el fuerte flujo de agua, han sido arrastrados a sitios desconocidos, representando una importante amenaza para las comunidades cercanas y para quienes están ayudando en la zona.Así lo alertó la Cruz Roja. "Solíamos saber dónde estaba el peligro, pero ahora no se sabe", dijo Erik Tollefsen, jefe de la unidad de contaminación de armas de la Cruz Roja, a la agencia de noticias AFP. "Todo lo que sabemos es que están en algún lugar río abajo", agregó. El colapso de la represa de la planta hidroeléctrica de Kajovka, ubicada sobre el río Dniéper, en un área controlada por Rusia, ha provocado la evacuación de más de 40 mil personas debido a las inundaciones.

Getty Images

Desde que comenzó la guerra, los ucranianos han tenido que llevar a cabo diversas operaciones de desminado.

Getty Images

Rusia ha colocado minas para defender sus posiciones y frenar los contraataques de Ucrania.

Tanto Ucrania como Rusia se culpan mutuamente de sabotear el embalse que comenzó a romperse en las primeras horas del martes pasado. Natalia Humeniuk, vocera del Comando Sur Operacional de Ucrania, dijo a la televisión de ese país que "muchas minas terrestres (en áreas incautadas por Rusia) han sido removidas, convirtiéndose en minas flotantes"."Representan un gran peligro", añadió y explicó que era probable que explotaran si chocaban o golpeaban los escombros.Las minas terrestres -entre las que se incluye las "antipersonales" y "antitanques"- son artefactos explosivos diseñados para ocultarse a poca profundidad, de tal manera que su detonación se active al contacto de personas o vehículos. De acuerdo con Erik Tollefsen, la Cruz Roja ha dedicado varios meses a remover y mapear los campos minados en Ucrania. Sin embargo, parte de ese trabajo se perdió debido a las inundaciones, según declaró el representante de esa organización humanitaria.

El drama de las minas terrestres

Getty Images El agua ha arrastrado a minas terrestres y explosivos de guerra a sitios desconocidos, representando una importante amenaza para las comunidades cercanas.

BBC

Se cree que a lo largo de la vasta extensión de Ucrania hayque están plagados de minas terrestres.Es un área de tierra más grande que Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte juntas.Los rusos han desplegado minas terrestres tanto para defender sus posiciones como para frenar a los ucranianos. Y el área afectada por la ruptura de la represa no ha sido una excepción. En abril, el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, dijo quehan sido víctimas de minas rusas desde el comienzo de la invasión, yde ellas han muerto.La región dees una de las más afectadas: allí se han encontrado más minas terrestres que en cualquier otro lugar de Ucrania; más deEn el caso de Jersón, afectada por las inundaciones, las autoridades y miembros de la Cruz Roja han dicho que no tienen claridad sobre el número de minas que pueden estar siendo arrastradas por el agua. Según el Banco Mundial, que otorga préstamos de bajo interés a los países que necesitan efectivo, desminar Ucrania costaráKyiv está tratando de convencer a tantos países como sea posible, incluido algunos latinoamericanos como Chile, para que ayuden en el retiro de los explosivos.Si se toma en cuenta cómo ha pasado Ucrania los últimos 70 años limpiando minas de la Segunda Guerra Mundial, es un enfoque que requerirá optimismo.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.