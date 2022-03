Rusia y Ucrania: Zelensky llama a protestar en las calles a un mes del inicio de la invasión

Getty Images

Zelensky hizo un llamado desde Kiev.

Una protesta global.El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha hecho un llamado a los ciudadanos de todo el mundo a que salgan a las calles "en nombre de la paz" como protesta en contra de la guerra en su país.En un discurso grabado desde las calles de la capital Kiev, Zelensky dijo que Rusia estaba tratando de "derrotar la libertad" del pueblo ucraniano con "fuerza cruel",a un mes desde que iniciara la invasión ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin."El mundo debe detener la guerra", dijo en inglés. "Salgan de sus oficinas, sus hogares, sus escuelas y universidades. Salgan en nombre de la paz"."Salgan con símbolos ucranianos para apoyar a Ucrania, para apoyar la libertad, para apoyar la vida".Zelensky está utilizando la fecha simbólica para intentar que la gente siga condenando públicamente lo que está ocurriendo en su país.

Getty Images Dmytro Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, dijo que la situación en Mariúpol es la más difícil del país.

Costos ruinosos

Getty Images Los líderes de la OTAN, así como la UE y el Consejo Europeo, se encuentran reunidos en Bruselas.

Getty Images Una manifestante en Washington, EE.UU., sostiene un cartel que dice "No guerra" con los colores de la bandera ucraniana.

Zelenskiy dijo el jueves que Ucrania estaba "esperando pasos significativos" de las tres reuniones (OTAN, UE y Consejo Europeo) y enumeró algunas solicitudes hasta ahora desatendidas, como una"Nuestra posición firme estará representada en estas tres cumbres. En estas tres cumbres veremos quién es amigo, quién es socio y quién nos traicionó por dinero".Se estima que los líderes occidentales, reunidos en Bruselas, acordaráncuando el ataque ruso contra su vecino entra en su segundo mes.Zelenskiy los instó a ir más allá y reiteró su llamado a unasobre su país, donde miles de personas han muerto, millones se han convertido en refugiados y ciudades han sido pulverizadas.El 24 de febrero, Rusia inició una invasión por tierra, aire y mar de todo el territorio ucraniano. Putin se refirió a este movimiento como "una operación especial". Pero los países occidentales dicen que no es más que un pretexto infundado para una guerra no provocada.La ciudad portuaria dese ha convertido en un símbolo de la difícil situación de Ucrania: la gente enterraba a sus muertos y hacía cola para recibir raciones en las pausas del bombardeo, informó Reuters.Los funcionarios de la ciudad estimaron que 1.300 civiles han muerto allí hasta el momento.Como respuesta, Estados Unidos, la UE y Reino Unido, entre otros países, han impuesto severas sanciones a Rusia y sus líderes, socavando la economía del país euroasiático.En Bruselas, los líderes occidentales advertirán a Putin que su paísdurante una serie de cumbres de la OTAN, el G7 y la UE el jueves y el viernes. El presidente de EE.UU., Joe Biden, se encuentra entre los asistentes.Alarmados por la perspectiva de que Rusia intensifique la guerra, se espera que las naciones de la OTAN acuerden enviar equipos a Kiev para defenderse de ataques biológicos, químicos y nucleares."Debemos asegurarnos de que la decisión de invadirse entienda como un fracaso estratégico que conlleva costos ruinosos para Putin y Rusia", dijo el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, al parlamento de la UE.Moscú considera que la mayoría de los estados miembros de la OTAN sufren de una comprensión "histérica e inadecuada" de lo que está pasando en Ucrania.Se espera que los líderes de la UE acuerden en su cumbremientras buscan reducir la dependencia con Moscú.Bruselas también tiene como objetivo llegar a un acuerdo con Biden para asegurar suministros adicionales de gas natural licuado de EE. UU. para los próximos dos inviernos.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.