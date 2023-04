Rusia aprueba medidas y sanciones para que el reclutamiento militar sea más rápido y difícil de esquivar

Getty Images

Rusia busca reponer sus fuerzas en Ucrania, según expertos.

Aunque oficialmente Rusia evitó hablar de una nueva ola de movilización, su Parlamento aprobó este martes de una serie de instrumentos para facilitar el reclutamiento de soldados para la guerra. Una de las medidas más polémicas es que ahora Moscú podrá convocar a sus ciudadanos al servicio militar obligatorio de manera electrónica.Anteriormente, los documentos para enlistarse debían ser entregados en persona o a través de un empleador en Rusia.Bajo el sistema anterior, muchos evitaban el servicio militar obligatorio al mudarse de hogar o simplemente abstenerse de abrirla puerta a los militares que traían la notificación. Pero ahora, de acuerdo con la nueva legislación, se enviarán vía correo electrónico y el gobierno considerará que la convocatoria fue entregada tan pronto como aparezca en un portal gubernamental especial de "servicios estatales" llamado "Gosuslugi".El sistema de información estatal federal Gosuslugi es una interfaz utilizada por casi todos los rusos en sus interacciones con la administración pública. Mediante esta aplicación se pueden tramitar desde la emisión de documentos de identidad hasta el pago de impuestos municipales. "La convocatoria se considera recibida desde el momento en que se cuelga en la cuenta personal de una persona sujeta alservicio militar", explicó Andrei Kartapolov, presidente del Comité de Defensa del Parlamento ruso, en una entrevista en un canal de televisión estatal. A partir de ese momento, la persona convocada deberá presentarse en su oficina local de alistamiento.

Represalias

Campaña

Getty Images Miles de personas manifestaron el año pasado en Rusia contra el reclutamiento militar en medio de la invasión a Ucrania.

Getty Images Las fuerzas rusas han sufrido pérdidas importantes de equipos y hombres en su ofensiva contra Ucrania.

"Carne de cañón"

A los ciudadanos que no se presenten se les prohibirá viajar al extranjero y podrían enfrentar otras restricciones,. También se les anulará el permiso de conducir. Konstantin Markin, un abogado especialista en la protección de los derechos del personal militar, considera que las medidas son anticonstitucionales. Markin explica que, entre otras cosas, es ilegal privar a una persona del derecho a conducir su automóvil o disponer de una propiedad sin considerar un caso penal o administrativo en los tribunales.De acuerdo con expertos legales,bajo la nueva ley.Los rusos que no quieran ir a la guerra ahora solo tienen dos opciones: emigrar o sacar un servicio civil alternativo, una forma de servicio nacional que se realiza en lugar del servicio militar obligatorio por diversas razones, como problemas de salud o objeción de conciencia (generalmente por motivos éticos o religiosos).Pero ambas posibilidades deben estudiarse con antelación, aseguran los expertos. De los 395 parlamentarios rusos que votaron la ley, todos la apoyaron menos uno que se abstuvo. La cámara baja de Rusia o la Duma Estatal tiene 450 diputados.La nueva ley entrará en vigor cuando sea, lo cual se espera que suceda esta semana.En septiembre pasado, el Kremlin inició una campaña de movilización de emergencia para apoyar la "operación militar especial" de Rusia en Ucrania, tras una serie de fracasos en su invasión.Se cree que más de 300.000 soldados retirados y exconscriptos fueron llamados a filas. Según reportes, a menudo los jóvenes eran reclutados en la calle o en centros comerciales.Miles de hombres de entre 18 y 27 añospara evitar el reclutamiento. El anuncio también desató una serie de protestas en numerosas ciudades rusas, que fueron rápidamente reprimidas.Según los documentos del Pentágono que se filtraron recientemente, se estima que Rusia ha sufrido entre 189.500 y 223.000 bajas desde el inicio de la invasión. Esas cifras incluyen entre 35.500 y 43.000 muertes y entre 154.000 y 180.000 heridos.La BBC ha recopilado una lista de 17.000 militares rusos cuya muerte se ha confirmado, mediante la recopilación de información de fuentes abiertas, con nombres, rangos y, en muchos casos, las unidades militares en las que sirvieron.La última vez que las autoridades rusas revelaron cifras de bajas fue en septiembre del año pasado, cuando confirmaron la muerte de 5.937 militares.El secretario de prensa del presidente Putin, Dmitry Peskov, negó que la nueva legislación estuviera vinculada a un intento de movilización amplia: "Esto es simplemente para mejorar los registros militares. El sistema tiene que cumplir con los requisitos modernos".Pero muchos en Rusia han criticado duramente la nueva ley. "(Gosuslugi), un portal gubernamental que alguna vez fue práctico", tuiteó Ilia Krasilshchik, quien fundó el sitio web Helpdesk, que ofrece asesoramiento y asistencia a los hombres rusos que intentan evitar ser enviados a Ucrania.Krasilshchik advirtió que el sitio ahora se ha convertido en un mecanismo para proporcionar al Estado ruso carne de cañón para las armas ucranianas.