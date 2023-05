Rusia golpea a Kyiv con un “excepcional número de misiles” por tierra mar y aire

Reuters

Imágenes en video de las explosiones han estado circulando en las redes sociales.

La capital de Ucrania, Kyiv, ha sido nuevamente blanco de ataques aéreos de Rusia, descrito por un funcionario como de "intensidad excepcional".Ucrania informó que 18 misiles fueron derribados e imágenes de video mostraron los sistemas de defensa destruyendo cohetes sobre la ciudad.Pero Rusia afirma que su ataque, en el que utilizaron drones y misiles, había dado en todos los objetivos.Moscú ha incrementado su campaña aérea en las semanas recientes, anticipando una ofensiva ucraniana.Las alarmas de ataque aéreo sonaron a eso de las 02:30 hora local (23:30 GMT del lunes) y se silenciaron dos horas después de lo que fue el octavo ataque contra la capital este mes.Se escucharon un inusual número de explosiones en el centro de la ciudad, a medida que las autoridades informaban online a los residentes que las defensas antiaéreas habían sido activadas.

Por tierra mar y aire

State Emergency Service of Ukraine La capital de Ucrania, Kyiv, ha sido blanco de ataques aéreos rusos ocho veces en lo que va de este mes.

Contra el aeropuerto

Getty Images El presidente Zelensky, aquí con el primer ministro británico, Rishi Sunak (izq.) está de gira por Europa en busca de más apoyo militar.

El comandante de las fuerzas armadas ucranianas, Valerii Zaluzhny, dijo que Rusia atacó a Kyiv desde el norte, sur y oriente y que 18 misiles lanzados por aire, mar y tierra habían sido utilizados.Serhiy Popko, jefe de la administración militar de la capital, describió el bombardeo como "el máximo número de misiles de ataque en el período más corto de tiempo"."De acuerdo a la información preliminar, la gran mayoría de los objetivos enemigos en el espacio aéreo de Kyiv fueron detectados y destruidos", añadió.El general Zaluzhny indicó que eso incluía nueve misiles crucero Kalibr, que fueron lanzados desde embarcaciones en el mar Negro y tres misiles lanzados desde tierra.También dijo que.Rusia ha declarado con anterioridad que estas armas no podían ser alcanzadas por ningún sistema de defensa del mundo.Es más difícil defenderse de armas hipersónicas por su velocidad, además de que vuelan a bajas altitudes, invisibles al rastreo de radares terrestres, y pueden maniobrar en pleno vuelo.Ucrania aseguró que derribó un Kinzhal por primera vez la semana pasada, durante un ataque anterior contra Kyiv.. Eso se debe en gran parte a la llegada de sistemas modernos de defensa enviados por Occidente, incluyendo el sistema Patriot. Pero Rusia declaró que había podido eliminar un sistema Patriot en el ataque del martes contra Kyiv. La BBC no puede confirmar independientemente ninguna de las reivindicaciones hechas por ambos países.Los residentes de Kyiv fueron advertidos este martes de mantenerse alejados de las ventanas cuando los restos de los misiles interceptados caían del cielo.El alcalde Vitali Klitschko deijo que los restos de cohete habían caído en los distritos centrales, incluyendo en el zoológico de la ciudad. No hubo animales ni trabajadores lesionados.Se informa que.Popko aseguró que un incendio que empezó en una zona no residencial de ese distrito ya fue apagado.Kseniia, una residente de la capital, dijo a programa noticioso de BBC Radio 4 que ella y su esposo estaban dormidos cuando escucharon una "serie de fuertes explosiones" sobre el edificio. Comparó la intensidad con un ataque de la película Star Wars o de un videojuego de acción.También dijo que gracias al apoyo de los aliados internacionales,."Es una gran alivio saber que Kyiv cuenta con esa fuerte defensa ahora".Otro residente, Yevhen Petrov, expresó que el ataque del martes fue la primera vez desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, en febrero de 2022, que su casa había temblado ante la fortaleza del ataque.El reinicio de los ataques rusos contra Kyiv a principios de este mes sucedió después de un momento de calma de 50 días. Las autoridades ucranianas creen que la estrategia de Moscú es.En los últimos días, el presidente Volodymyr Zelensky ha estado en una gira europea, en la que los aliados occidentales le han prometido varios miles de millones de dólares en equipos militares. Entre ellos están el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Desde que Rusia invadió Ucrania, miles de civiles y combatientes han muerto o resultado heridos, ciudades y pueblos han quedado destruidos en los combates, y casi 8,2 millones de ucranianos se han registrado como refugiados en Europa, 2, 8 millones de ellos en Rusia. Reportaje adicional del analista de armas de laBBC Chris Partridge.