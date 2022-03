Rusia y Ucrania: qué se sabe de la estratégica base militar ucraniana cerca de Polonia que fue atacada por fuerzas rusas

Reuters

Médicos trasladan a un soldado herido en el ataque a la base militar de Yavoriv.

En lo que parece la última escalada del conflicto en Ucrania, las fuerzas rusas dispararon misiles contra una base militar en el oeste del país, a solo 10 km de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN.Los funcionarios ucranianos dijeron que ocho misiles impactaron en el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad (ISPC, por sus siglas en inglés) ubicado en la ciudad de Yavoriv, ​​en la región de Lviv.Hasta el momento, las autoridades reportan 35 muertos y 134 heridos como resultado del ataque.Según la información preliminar, los ataques fueron realizados por aviones que llegaron desde la ciudad rusa de Saratov.El gobernador de la región de Lviv, Maksym Kozytsky, dijo que en total se dispararon más de 30 misiles, y que varios habían sido derribados por las fuerzas ucranianas.

Qué es el ISPC

Getty Images Foto de archivo del Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz y Seguridad, en Yavoriv.

Reuters Militares ucranianos e instructores del ejército de EE.UU. participan en simulacros en el Centro Internacional de Seguridad para el Mantenimiento de la Paz el 4 de febrero de 2022.

En la frontera con la UE y la OTAN

Ubicado a 30 km de Lviv, el IPSC se formó en 2007 paraTambién alberga regularmente tropas internacionales.Normalmente,, principalmente como parte de la Asociación para la Paz, un programa destinado a mejorar la cooperación entre los miembros y no miembros de la organización, particularmente para misiones de mantenimiento de la paz.Un documento de la OTAN sobre el centro dice que este tiene como objetivo proporcionar capacitación en seguridad y remoción de minas para las tropas ucranianas y de otras naciones.La base tiene un área de alrededor de 390 kilómetros cuadrados y puede acomodar hasta 1.790 personas, aunque no se sabe cuántas personas estaban en el lugar en el momento del ataque.Myroslava Petsa, de BBC Ucrania, explicó que el IPSC es uno de los dos sitios en Ucrania donde se llevan a cabo.Ucrania, cuyas aspiraciones de unirse a la OTAN irritan al presidente ruso Vladimir Putin, llevó a cabo la mayoría de sus simulacros con los países de la alianza de defensa occidental en esta base antes de la invasión.Fotos de principios de febrero muestran a instructores del ejército de EE.UU. participando en simulacros en la base con miembros del servicio ucraniano.El centro está a 10 kilómetros de la frontera de Polonia y, por lo tanto, de la Unión Europea y la OTAN.El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, confirmó que instructores militares extranjeros trabajan en la base militar atacada por Rusia."Este es un nuevo ataque terrorista contra la paz y la seguridad cerca de la frontera entre la UE y la OTAN", escribió Reznikov en Twitter.La posición de Lviv en el oeste de Ucrania ha convertido a la ciudad en un centro clave para el suministro de ayuda humanitaria y militar por parte de la OTAN.