Rusia habría sido disuadida por una OTAN más grande: Ivo Daalder, exembajador de EEUU ante la OTAN

Getty Images

Ivo Daalder (centro) junto al secretario de Defensa de EE.UU., Chuck Hagel (izquierda), y el ministro de Defensa de Georgia, Irakli Alasania en junio de 2013.

La guerra en Ucrania pudo haberse evitado si la OTAN hubiera aceptado cuando el expresidente ucraniano, Viktor Yushchenko, le pidió en 2008 iniciar el proceso para incorporar a su país en la alianza. Eso asegura Ivo Daalder, quien fue embajador de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de mayo de 2009 a julio de 2013, bajo la presidencia de Barak Obama. Él recuerda que la alianza militar llegó en cambio a un compromiso que no benefició a nadie y que es en parte responsable de un conflicto que sigue sumando víctimas actualmente. Nacido en los Países Bajos, Daalder conoce sobre asuntos europeos y de la OTAN tan bien que suelta fechas y recita tratados europeos sin vacilar. Y es que entre 1995 y 1997, bajo la presidencia de Bill Clinton, también ocupó el puesto de director de Asuntos Europeos del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Hoy Ivo Daalder ha dejado la vida política, sin por ello abandonar su pasión por la seguridad europea. Su vasta experiencia lo ha llevado a la presidencia del Chicago Council on Global Affairs(Consejo de Asuntos Globales de Chicago), unthink tank con sede en Chicago, EE.UU., que se especializa en asuntos globales y se describe a sí mismo como una organización independiente y no partidista. En entrevista con BBC Mundo, el exfuncionario estadounidense asegura que una ampliación de la OTAN, que incluya a Finlandia y Suecia, es necesaria, y explica por qué el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cometió un error que le está saliendo caro.

Getty Images Ivo Daalder junto a Joe Biden en 2017.

Vladimir Putin pensó que Occidente probablemente reaccionaria de manera similar a como lo hizo con otras provocaciones de Rusia en los últimos 15 años.En 2004, trató de desestimar las elecciones (presidenciales) en Ucrania, pero el pueblo ucraniano resistió y Putin perdió esa batalla.Luego, en 2008, invadió Georgia. Occidente intervino y trató de llegar a un cese el fuego, pero no hubo sanciones. En 2014, invadió Ucrania por primera vez y la respuesta de Occidente fue moderada. Sólo se lo tomaron más en serio cuando Rusia derribó el avión de Malaysia Airlines, e incluso en ese entonces trataron de negociar lo que le permitió a Rusia seguir de pie. Sin embargo, las sanciones también fueron moderadas. Putin pensó que Occidente estaba debilitado, dividido y en decadencia, y que no reaccionaría a esta última provocación. Pero se equivocó. La reacción lo tomó por sorpresa porque sin duda subestimó a Occidente.Me ha sorprendido la reacción de ciertos países y la rapidez con la que todo ha pasado.

No pensé que Suiza se uniría a las sanciones financieras, pero lo hizo. Ni que Singapur se distanciaría e impondría sanciones económicas.Tampoco pensé que Alemania se involucraría tanto y daría tal giro al aumentar el gasto en defensa y apoyar los esfuerzos de guerra de Ucrania.Pero no fue una sorpresa que Occidente le haya infligido a Rusia grandes daños económicos a través de sus sanciones.El gobierno de Biden pasó gran parte de los meses que precedieron a la guerra advirtiendo a sus aliados europeos, y a todo el mundo, sobre los planes de Rusia. Desde finales de noviembre, su administración ha estado preparando una serie de sanciones que se siguen implementando todos los días. Tampoco me sorprende que la OTAN haya reaccionado con tal determinación de proteger cada centímetro de su territorio. ¿Ha hecho la OTAN lo suficiente para apoyar a Ucrania?Creo que la guerra ha cambiado la percepción de la gente sobre lo que es suficiente. Al principio, el tipo de armas que se estaban enviando, los misiles antitanques, los sistemas de defensa antiaérea, fueron importantes. Aunque habría sido mejor si hubieran llegado antes. Pero contribuyeron al éxito de Ucrania particularmente en el norte, y le ayudaron a aguantar en otras partes.

Como la guerra ha cambiado y Ucrania ha mostrado no sólo determinación y heroísmo, sino también la habilidad de detener y contraatacar los avances rusos, la necesidad de apoyo ha incrementado. Cito al ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, con quien estoy de acuerdo, que dijo que se ha hecho todo lo que han querido, pero no lo suficientemente rápido. Hay una escalada mayor ahora, por lo que debe haber una mayor ayuda. La naturaleza de la guerra ha cambiado. ¿Qué opina de la posible entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN?Creo que sería fantástico. Por supuesto que es una decisión nacional, que deben tomar ellos, pero estoy seguro de que todos los países de la OTAN recibirán con las manos abiertas las solicitudes de adhesión de Finlandia y Suecia.Son los aliados más cercanos de la OTAN y lo han sido por muchos años.

Getty Images

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, junto al ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, y su homóloga sueca, Ann Linde, en la sede de la OTAN, en Bruselas, el 24 de enero de 2022.

Se han sentado junto a otros miembros de la OTAN en su sede, en Bruselas, en todas las reuniones importantes de la alianza. Incluso estuvieron en las reuniones virtuales tras el comienzo de la guerra y la presencial en marzo también contó con representación finlandesa y sueca en la mesa. Los finlandeses, en particular, saben que las circunstancias han cambiado y que compartir una frontera de 1.340km con Rusia los vuelve más vulnerables.Ahora buscan la seguridad que da ser parte de la OTAN y muy probablemente Suecia siga sus pasos. ¿Cómo beneficiaría esto a otros países de la OTAN?Los finlandeses y los suecos tienen capacidades militares significativas y ya por mucho tiempo han trabajado conjuntamente con las fuerzas de la OTAN.La OTAN ganaría dos aliados que ayudarían a defender el territorio de los otros miembros de la OTAN. Por supuesto, esto significa que los países que actualmente forman parte de la alianza tendrán que defender a Finlandia y Suecia si los atacan, pero Finlandia y Suecia también tendrían que defender a otros países miembros si alguno es atacado.

En general, hace que la OTAN se vuelva más fuerte.Es más probable que esto disuada cualquier agresión de Rusia contra la OTAN. En consecuencia, mejorará la seguridad de Europa y de todo el mundo. ¿No cree que podría traer más confrontación con Rusia, como ha advertido el Kremlin?El Kremlin puede responder de la manera que quiera, pero no les puede sorprender que, tras invadir países, sus vecinos comiencen a decirse que quizá es mejor unirse a la OTAN para evitar una invasión. La realidad es que si Rusia piensa en lanzar una acción militar contra Finlandia y Suecia, tiene que considerar que es muy posible que entre en un conflicto con la OTAN.Hasta el momento no lo ha hecho, y tengo todas las razones para creer que no lo hará. Hay un período que puede ser peligroso desde el momento en que Suecia y Finlandia envíen la solicitud y la OTAN la acepte. Ambos países podrían esperar algún tipo de represalia por parte de Rusia, que ya los ha amenazado. ¿Cómo debería la OTAN lidiar con este asunto?Es difícil y ya hay discusiones en curso entre Helsinki, Estocolmo, la OTAN, incluyendo a EE.UU., sobre qué tipo de arreglo que podría haber a partir del momento en que Finlandia y Suecia postulen para unirse a la alianza al momento en que se conviertan en miembros. Hay un par de puntos que son importantes. Primero, existe una cooperación de larga data entre la OTAN, Finlandia y Suecia. No hay un compromiso automático de defensa, pero esta cooperación le permitiría a la OTAN defender a Finlandia y Suecia, incluso si no son miembros.

Getty Images

El antiguo secretario de Defensa de EE.UU., Leon Panetta, junto Ivo Daalder (en el centro), y el exsecretario general del Servicio Exterior de la Unión Europea, Pierre Vimont (derecha), Bruselas, en febrero de 2013.

Segundo, Finlandia y Suecia forman parte de la "Joint Expeditionary Force" (Fuerza Expedicionaria Conjunta de Reino Unido) que incluye a miembros de la OTAN, como Reino Unido y los Países bajos. Esta fuerza tiene también un acuerdo colateral. Y aun más importante es el hecho de que son miembros de la Unión Europea (UE). Como miembros de la UE, integran el acuerdo de defensa colectiva del articulo 42.7 Tratado de Lisboa.Este artículo establece que todos los Estados miembros de la UE, sin importar que formen o no parte de la OTAN, deben ayudar y defender a otro Estado miembro si su territorio es atacado. Alemania ya ha indicado, refiriéndose a Finlandia y Suecia, que aplicaría el acuerdo de defensa colectiva si estos dos países son atacados.

Incluso, durante un periodo de transición, Rusia tendría que tomar en consideración el hecho de que una guerra con Suecia o Finlandia involucraría a otros países. En 2008, Ucrania le pidió a la OTAN que iniciara el proceso para incorporarlo a la alianza. Los países de la OTAN estaban divididos y al final la OTAN prometió que Ucrania se convertiría en un Estado miembro en el futuro, ¿fue un error no aceptar al país en ese entonces?Fue un gran error llegar a un compromiso y decirle a Ucrania que no se convertiría en miembro de la OTAN, mientras se le dijo a Rusia que (los ucranianos) sí serían miembros algún día. Ese compromiso trajo lo peor de dos mundos. Creo que habría sido mejor comenzar el proceso para incorporar a Ucrania a la alianza. Si Ucrania fuera miembro de la OTAN, esta guerra jamás habría pasado. Rusia habría sido disuadida, no provocada, por una OTAN más grande.¿Cómo se termina esta guerra?Desafortunadamente, no creo que haya una vía diplomática para acabarla. Habrán más batallas antes de que eso suceda. Está claro que Rusia está determinada a ocupar toda la región del Donbas y controlarla, como mínimo, y así asegurar una ruta terrestre con Crimea.

Getty Images

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Ninguna de estas dos cosas han ocurrido hasta ahora. Aún hay una gran lucha en Mariúpol y todavía una gran parte del Donbás está bajo control ucraniano. Y Ucrania no está particularmente interesada en acabar con la lucha hasta que todo su territorio sea libre e independiente. Así que no creo que haya una salida diplomática pronto. Ahora se ha desarrollado un equilibrio de fuerzas entre Rusia, que se está concentrando en el este, y Ucrania, que ahora puede concentrarse en el este. Todo dependerá de varios factores, incluyendo qué tipo de asistencia la OTAN puede proporcionarle a Ucrania, tanques, artillería, misiles. helicópteros, drones armados, quizá aeronaves.

Y luego, cómo el alcance del ejército ruso, que básicamente ha sido derrotado en Kiev y en el norte, puede reconstituirse, además de qué tan dispuestas están las tropas rusas a seguir peleando. No sé cuál será el resultado de esto.Las posibilidades de que Ucrania alcance sus objetivos militares son mejores hoy que hace seis meses o seis semanas. Pero tendremos que seguir viendo cómo evoluciona la guerra, porque continuará.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.