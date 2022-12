Secuestrados en la primera cita: los delincuentes que usan Tinder para atraer a hombres y extorsionarlos

Getty Images

Un hombre contacta a una mujer en una aplicación de citas, intercambian mensajes y, tiempo después, quedan en verse en persona. Cuando el hombre llega al lugar acordado, es secuestrado por personas armadas. Lo que prometía ser un momento especial se convierte en una pesadilla que dura días.Enla ciudad brasileña de Sao Paulo, así como el otras grandes urbes de América Latina, este tipo de delitos se está volviendo común. La Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo (SSP) le dijo a la BBC que atraer a personas mediante el uso de perfiles falsos como cebo en aplicaciones de citas como Tinder ahora representa "más del 90%" de los secuestros registrados por la policía local.La víctima sufre tortura psicológica y, a veces, incluso física mientras se vacían sus cuentas bancarias.Solo en 2022, los agentes antisecuestros de la Policía Civil de Sao Paulo han actuado en 94 casos, arrestando a más de 250 sospechosos.Los hombres solteros mayores de 40 años son el objetivo principal de los delincuentes.Una de las víctimas era un médico del prestigioso Hospital de Clinicas de la ciudad, que estuvo cautivo durante unas 14 horas a principios de noviembre después de concertar una cita a través de una aplicación de este tipo.Solo fue liberado después de que los delincuentes realizaron varias transacciones bancarias a través de préstamos, compras y transferencias por un total de casi US$14.000.

Cómo escogen a las víctimas

Getty Images Las autoridades de la ciudad de Sao Paulo informaron que en lo que va de año se han reportado 94 secuestros de este tipo.

Un delito que se denuncia poco

Getty Images La policía cree que muchos casos no se denuncian porque los hombres se avergüenzan de haber sido estafados o porque estaban engañando a sus parejas.

Señales de alerta

Getty Images Los expertos recomiendan que las reuniones se realicen en lugares públicos con mucha gente alrededor, como centros comerciales.

En un comunicado, la SSP dijo que los delincuentes estudian el comportamiento en internet de sus víctimas"y arreglan una cita en la casa del 'cebo'", señalan.La BBC habló con policías -que en su mayoría pidieron permanecer en el anonimato- y expertos en seguridad digital para comprender cómo operan estas bandas y cuáles son los principales signos de que una cita podría ser una trampa.Contactamos a Tinder, la principal aplicación de citas mencionada por las víctimas de secuestro -según los policías entrevistados- para hablar de qué herramientas y métodos de seguridad están disponibles en la plataforma para prevenir estos delitos. Al momento de publicar esta nota no se había recibido respuesta.Un teniente de la policía militar que trabaja en la zona norte de Sao Paulo explicó que las víctimas son generalmente"Son personas mayores de 40 años, solteras y con algunos bienes. La mayoría de los delincuentes atraen a la víctima a través de Tinder, con mensajes seductores y una solicitud para reunirse lo antes posible", dijo el policía.Los delincuentes analizan la información personal que las víctimas ponen a disposición en las aplicaciones de citas, como su ocupación. Pero buscan específicamente usuarios que publican fotos de viajes internacionales o autos de lujo."", explicó el teniente."En uno de los casos que atendí, un hombre había tratado de concertar una reunión con una mujer en un centro comercial, pero ella dijo que estaba enferma y lamentaba no poder salir de la casa para encontrarlo. Él terminó acudiendo al [supuesto] hogar de ella y fue secuestrado", señaló.Cada banda actúa de acuerdo con las expectativas de la víctima, generalmente hombres que no buscan una relación, sino un encuentro más casual.". El hombre está convencido de que la mujer está 'dispuesta' [para el encuentro]", agregó el policía.Otro agente de policía dijo que creía que muchos "secuestros con el uso de aplicaciones de citas" no se denuncian por varias razones.La primera es que. Otra de las principales causas es que algunos hombres están en pareja y les dicen a sus parejas que fueron víctimas de secuestros comunes para evitar ser descubiertos.Lo que sorprendió a uno de los agentes fue la frecuencia de casos de hombres adinerados y educados que caían en estas estafas porque accedían a ir a barrios más alejados para tener encuentros románticos.En la mayoría de los casos, la desaparición de la víctima solo se notifica después de que los familiares preocupados llaman a la policía."Alguien en la familia nota que la persona ha desaparecido y da la alerta. Nunca he encontrado un caso de dos víctimas cautivas en el mismo lugar, pero el área general [de la ciudad] es la misma. A veces, incluso, es en el bosque", dijo un policía.Guilherme Alves, especialista en seguridad digital de SaferNet, una ONG brasileña que aborda los delitos en internet, dijo que los delincuentes suelen utilizar las aplicaciones de citas para extorsionar fuera de la plataforma."Un punto importante es entender de qué es responsable la plataforma. Lo que sucede fuera de ella está fuera del ámbito de la empresa, pero es posible solicitaren los tribunales información del perfil del estafador, si hay algún delito", agregó.Alves también señaló que,para atraer a las víctimas. Envían mensajes de audio e imágenes reales de la persona con la que habla la víctima.Pero el experto advirtió sobre algunas características comunes."Si se trata de una estafa de la modalidad catfish (en la que se crea una identidad falsa en internet), el perfil es realmente falso y el delincuente puede intentar llevar a la persona a otra plataforma, como WhatsApp. A veces, el estafador puede afirmar que eliminó el perfil de la plataforma con la justificación de que quieren algo serio".Alves ha identificado varias señales de advertencia para cualquiera que conozca a una persona en una aplicación de citas y tenga la intención de concertar un encuentro cara a cara.". Otro punto es son las personas que quieren concertar encuentros de forma muy rápida y abandonan la plataforma para chatear por WhatsApp. También se deben evitar las reuniones en lugares privados ", dijo el especialista en seguridad cibernética.Recomienda que la gente idealmente mantenga registros de todas las conversaciones y organice reuniones en lugares públicos con mucha gente, como un centro comercial. Alves también señaló que los estafadores pueden atacar después de un par de citas, en lugar de durante la primera."En un caso en el que trabajé, una mujer que terminó como víctima tuvo dos citas con el delincuente y, en la tercera, él la robó y desapareció", recordó Alves.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBCNewsMundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.