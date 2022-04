Rusia y Ucrania China está muy feliz El declive de Rusia significa su ascenso: Taras Kuzio, el académico que predijo la invasión a Crimea

Alexei DruzhininTASS via Getty Images

La invasión rusa a Ucrania sigue avanzando ante los ojos perplejos del mundo. Las tropas rusas han destruido ciudades completas mientras millones de personas intentan escapar de un país desvastado. El dramático conflicto bélico amenaza con ser el evento más transformador y peligroso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.¿Qué va a decidir esta guerra y cómo podría terminar? ¿Era realmente predecible la invasión rusa? ¿Podría Putin retroceder ante las sanciones económicas de Occidente? Y ¿qué tanta esperanza debemos tener en las negociaciones de paz?En entrevista con BBC Mundo, el académico británico y experto en política, economía y seguridad ucraniana, Taras Kuzio, intenta responder estas y otras preguntas. En 2010, Kuzio predijo la anexión rusa de Crimea, lo que ocurrió en 2014 y desató una de las peores crisis entre Moscú y Occidente desde la Guerra Fría. Y solo un par de semanas antes de la invasión de Rusia a Ucrania, publicó un libro llamado "El nacionalismo ruso y la guerra ruso-ucraniana"donde explica en profundidad la crisis entre ambos países y analiza la supuesta obsesión del presidente Vladimir Putin con Kiev.

He sido muy crítico con los académicos occidentales y los expertos sobre Rusia porque han estado minimizando y negando la existencia del nacionalismo en la Rusia de Putin. Y eso no es cierto. Putin ha tenido una fuerte obsesión con Ucrania desde, al menos, mediados de los años 2000.Cuando se convirtió en presidente en 2012, lo hizo creyendo que pasaría a la historia como el agrupador de las tierras rusas, que incluye a los ucranianos y bielorrusos. El nacionalismo en Rusia se refleja en el nacionalismo zarista presoviético, que niega la existencia de los ucranianos.Putin ha estado argumentando durante mucho tiempo que el sur y el este de Ucrania fueron incluidos erróneamente por Lenin dentro de la Ucrania soviética, cuando era parte de la URSS. De hecho, es bastante crítico con Lenin por haber hecho esto.La invasión es producto tanto de la evolución de Putin como nacionalista ruso y negacionista de los ucranianos, como también de una evolución de su percepción hacia lo que se está desarrollando en Ucrania. Para él, y para el Kremlin, el nazi hoy es básicamente cualquier ucraniano que apoya una orientación occidental. No es la extrema derecha. Es cualquier ucraniano.Está hablando de una identidad que ha surgido en Ucrania durante los últimos 30 años que es pro occidental. Y la quiere reemplazar por una identidad rusa liberal, similar a la de Bielorrusia, un país que está dirigido por un dictador prorruso, que apoya el mismo tipo de mito histórico que la Rusia de Putin y también es antioccidental.Putin pensó que la gente de Ucrania le daría la bienvenida porque, para él, han estado reprimidos por estos nazis que son, a su vez, apoyados por los estadounidenses. Putin sentía que vendría a liberar a estos pequeños rusos de los colonialistas estadounidenses y de los nazis. Es extraño, pero eso es lo que realmente creía.Es uno de los tres errores de cálculo que ha cometido. Creo que otro gran error fue sobre Occidente. Creía que Occidente se estaba estancando, que estaba dividido. Y calculó mal su respuesta. En el Kremlin creían que las sanciones que se impondrían contra Rusia serían igual de débiles a las que hubo en 2014 (cuando anexó Crimea).El tercer error de cálculo fue su percepción errónea sobre los ucranianos que realmente no son "rusos liberales". Son ucranianos.Creo que tendrán un tremendo efecto en la economía rusa. El Kremlin quedó atónito con el amplio acuerdo de todos los países occidentales y con lo dureza de las sanciones. Nunca esperaron que Alemania, por ejemplo, hiciera esto. La gran sanción que destruiría la economía del gobierno ruso sería una prohibición total del petróleo y el gas rusos, que países como Alemania ya han dicho que no lo pueden hacer de inmediato. Necesitan tiempo para encontrar otros proveedores.Pero estas sanciones no tienen un impacto inmediato. Se necesitan unos meses para que realmente se vea el resultado.Rusia ha sido apartada de la globalización. Esto significa que Rusia, como gran potencia, entrará en un declive más rápido y también significará el ascenso de China como la alternativa dominante a Occidente.La imagen internacional de Rusia, que es muy importante, ha sido muy dañada. Ya nadie quiere tener nada que ver con Rusia. Nadie quiere trabajar ni comercializar con ellos, 400 empresas occidentales han abandonado este país. Esto permitirá que China se levante como la potencia anti-occidental alternativa dominante.China está muy feliz. El declive de Rusia significa su ascenso. Ellos comparten una posición en contra de Occidente pero la diferencia entre los dos países es que China es una potencia en ascenso y Rusia es una potencia en declive. Y la diferencia también es que China tiene un ejército realmente fuerte. Rusia no.Se suponía que Rusia era una gran potencia militar. Y ahora la gente se lo pregunta porque no han sido capaces de derrotar a Ucrania. Así que creo que finalmente esta guerra definirá a China como la nueva potencia anti-occidental dominante, porque Rusia habrá demostrado ser un país en declive.No es solo China. Israel y Turquía tampoco han impuesto sanciones. China continuará culpando a los Estados Unidos y a la OTAN por esto porque China siempre va a ser anti-estadounidense y anti-OTAN. Hace tres años, era una alianza conjunta de Rusia y China contra Occidente. Ahora, esta guerra confirma que Rusia es un socio menor de China.Putin calculó mal todo en estas cosas. Creía que China lo ayudaría, y no creo que lo haga.Por supuesto, porque el plan original era que iba a ser muy fácil. En un máximo de 2 días iban a ocupar Ucrania e iban a expulsar a estos nazis y sus patrocinadores estadounidenses. Putin nunca trató a Zelensky en serio porque era comediante. No era un verdadero político. Creyó que huiría de Kiev y podrían instalar a un (Alexander) Lukashenko ucraniano. Ese era el plan y fracasó por completo.Siempre debemos que tener en cuenta que en Moscú hay mentirosos. No podemos creer nada de lo que dicen. Han estado mintiendo durante los últimos ocho años sobre que no hay militares rusos en Ucrania.En segundo lugar, Occidente solo puede aceptar retirar las sanciones si Ucrania accede a algún acuerdo de paz.Y una de las grandes exigencias es que Rusia retire sus tropas a la misma posición que tenían antes de la invasión. Y eso, creo, va a ser un gran problema para Putin. Creo que Zelensky va a intentar de llegar a algún tipo de acuerdo de paz porque eso es mejor a que sigan muriendo civiles. Pero creo que ya nadie es ingenuo acerca de Rusia. Y ese es un factor.Lo que definirá esta guerra es un divorcio completo de Rusia y Ucrania; el 100% de Ucrania odiará a Rusia durante los próximos 20, 30 o 40 años. No va a haber ningún partido prorruso, ninguna religión prorrusa.Y esto también va a crear desconfianza entre todos los vecinos hacia Rusia, porque lo que ha hecho Putin ha ido demasiado lejos: destruir pueblos y matar civiles, con una cuarta parte de la población ucraniana desplazada. Ha provocado que los soldados y políticos ucranianos estén extremadamente enojados. Es el tipo de divorcio con derramamiento de sangre que no ocurrió en 1991 cuando se desintegró la URSS. De alguna manera, esto es lo que debería haber sucedido entonces.Zelensky no es un nacionalista loco. Siempre ha sido alguien dispuesto a hacer concesiones. Los rusos siempre han exigido la rendición de Ucrania, no un compromiso. Pero tal vez ahora, debido al estado de la guerra, Rusia esté más dispuesta de pasar de exigir la rendición de Ucrania a aceptar algún compromiso.Los compromisos serían algo así como la neutralidad de Ucrania o también la retirada de Rusia de los territorios que ocupó durante la invasión.Pero a Rusia no le queda mucho tiempo. Las sanciones van a colapsar su economía cada vez más a medida que avancen los meses y demostrará que es un país en declive.El impacto de la guerra, la destrucción del equipo militar y la muerte de soldados también tendrán un impacto importante.La posición de Putin se vuelve cada vez menos estable a medida que pasa el tiempo. Hasta la invasión, yo creía que Putin sería presidente vitalicio. Pero ahora ya no lo creo... su posición no es tan segura porque hay mucho descontento. Para los nacionalistas, es una vergüenza lo que ha pasado con su ejército.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.