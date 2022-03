Rusia y Ucrania: Putin se da un baño de masas en un estadio de Moscú y asegura que cumplirán con sus planes de invasión

EPA

Ocho años después de que tropas rusas tomaran la región de Crimea, en el sur de Ucrania, Vladimir Putin celebró el aniversario con miles de personas en el estadio Luzhniki de Moscú.Segúnfuncionarios rusos, más de 200.000 personas se reunieron en el estadio, aunque esta información no pudo ser confirmada de manera independiente. La capacidad oficial del estadio es de 81.000 personas, pero afuera también había gente.Empleados estatales aseguraron que les habían dicho que participaran de las celebraciones de este viernes. En las escuelas, los maestrosdieron clasessobre la "Primavera de Crimea".Frente a la multitud, el Presidente Putin alabó a las fuerzas armadas de su país, diciendo que habían demostrado la unidad rusa: "Cuando necesitan hacerlo, se protegen los unos a los otros de las balas usando sus cuerpos, como hermanos. No habíamos tenido tal unidad en mucho tiempo".También repitió el argumento falso de que las tropas rusas estaban protegiendo a la población en el este de Ucrania de un genocidio. Pero a medida que hablaba en el escenario, la transmisión de su discurso en casi todas las grandes cadenas estatales de televisión se cortó de manera repentina para dar paso al cantante Oleg Gazmanov mientras cantaba las palabras "Adelante Rusia". Las televisiones dijeron que se trató de un problema técnico.El alcalde de Moscú Sergei Sobyanin, quien apareció en el escenario acompañado por la reconocida periodista Margarita Simonyan y la portavoz de la cancillería María Zakharova, también se dirigió a la audiencia.

EPA Los vehículos rusos que ingresan a Ucrania usan la Z como símbolo.

Hablé con decenas de personas que hacían fila para entrar al estadio.Muchos le dijeron a la BBC que trabajaban en el sector público y que habían sido presionados por sus empleadores para que asistieran.Un hombre que trabaja en el metro de Moscú nos dijo que él y otros empleados habían sido forzados a ir al evento."Estaré un rato y luego me iré... Creo que la mayoría de la gente aquí no apoya la guerra. Yo no la apoyo", dijo.Muchas personas prefirieron no ser filmadasni responder preguntas.Varios estudiantes nos dijeron que se les había dado la opción de tomarse un día sin clases si asistían a "un concierto". Algunos de los estudiantes con los que hablamos ni siquiera sabían que el evento, en parte, estaba dedicado a apoyar la guerra en Ucrania.Sin duda había gente en el evento que genuinamente apoya al Presidente Putin y la "operación especial en Ucrania", como prefiere llamarla el Kremlin.Desde principios de marzo, los estudiantes que cuersan cualquiera de los últimos seis años de escuela empezaron a recibir lecciones especiales llamadas "Mi País". A los pupilos se les presenta un vídeo de Putin del 21 de febrero en el cual él expresa su visión de la historia de Ucrania, reporta BBC Rusia.Más temprano en la semana, circularon fotografías de niños parados para formar la letra Z, un símbolo que se pinta en los vehículos militares rusos que invaden a Ucrania.El ministerio de educación luego envió planes para las clases del 18 de marzo, el día en el que Rusia se anexó Crimea luego de un referendo desacreditado a nivel internacional.Según el memorando, las clases para los niños en los cursos 6, 7 y 8 (entre 12 y 15 años) deberían enfocarse en "los héroes de nuestra era... para ayudar a formar un entendimiento estable y real del sentido de patriotismo".A los alumnos se les pidió sentarse en un círculo para escuchar una explicación de cómo las ideas de "deber, dignidad y patriotismo están ínvariablemente atadas a los conceptos de hazaña y heroísmo". Los maestros luego mostrarían un vídeo para enseñar a la gente que hay un a mayor probabilidad de convertirse en héroe a través de los roles militares.Otro vídeo se envió a los colegios dando la versión rusa de los hechos en referencia a la anexión de Crimea.En el vídeo, se les pregunta a dos estudiantes uniformados de Crimea si saben lo que pasó el 18 de marzo de 2014. Uno de ellos dice que para él, como residente de Sevastopol, en Crimea, había sido un día de celebración cuando se había logrado la "primavera de Crimea".A otra adolescente, Anna, se le pregunta por qué se conoce al evento como primavera: "La primavera es el inicio de una vida nueva. Es renovación, calor, el sol. Y por supuesto, un hogar cálido".Una maestra en la región de Moscú habló de por qué se tomó el día libre por su indignación."No me gusta que se use la historia como propaganda. Creo que esto es peligroso porque hay muchos chicos aquí que tienen familiares en Ucrania. Ésto puede causar conflictos entre los niños", dijo la maestra, quien prefirió permanecer anónima. La mayoría de sus colegas dijeron estar a favor de las clases. "Incluso aquellos con familiares bajo las bombas las aprobaron. Dicen que se debió expulsar a los nazis hace mucho tiempo", comentó la maestra, refiriéndose a la falsa caracterización de Rusia sobre los líderes ucranianos. Algunos maestros se han quejado de las lecciones "Mi país". Una maestra de Volgograd llamada Svetlana dijo que para algunos de los niños la guerra era algo así como una aventura. "Les expliqué que no hay nada bueno en la guerra", le dijo a BBC Rusia.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.