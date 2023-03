Solía nadar en lágrimas: las duras revelaciones de un grupo de nadadoras profesionales británicas que enfrentaban el abuso de sus entrenadores

Getty Images

Pesajes humillantes, bulimia y otros horrores. Eso es lo que vivió una ex medallista de oro de los campeonatos juveniles de Reino Unido con una prometedora carrera.Phoebe Lenderyou dice que sufrió ese trastorno alimentario durante años como resultado de las críticas extremas y los controles de peso ordenados por sus entrenadores de natación.Además, añadió que ella era solo una de las muchas nadadoras que regularmente se morían de hambre antes de ser pesadas y que los entrenadores a menudo culpaban del bajo rendimiento en la piscina al aumento de peso.En una ocasión, dijo, un grupo de atletas fueron "puestas a prueba" por los entrenadores.Les habrían ofrecido pastel de chocolate y les llamaron "fracasadas" cuando lo comieron.Lenderyou contó que dejó el deporte con su "salud mental arruinada" y pasó años tratando de recuperarse."Cuando les conté [estas historias] a mis amigos y familiares y no podían creerlo. Es completamente vergonzoso que haya sucedido", dijo.

Phoebe Lenderyou

Lenderyou espera ahora que los nadadores no tengan miedo de hablar sobre las malas prácticas en el deporte.

La BBC ha hablado con varios nadadores, padres y entrenadores que alegan malos tratos en clubes de toda Inglaterra.Las acusaciones, que se remontan a más de una década, incluyen intimidación, vergüenza, abuso emocional, que se permitiera entrenara atletas mientras estaban lesionados, menosprecios, obsesión con el peso y no abordar los trastornos alimentarios.

'Gané medallas pero me sentí inútil'

Getty Images Otra nadadora dijo que ya no puede soportar ponerse el traje de baño.

Los nadadoras perdieron tanto peso que sus períodos se detuvieron.

A una adolescente se le dijo que siguiera haciendo ejercicio con una costilla rota para poder continuar con las "sesiones para quemar grasa".

Un club obligó a los atletas a entrenar durante horas sin tomar agua en los días de pesaje para que la retención de líquidos no afecte la báscula.

Gritos e insultos a niños y niñas por su bajo rendimiento, a menudo relacionado con el agotamiento y la falta de nutrición.

La BBC también vio evidencias de que una máquina utilizada para rastrear el peso de un nadadora de 15 años a la que se le había introducido una fecha de nacimiento falsa porque estaba destinada solo para adultos.

Getty Images Phoebe Lenderyou ganó varios torneos a lo largo de su carrera.

Soledad y asilamiento

BBC Louise Graham ha investigado las controvertidas prácticas de varios entrenadores británicos.

Phoebe Lenderyou Phoebe Lenderyou, que representó a Gran Bretaña, luchó contra la bulimia durante cinco años mientras competía.

Enfoque en el peso

Getty Images La natación de alto nivel es un deporte muy exigente, pero las acusaciones hablan de daños físicos y psicológicos.

Entrenar con lesiones

Phoebe Lenderyou Mudarse a Canadá salvó a Phoebe Lenderyou.

Louise Graham, gerente de desarrollo regional de Swim England North East, ha investigado múltiples ejemplos de acoso y humillación de las víctimas.Ella considera que había una"La gente adopta sin críticas lasconsiderando que 'si estaba bien hace 20 años, está bien ahora, esto es lo que se requiere para ser un campeón olímpico y eso es todo'", dijo."Pero esa visión es muy irresponsable y necesita cambiarse".En febrero de 2022, la BBC reveló que el club de natación de élite Ellesmere College Titans de Shropshire cerró sus puertas después de una investigación -que duró un año- sobre las más de 70 quejas de nadadores que incluíanDesde entonces, la BBC se ha visto inundada con informes de malas prácticas en todos los niveles del deporte, aunque muchasLas acusaciones incluyen:Lenderyou contó que en una ocasión un entrenador señaló partes de su cuerpo y dijo que había engordado.Esta ex nadadora británica ganó competencias nacionales, compitió en los European Juniors y obtuvo elen 2011, lo que la convirtió en "la persona a seguir".Pero pasó de estar en los podios internacionales a ser reprendida por su tamaño.Losse convirtieron en una obsesión que luchó por controlar.Durante cinco años sufrió bulimia y trastornos por atracón."Estaba. No podía decirle a nadie lo que estaba pasando y me sentía completamente inútil", dijo."No había forma de que pudiera mostrar ninguna debilidad, así que simplemente la oculté".Lenderyou se enamoró de la natación mientras estaba en el City of Newcastle Swimming Club, que ya está disuelto.Cuando tenía 16 años se mudó a 650 kilómetros de su hogar para asistir a Plymouth College, que tiene una asociación de muchos años con Plymouth Leander Swimming Club y se describe a sí mismo comoLa nadadora cuenta como en una sesión, la apartaron y un entrenador señaló partes de su cuerpo y le dijo que había ganado peso "aquí, aquí y aquí"."Simplemente pensé, 'bueno, me he equivocado ahora'", dijo Lenderyou, que en ese momento estaba"Tuve bulimia toda la semana y no tenía nada de energía. La obsesión por la comida realmente te absorbe".En los centros de entrenamiento intensivo dirigidos por British Swimming, Lenderyou recordó que los jóvenes atletas estaban en laantes de los días de pesaje.Dijo que una noche pusieronen la mesa y los nadadores lo devoraron.Luego, un entrenador les dijo que lo habían puesto allí como una prueba, y que habían fallado."Simplemente pensamos,Te consumía la culpa, sentías que si te comías una golosina, te impediría llegar a donde querías estar".Lenderyou renunció en su segundo año en Plymouth,debido a la constante decepción".Comenzó a nadar nuevamente cuando se mudó a Canadá y encontró un entrenador que la apoyaba.Phoebe dijo que su nuevo entrenador fue la "gracia salvadora" y la ayudó a tener una actitud saludable hacia la comida."Era increíble,", dijo."La conversación sobre la comida fue realmente positiva, asegurándose de quePlymouth College dijo quesobre las prácticas de entrenamiento.Y agregó que se tomaba la natación "extremadamente en serio" y que confiaba plenamente en el entrenamiento de Plymouth Leander.Otros nadadores le dijeron a la BBC que lalos había dejado con una relación poco saludable con la comida.Zara, que no quiere ser identificada con su nombre real por temor a las repercusiones, compitió a nivel nacional con un club del norte de Inglaterra.En un viaje al extranjero perdió casi medio kilo en tres semanas porque"El enfoque siempre estuvo en nuestro peso", dijo.", solo contábamos las calorías todo el tiempo".Cuando perdió casi 3,5 kg después de una gripe, fue elogiada por la drástica pérdida de peso."Muchos nadadores tenían hábitos anoréxicos y de atracones", dijo."Algunasporque perdieron mucho peso".Afirmó que los reprendían por nadar mal, lo que a menudo se debía a que estaban agotados por.Zara estuvo a un paso de convertirse en una de las mejores nadadoras británicas,"Solía nadar en lágrimas", contó."Cuando eres tan joven, no crees que haya nada de malo en eso. Luego comienzas a tener una voz a los 17, 18, y aprendes que estas cosas no están bien".Otra nadadora le dijo a la BBC que pensó que sus sueños se habían hecho realidad cuando se unió a un club de natación de renombre, peroA Sophie, que no es su nombre real, se le ordenó asistir aY regularmente teníaante la posibilidad de quedarse dormida cuando la alarma sonara a las 05:00.Cuando se rompió las costillas en una caída, entrenó con dolor porque estaba demasiado asustada para decírselo a su entrenador.Y cuando finalmente lo hizo, la mandaron a hacer ejercicio aDijo que se había quedado conmás de cuatro años después de dejar la natación."Me rompió el espíritu, rompió mis sueños. Hay una parte de mí que todavía está enfadada", dijo."Incluso ahora, trato de ponerme un traje de baño y no puedo".sobre cómo se manejaron las quejas en Swim England a raíz de algunas investigaciones de alto perfil.Después de la investigación de Ellesmere Titans, que descubrió que los nadadores habían sufrido trastornos alimentarios como resultado del régimen de pesaje público del club de niños de hasta 10 años, el organismo rector del deporte Swim England ha dicho quea menos que vayan a presentarse a los Juegos Olímpicos o a los Juegos de la Commonwealth.Graham, quien investigó algunas de estas denuncias y dirigió conferencias sobre el tema en la Universidad de Staffordshire, dijo que erapara asegurarse de que no dañara a los nadadores."A los atletas de élite se les dice 'si pierdes una sesión, tienes que sacrificar todo para tener éxito'", dijo."Pero este es un deporte de resistencia y... los adolescentes que nadan más de 16 horas a la semanaRecuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. 