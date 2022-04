Rusia y Ucrania: por qué el ejército ruso ha centrado sus esfuerzos en cercar el este del país

Getty Images

Las tropas rusas ahora controlan grandes áreas del este de Ucrania.

Luego de una serie de derrotas cerca de Kiev, Rusia retiró sus tropas de la capital ucraniana y orientó su estrategia y sus operaciones en el terreno hacia el este de Ucrania. Esta ofensiva en el área conocida como Donbás podría significar un conflicto prolongado.El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, comparó los combates que se desarrollaban en Donbás con las que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial."[Le] recordará la Segunda Guerra Mundial, con grandes operaciones... la participación de miles de tanques, vehículos blindados, aviones, artillería".Dijo que esto "no sería una operación local" según las observaciones actuales de los preparativos rusos."Rusia tiene su plan, nosotros tenemos el nuestro, y el resultado de esta batalla se decidirá en el campo de batalla", agregó.¿Qué necesitaría Vladimir Putin antes de poder reclamar su objetivo de "liberar" el viejo corazón industrial de Ucrania? y ¿es eso posible?Las fuerzas rusas ya han desencadenado una catástrofe humanitaria en el este, reduciendo a Mariúpol a ruinas, pero no han logrado derrotar al ejército de Ucrania.Las fuerzas mejor entrenadas de Ucrania ya estaban apostadas en esta parte del país debido a la guerra de ocho años con los separatistas respaldados por Rusia.

¿Qué es el Donbás de Ucrania?

Serhiy Haidai/Luhansk OVA Cientos de residentes están siendo trasladados fuera de las ciudades de Luhansk.

¿Por qué Putin quiere controlar Donbás?

¿Cuál es la estrategia de Putin?

Getty Images La estación de Kramatorsk es una de las que todavía está abierta para los trenes.

Existencia "aterradora" en la Luhansk separatista

¿Resistirán las fuerzas de Ucrania?

Cuando el presidente Putin habla de Donbás, se refiere a la antigua zona productora de carbón y acero de Ucrania. Lo que realmente quiere decir es laque se extienden desde las afueras de Mariúpol en el sur hasta la frontera norte.La OTAN también cree que las fuerzas rusas intentarán crear un puente terrestre a lo largo de la costa sur, al oeste de Donetsk, hasta Crimea."La clave es que el Kremlin ha identificado esta parte de Ucrania de habla rusa como una región que es más rusa que ucraniana", señala Sam Cranny-Evans, del Royal United Services Institute.Estas áreas quizás son en su mayoría de habla rusa, pero ya no son prorrusas."Mariúpol era una de las ciudades más prorrusas de Ucrania ydice el especialista en defensa Konrad Muzyka, director de Rochan Consulting.Un mes después de iniciada la guerra, Rusia afirmó haber tomado el control del 93% de la región de Luhansk y el 54% de Donetsk. El presidente de Rusia todavía está muy lejos de someter toda el área, pero incluso si pudiera cantar victoria, este es un territorio muy grande para controlar.El líder ruso ha hecho repetidamente la acusación infundada de que Ucrania ha llevado a cabo un genocidio en el este.Cuando comenzó la guerra, dos tercios de las regiones del este estaban en manos de Ucrania. El resto estaba dirigido por separatistas, que crearon pequeños estados respaldados por Rusia durante una guerra que comenzó hace ocho años.Justo antes de la guerra, el presidente Putin reconoció la totalidad de las dos regiones orientales como independientes de Ucrania.Si Rusia conquistara las dos grandes regiones,El siguiente paso sería entonces anexar Donbás, tal como hizo con Crimea tras un referéndum desacreditado en 2014.Y si lo hiciera antes del 9 de mayo, incluso podría exhibirlo en el Día de la Victoria, cuando el ejército ruso todavía celebra la derrota de la Alemania nazi en 1945.El líder títere ruso en Luhansk ya ha hablado de celebraraunque la idea de incluso una votación ficticia en una zona de guerra parece absurda.Las fuerzas rusas están tratando de rodear al ejército de Ucrania en el este, moviéndose desde el norte, este y sur. "Este es un gran territorio para controlar, y creo quede ello", explica Tracey German, profesora de conflicto y seguridad del King's College de Londres.Después de semanas de lucha, no pudieron capturar la segunda ciudad de Ucrania, Járkiv, al sur de la frontera con Rusia, pero finalmente tomaron el control de Izyum, una ciudad estratégica más abajo en la autopista principal que lleva hacia el este controlado por los separatistas."Si observas lo que están haciendo en Izyum, están siguiendo las líneas principales de las autopistas y eso tendría sentido, dado que están moviendo la mayor parte de su equipo por carretera y ferrocarril", señala la profesora German.Las ciudades que están ahora en la mira rusa ya han experimentado años de guerra desde que los separatistas respaldados por Rusia tomaron por primera vez gran parte de Donbás.El siguienteuna ciudad de 125.000 habitantes que fue tomada por las fuerzas respaldadas por Rusia en 2014 antes de ser recapturada.El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos, dice que si Ucrania se aferra a Slovyansk, la campaña de Rusia para apoderarse de ambas regiones "probablemente fracasará".Las fuerzas rusas ya están bombardeando una sucesión de ciudades más al este en áreas de Luhansk que aún están bajo control ucraniano, incluidas Rubizhne, Lysychansk, Popasna y Severodonetsk. Han sido asesinados civiles en sus casas y destruidos edificios de departamentos.Estas ciudades son importantes porquey unirse a las fuerzas rusas que planean moverse al sureste de Izyum, dice ISW.Los rusos no solo están tratando de controlar las líneas de suministro por carretera, sino que también están tratando de bloquear el acceso de Ucrania a las rutas ferroviarias desde el oeste. El ferrocarril es el transporte más eficaz para las tropas y el armamento pesado de Ucrania y es la ruta más rápida para los civiles que huyen.El control de partes de la red ferroviaria también permitiría a las fuerzas rusas mover sus tropas y suministros.Los civiles están siendo trasladados antes del avance ruso. "Sálvate a ti y a tu familia mientras puedas", pidió el líder local Serhiy Haidai a los residentes mientras los autobuses y trenes se dirigían al oeste.Los trenes seguían circulando desde Slovyansk el martes, pero se cortaron las líneas a Rubizhne e Izyum en el norte, así como a Mariúpol y Melitópol en el sur.Maryna Agafonova, de 27 años, huyó de la casa de su familia en Lysychansk, dejando atrás a sus padres mientras los proyectiles rusos seguían cayendo. "Atacaron hospitales y edificios residenciales. No hay calefacción ni electricidad", le dijo a la BBC."Las fuerzas ucranianas seguían resistiendo en gran número.La vida bajo el control de los separatistas respaldados por Rusia es más tranquila, aunque las autoridades separatistas han acusado a las fuerzas ucranianas de bombardear edificios residenciales y matar a civiles. Funcionarios del pequeño estado de Donetsk dicen que 72 civiles han muerto desde mediados de febrero.Una mujer en Luhansk le dijo a la BBC, bajo condición de anonimato, que había visto muchos vehículos blindados militares rusos en la ciudad y que ahora la atmósfera era de miedo y cautela."Tengo miedo,dijo. Explocó que los hombres en edad militar estaban obligados a unirse a la milicia local, por lo que aquéllos que habían evitado el servicio militar obligatorio estaban escondidos. "Están movilizando [hombres] en las calles, atrapándolos. No hay hombres en las tiendas, en la ciudad, en las calles", expresó. Y como resultado, agregó, todos los negocios manejados por hombres están cerrados."Ya somos Rusia, aunque de manera informal. Todo el mundo tiene pasaporte ruso".Al comienzo de la guerra, las 10 brigadas que componían la Operación de Fuerzas Conjuntas (JFO) en el este eran consideradas como los soldados mejor equipados y mejor entrenados que tiene Ucrania."Realmente no sabemos qué poder tienen las fuerzas ucranianas ahora", señala Sam Cranny-Evans, de RUSI, quien cree que ha habido un aumento en el número de voluntarios en las últimas semanas.Las fuerzas rusasy se cree que la moral está baja. Están formadas por hombres alistados en las áreas separatistas locales, así como en el ejército ruso en general."El principal objetivo de los ucranianos es infligir las mayores pérdidas posibles al lado ruso y los ucranianos están utilizando tácticas asimétricas para evitar grandes batallas", dice Konrad Muzyka.Un hombre llamado Mykyta, que logró huir del bombardeo ruso de Mariúpol, dijo que confiaba en que el"Algún día devolverán nuestras ciudades, el batallón Azov no entregará Mariúpol", le dijo a la BBC. "El ejército ucraniano es muy astuto, no los vi en mi ciudad, pero los escuché, son muy buenos para camuflarse".