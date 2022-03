Rusia y Ucrania: el verdadero poderío nuclear de Rusia (y cómo se compara con el de otros países)

BBC

El presidente Putin puso a las fuerzas nucleares de Rusia en "alerta especial", lo que ha generado preocupación en todo el mundo.Pero los analistas sugieren que, más que indicar un deseo de usar armas nucleares, las acciones de Putin probablemente deberían interpretarse como una advertencia a otros países para que no intensifiquen su participación en Ucrania.Las armas nucleares existen desde hace casi 80 años y muchos países las ven como un elemento disuasorio que garantiza su seguridad nacional.

¿Cuántas armas nucleares tiene Rusia?

BBC

¿Cómo se compara esto con otros países?

BBC

¿Qué tan destructivas son las armas nucleares?

El tamaño de la ojiva

Qué tan alto sobre el suelo detona

El entorno local

BBC

¿Qué significa "disuasión nuclear" y ha funcionado?

El lanzamiento de misiles balísticos que atacan el territorio de la Federación Rusa o sus aliados

El uso de armas nucleares u otros tipos de armas de destrucción masiva contra la Federación Rusa o sus aliados

Un ataque a sitios críticos gubernamentales o militares de la Federación Rusa que amenace su capacidad nuclear

Agresión contra la Federación Rusa con el uso de armas convencionales cuando la existencia misma del Estado está en peligro

¿Qué tan preocupados deberíamos estar?

Todas las cifras de armas nucleares son estimaciones, pero, según la Federación de Científicos Estadounidenses,aunque esto incluye alrededor de 1.500 que están retiradas y listas para ser desmanteladas.De las aproximadamente 4.500 restantes, la mayoría se consideran armas nucleares estratégicas, que generalmente se asocian con la guerra nuclear, que pueden ser dirigidas a largas distancias.El resto son armas nucleares más pequeñas y menos destructivas para uso de corto alcance en campos de batalla o en el mar.Pero esto no significa que Rusia tenga miles de armas nucleares de largo alcance listas para usar.Solo 1.588 ojivas rusas están actualmente "desplegadas", dicen los expertos, es decir, ubicadas en bases de misiles y bombarderos o en submarinos en el mar.Nueve países tienen armas nucleares: China, Francia, India, Israel, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido.China, Francia, Rusia, EE.UU. y Reino Unido también se encuentran entre los 191 Estados que firmaron el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP).Según el acuerdo, tienen que reducir su arsenal de ojivas nucleares y, en teoría, se comprometen a eliminarlas por completo.Desde los 1970 y 1980.India, Israel y Pakistán nunca se unieron al TNP, y Corea del Norte lo dejó en 2003.Israel es el único país de los nueve que nunca ha reconocido formalmente su programa nuclear, pero es ampliamente aceptado que tiene ojivas nucleares.Ucrania no tiene armas nucleares y, a pesar de las acusaciones del presidente Putin, no hay evidencia de que haya intentado adquirirlas.Las armas nucleares están diseñadasEl alcance de la destrucción depende de una variedad de factores, que incluyen:Pero incluso la ojiva más pequeña podría causar una gran pérdida de vidas y consecuencias duraderas.La bomba que mató a 146.000 personas en Hiroshima, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, fue de 15 kilotones.YSe espera que poco sobreviva en la zona de impacto inmediato de una explosión nuclear.Después de un destello cegador, hay una enorme bola de fuego y una onda expansiva que puede destruir edificios y estructuras varios kilómetros a la redonda.El argumento para mantener un gran número de armas nucleares ha sidoEl término más famoso para esto se convirtió en "destrucción mutua asegurada" (Mad, en sus siglas en inglés).Aunque ha habido muchos ensayos nucleares y un aumento constante en su complejidad técnica y poder destructivo, las armas nucleares no se han utilizado en un enfrentamiento armado desde 1945.La política rusa también reconoce las armas nucleares únicamente como elemento disuasorio y enumera cuatro casos para su uso:El corresponsal de seguridad de la BBC, Gordon Corera, dice que la probabilidad de un conflicto nuclear puede haber aumentado ligeramente, pero sigue siendo baja.Pero agrega que "incluso si la amenaza de Putin pretende ser una advertencia en lugar de señalar cualquier deseo actual de usar las armas, siempre existe el riesgo de un error de cálculo si un lado malinterpreta al otro o si los eventos se salen de control".El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, le dijo a la BBC que hasta ahora el Reino Unido no ha visto ningún cambio en las armas nucleares de Rusia.Esto seguirá siendo observado de cerca, aseguran fuentes de inteligencia.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.