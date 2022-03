Rusia y Ucrania: del trigo al aluminio, 4 exportaciones estratégicas de los dos países

Getty Images

Los mercados de materias primas alrededor del mundo se han visto sacudidos por la guerra en Ucrania.Esto no solo ha sido consecuencia de las duras sanciones occidentales contra Rusia, que ahora incluyen el gas y petróleo.El precio de las materias primas también está disparado debido a las interrupciones en el suministro causadas por la invasión rusa, que ha bloqueado el flujo de granos y metales desde la región.Rusia y Ucrania juegan un rol estratégico en los mercados mundiales de productos básicos. Son grandes exportadores de materias primas básicas, desde trigo y cereales hasta petróleo, gas natural y carbón, oro y otros metales preciosos.Y la guerra ya ha afectado tanto la producción interna, como las cadenas de suministro cruciales para el resto del mundo, disparando los precios. La situación ha sido descrita como "catastrófica" para muchos países, particularmente los más pobres.Los expertos advierten de las consecuencias de lo que llaman "la extrema volatilidad" de los mercadoscomo consecuencia de la invasión en Ucrania.Y hay temores sobre el crecimiento económico en los países que aún se están recuperando de la pandemia de covid.Estas son 4 exportaciones clave que están siendo impactadas por al guerra en Ucrania.

1. Energéticos

2. Alimentos

3. Metales

4. Neón

La economía de Rusia depende en gran medida de laEs el tercer exportador de petróleo del mundo (después de EE.UU. y Arabia Saudita) y uno de los mayores exportadores de gas.Antes de la invasión de Ucrania, Rusia proporcionaba uno de cada 10 barriles de petróleo que consumía el mundo. Pero ahora, con la guerra, y el anuncio de EE.UU., Canadá y Reino Unido de prohibir la importación de energéticos rusos, el mercado mundial del petróleo enfrenta su.Los expertos afirman que es probable que los precios continúen incrementándose mientras dure la guerra, ya que hay pocas alternativas para reemplazar las exportaciones de Rusia de aproximadamente cinco millones de barriles por día.La OPEP indicó quecomo le dijo a la prensa el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo."No hay capacidad en el mundo" que pueda reemplazar la producción rusa, indicó, y agregó que "no tenemos control sobre los eventos actuales, la geopolítica, y esto está dictando el ritmo del mercado".Pero incluso los países con bajas importaciones de energéticos rusos sentirán el impacto, ya que es probable que las medidas aumenten los precios de venta a mayoristas, que ya son altos.Tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores de productos alimentarios. Los dos países, conocidos como "el granero de Europa", representan el 29% de las exportaciones globales de trigo y 19% de las exportaciones de maíz, según JP Morgan. Ucrania es el mayor productor mundial de aceite de girasol, y Rusia ocupa el segundo lugar, según S&P Global Platts. Entre ambos representan el 60% de la producción mundial.Los precios del trigo en algunas bolsas de futurosTanto el trigo como el aceite de girasol son materias primas clave utilizadas en muchos productos alimentarios.Y si su cosecha o procesamiento se ven obstaculizados o si se bloquean las exportaciones, los países importadores tienen que encontrar formas de reemplazar los suministros.Los analistas advierten que el impacto de la guerra en la producción de granos podría llegar a duplicar los precios globales del trigo.Esto podría afectar gravemente a varios países que dependen de las importaciones de granos de la región del Mar Negro. Turquía y Egipto reciben casi el 70% de sus importaciones de trigo de Rusia y Ucrania. Y este último es también.El director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, le dijo a la BBC que el aumento de precios de los alimentos debido al conflicto en Ucrania puede tener un impacto catastrófico en los países más pobres del mundo."Líbano, el 50% más o menos, de sus granos, proviene de Ucrania. Yemen, Siria, Túnez, y podría seguir y seguir, dependen de Ucrania como proveedor de grano", señaló."Así que (Rusia y Ucrania). Es simplemente un increíble reverso de la realidad", agregó.Rusia es uno deque se utilizan en todo tipo de productos, desde latas de aluminio hasta cables de cobre y componentes de automóviles.Es el cuarto exportador global de aluminio y es uno de los cinco principales productores mundiales de acero, níquel, paladio y cobre.Ucrania también es productor importante de metales industriales y tiene una participación importante en la exportación de paladio y platino.Esto significa que, debido a la invasión en Ucrania, podríamos ver"Hemos visto que el aluminio y el níquel aumentaron un 30% desde principios de año, y eso finalmente se transmitirá a los consumidores cuando compren sus latas de bebidas hechas de aluminio, o cuando hagan renovaciones en su casa y necesiten cobre para su cableado, todos esos precios entran en la presión inflacionaria general", le dijo a la BBC Matthew Chamberlain, director de la Bolsa de Metales de Londres.Rusia también, después de Australia y ChinaSegún datos del Consejo Mundial del Oro, el año pasado abasteció 350 toneladas del metal precioso.El oro alcanzó a principios de marzo su precio más alto desde agosto de 2020, cotizándose a más de US$2.000 la onza.Esto debido a la afluencia de capital de inversores que buscan un refugio seguro en tiempos de incertidumbre del mercado.Pero el precio de otros metales se disparó debido a los temores por la interrupción en el suministro de Rusia y Ucrania.A principios de marzo el níquel -que se utiliza en baterías de litio-hierro- se disparó un 76%, y el paladio, -usado en los convertidores catalíticos de autos para reducir las emisiones- alcanzó niveles récord, informa Reuters.Cualquier interrupción en el suministro de paladio, señalan los analistas,"Rusia representa el 38% de la producción mundial de paladio. Como los cortes de suministro no se pueden compensar en otros lugares, el mercado corre el riesgo de caer en un déficit de suministro considerable", le dijo a Business Insider el estratega de Commerzbank, Daniel Briesemann.Ucrania es uno de los principales proveedores de gases raros purificados como el criptón y el neón, este último esencial para fabricar semiconductores. Según datos de TrendForce,purificado, que se utiliza para crear los láseres que graban los patrones de los semiconductores. Y más de 90% del neón utilizado por la industria de chips de EE.UU. procede de Ucrania. Cualquier alteración en su abastecimientoque ya fue un problema importante en 2021."Debido a que Rusia suministra más del 40% del abastecimiento mundial de paladio y Ucrania produce el 70% del suministro mundial de neón, podemos esperar que la escasez mundial de chips empeore si persiste el conflicto militar", escribió en un informe reciente Tim Uy, de Moody's Analytics."Durante la guerra de 2014-2015 en Ucrania, los precios del neón aumentaron varias veces, lo que indica cuán grave puede ser esto para la industria de los semiconductores"."Las empresas de semiconductores representan el 70 % de la demanda total de neón, ya que éste es una parte integral del proceso litográfico para hacer chips", agregó.