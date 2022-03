Rusia y Ucrania: un millón de personas huyen de suelo ucraniano en medio de la crisis humanitaria desatada por la invasión rusa

Getty Images

La guerra en Ucrania ha llevado ya a más de un millón de civiles a huir de su país, informó este jueves la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Los ucranianos, y muchos extranjeros que estaban en el país, están cruzando a naciones vecinas como Polonia, Rumania, Eslovaquia, Hungría y Moldavia. Grupos más pequeños se han marchado a Rusia y Bielorrusia."En tan sólo siete días, un millón de personas han huido de Ucrania, desarraigadas por esta guerra sin sentido. Llevo casi 40 años trabajando en emergencias de refugiados y rara vez he visto un éxodo tan rápido como este", dijo el alto comisionado de la ACNUR, Filippo Grandi."Hora a hora, minuto a minuto, más personas tienen que huir de la aterradora realidad de la violencia. Son innumerables los desplazados dentro del país", añadió.Poloniaha sido el país que ha recibido a la mayoría de los que huyen, con más de 500.000 personas hasta este jueves, el día en que se cumple una semana de la invasión rusa de Ucrania.Ante esta crisis, la Unión Europea (UE) informó que unos cuatro millones de personas podrían intentar abandonar Ucrania y que recibirá a los refugiados con los "brazos abiertos". El país tiene 44 millones de habitantes.

¿Cómo están saliendo?

¿Qué ayuda están recibiendo?

¿Cuántos ucranianos son desplazados internos?

Muchas personas han esperado hasta 60 horas, en un clima gélido, para cruzar la frontera de Polonia. Aquellos que ingresan a Rumania han esperado hasta 20 horas. Lo han hecho en vehículos terrestres y otros incluso han tenido que caminar, pues se ha vuelto imposible abordar los trenes que salen de las ciudades ucranianas.Los vuelos comerciales fueron cancelados unas horas después del inicio de la invasión rusa.A los refugiados se les dice que no necesitan documentos, pero muchos están recibiendo estatus de refugiado con sus pasaportes o con certificados de nacimiento.Pero deben, como estudiantes extranjeros.Es por ello que algunas comunidades minoritarias, entre ellas trabajadores originarios de África, han enfrentado problemas. Algunos han denunciado queEn Polonia y otros países fronterizos con Ucrania, los refugiados pueden permanecer en los centros de recepción si no tienen amigos o parientes con quienes quedarse.Ahí se les brinda.Polonia también está preparando un tren médico para transportar a los ucranianos heridos. https://www.youtube.com/watch?v=efpU9X6EUA4 Hungría y Rumania están ofreciendo subsidios en efectivo para comida y ropa. Los niños reciben plazas en las escuelas locales.La República Checa permitirá que los refugiados soliciten un tipo especial de visa para quedarse por algún tiempo.Grecia y Alemania han envidado tiendas de campaña, mantas y mascarillas a Eslovaquia, mientras que Francia mandó medicamentos y otros equipos sanitarios a Polonia.Reino Unido podría acoger a 200.000 refugiados ucranianos, dijo el primer ministro Boris Johnson.Las estimaciones de la ONU dicen que al menosque han huido de la guerra están.La UE cree que esa cifra podría llegar a siete millones y que 18 millones de ucranianos se verán afectados por la guerra.El Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU dice que está tratando de ayudar a los desplazados internos, pero la guerra hace que el terreno sea inseguro para los trabajadores humanitarios.La ONU se está preparando para brindar asistencia en el oeste de Ucrania, donde el acceso es más fácil.