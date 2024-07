Your browser doesn’t support HTML5 audio

JEROME BROUILLET/AFP El fotógrafo francés Jerome Brouillet capturó esta imagen del surfista Gabriel Medina.

Fue al salir de una ola "perfecta" cuando el surfista brasileño Gabriel Medina despegó de su tabla y quedó suspendido en el aire, con el brazo derecho levantado y señalando con su dedo índice hacia el cielo.

El festejo ocurrió tras montar una ola de las más grandes de la jornada, en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la playa Teahupo’o en Tahití, que le valió una puntuación récord (9,9).

El fotógrafo de la agencia de noticias AFP Jerome Brouillet estaba atento. Puso en su objetivo a Medina y al verlo suspendido en el aire accionó el disparador de su cámara y desde ese instante sospechó que habría algo especial.

Su foto se ha convertido en una de las más icónicas de los Juegos Olímpicos e incluso es considerada por algunos como una de las mejores imágenes del deporte de todos los tiempos.

"Todos los fotógrafos esperaban ese momento. Sabes que Gabriel Medina, especialmente en Teahupo’o, va a salir y hacer algo", contó Brouillet.

"Sabes que va a pasar algo. El único momento complicado es saber dónde va a haber ese remate. A veces hace un gesto acrobático… ¡y esta vez lo hizo, así que apreté el botón!", cuenta con emoción.

Una foto espectacular

La imagen conseguida por Brouillet no solo tiene a Medina en su celebración acrobática, sino también su tabla en el aire, como flotando por encima del mar, lo que la hace más espectacular.

El francés tenía la certeza de que había capturado algo especial. Como otros fotógrafos, estaba montado en un barco en el que el movimiento del mar demanda una concentración absoluta para capturar las imágenes.

Pero Brouillet, de 41 años, es un experto en la fotografía de surf.

JEROME BROUILLET/AFP Brouillet y otros fotógrafos captan las imágenes desde una embarcación cercana a la acción del surf olímpico.

El que fuera una ola tan grande, con Medina logrando una acrobacia perfecta en el "tubo", auguraba que ocurriría algo especial.

"Cuando disparo en Teahupo’o no lo hago en un modo de ráfaga tan alta, porque al final, si aprietas demasiado el botón vuelves con 5.000 disparos en un día, ¡y eso no me gusta!", explica.

"Le saqué cuatro fotos al elevarse del agua y una de las cuatro era esta foto".

El propio surfista brasileño publicó la imagen en su cuenta de Instagram, consiguiendo casi 5 millones de "me gusta" en menos de 24 horas.

La foto ha sido utilizada por decenas de medios y publicaciones de todo el mundo y se ha compartido millones de veces en internet.

La revista TIME la describió como "la imagen que define el triunfo de los Juegos de Verano de 2024".

El consorcio de medios australiano News fue más allá: "Puede que sea la mejor foto deportiva de todos los tiempos".

A pesar de los elogios, Brouillet dijo el lunes que las celebraciones tendrían que esperar porque aún tiene que cubrir las finales de la competición.

"Estoy durmiendo en casa de un amigo cerca de Teahupo’o y tendremos una noche tranquila porque si mañana se celebra el evento, ¡tengo que levantarme a las 5 de la mañana!".

JEROME BROUILLET/AFP Medina realizó su acrobacia al salir de la ola "perfecta" que le valió una puntuación récord.

