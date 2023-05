Rusia lanza su mayor ataque con drones kamikaze contra Ucrania en la víspera del Día de la Victoria

State Emergency Service of Ukraine

Las sirenas de ataque aéreo sonaron de nuevo en toda Ucrania tras la nueva ofensiva de Rusia con drones y misiles.En la capital, Kyiv, cinco personas resultaron heridas en la noche del domingo al lunes en el "mayor" ataque con drones kamikaze hasta el momento, según describió el alcalde, Vitaliy Klitschko.Una persona murió en la región sureña de Odesa cuando un almacén fue bombardeado, informó la Cruz Roja de Ucrania.

La nueva ola de ataques

Getty Images Este edificio de la capital sufrió el impacto de un dron kamikaze ruso.

Getty Images El ataque ruso con drones dejó imágenes como esta en Kyiv.

Zaporiyia y Bajmut

El Día de la Victoria

Getty Images Así ensayaban las tropas rusas este domingo el desfile del Día de la Victoria.

La cuarta ofensiva sobre Kiev en ocho días llegó 24 horas antes de que Rusia celebre el Día de la Victoria.Este feriado conmemora el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial, un conflicto que el Kremlin ha tratado de equiparar, sin demasiado fundamento, a la invasión a Ucrania que inició el año pasado.Tras una pausa en sus ofensivas contra objetivos civiles en los últimos meses, cuando llegaron a pasar días sin un solo ataque a Kyiv,, antes de una altamente esperada contraofensiva ucraniana.El ejército ucraniano afirmó que en los últimos bombardeos rusos, que se prolongaban por más de cuatro horas poco después de la medianoche, drones kamikaze Shahed de fabricación iraní sobrevolaban todo el país.El alcalde de Kyiv aseguró queAgregó que 36 drones fueron destruidos sobre la capital y 5 personas resultaron heridas por la caída de los restos de estos aparatos tras ser derribados.La BBC no ha podido verificar estos datos.Los servicios de emergencia se movilizaron tras caer los restos de un dron sobre una pista del aeropuerto internacional de Zhuliany, una de las dos terminales comerciales de la ciudad, indicó la administración militar de Kyiv.Los civiles resultaron heridos, especificó la institución, cuando fragmentos de los drones impactaron en un edificio residencial del distrito central de Shevchenkivskyi.Lejos de la capital, en la ciudad portuaria de Odesa, en el Mar Negro, se incendió un almacén después de que bombarderos rusos dispararan ocho misiles, informaron funcionarios ucranianos.La Cruz Roja de Ucrania afirmó en un comunicado que su depósito con material de asistencia humanitaria quedó destruido y tuvo que suspender todas las entregas de ayuda.Natalia Humeniuk, portavoz del Comando Sur de Ucrania, declaró más tarde que el cadáver de un guardia de seguridad fue recuperado de entre los escombros.En su parte diario, el comando militar ucraniano aseveró que también hubo.Al menos ocho personas, entre ellas un niño, resultaron heridas en dos aldeas en la región sureña de Jersón, revelaron funcionarios locales.En Zaporiyia, el jefe de la administración rusa que ocupa la ciudad, Vladimir Rogov, anunció que las fuerzas de Moscú atacaron un almacén y una posición de tropas ucranianas en la pequeña ciudad de Orikhiv.En el frente oriental, el comandante de las fuerzas ucranianas en la ciudad sitiada de Bajmut denunció que las tropas rusas habían intensificado los bombardeos en un intento de tomar la ciudad antes de las celebraciones del martes.Soldados rusos y los combatientes del Grupo Wagner, una compañía militar privada, trataron de capturar Bajmut durante meses pese a su cuestionable valor estratégico.Durante el fin de semana, el fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin,después de que el Ministerio de Defensa en Moscú le prometiera nuevos suministros de municiones.Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que. Esta medida de rechazo a Rusia necesita aprobación parlamentaria.Zelensky aseguró haber firmado un decreto para que el día conmemore la unidad europea y la derrota del "ruscismo", una abreviatura de "fascismo ruso".También dijo que el 8 de mayo ahora sería oficialmente un Día de la Conmemoración y la Victoria, como se observa en varios países.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá con Zelensky en Kyiv el martes.Mientras tanto, Rusia se prepara para el desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú el martes, sin que el Kremlin haya revelado cuál será el papel del presidente Vladimir Putin en el evento.El año pasado, Putin se dirigió a las tropas que marchaban y se sentó en el palco VIP entre los veteranos de la Segunda Guerra Mundial.Rusia espera que los líderes de las ex repúblicas soviéticas de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán participen en el desfile.El evento ha sido rechazado por los principales países del mundo, entre ellos.Por otra parte, un tribunal de Berlín prohibió portar banderas rusas y de la URSS durante mítines en monumentos de guerra soviéticos en la capital alemana el 9 de mayo.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.