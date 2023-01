Rusia afirma haber ganado la sangrienta batalla para controlar la ciudad ucraniana de Soledar

Maxar Technologies

Soledar ha sido devastada por los bombardeos de Rusia, como muestra esta imagen tomada por satélite el martes.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que tomó el control de la ciudad ucraniana de Soledar después de una larga batalla y calificó el hecho como un paso "importante" para su ofensiva."En la noche del 12 de enero se completó la liberación de la ciudad de Soledar, lo cual es importante para que continúen con éxito las operaciones ofensivas en la dirección de Donetsk", afirmó el ministerio en un comunicado difundido por Telegram.Esta victoria permitiría a las tropas rusas avanzar hacia la ciudad cercana de Bajmut y aislar a las fuerzas ucranianas allí, añadió un portavoz.Esta fue una declaración muy tajante y ambiciosa de Moscú, pero funcionarios ucranianos dijeron que la lucha por Soledar aún continuaba y acusaron a Rusia de hacer "ruido informativo".La batalla por Soledar ha sido una de las más sangrientas de la guerra.La ciudad es relativamente pequeña, con una población antes de la guerra de solo 10.000 habitantes y cuya economía giraba en torno a la explotación de minas de sal. Su importancia estratégica es discutible. Pero si se confirma que las fuerzas rusas han tomado el control, es probable que haya un gran suspiro de alivio en el Kremlin.A lo largo de la batalla surgieron divisiones entre las fuerzas armadas rusas y el brutal grupo paramilitar ruso Wagner, y se desarrolló una celosa guerra territorial sobre quién debería atribuirse el mérito del avance.

Comparación con la Primera Guerra Mundial

Getty Images Ucrania asegura que aún no perdió el control de Soledar.

Getty Images Una de las formas de defensa de Ucrania es con cohetes disparados desde las afueras de Soledar.

Puja con el grupo Wagner

Reuters Esta semana, Ucrania puso en duda una foto que supuestamente mostraba a Yevgueni Prigozhin dentro de una mina de sal de Soledar.

Getty Images Vladimir Putin y Yevgueni Prigozhin juntos en 2010.

En Soledar apenas quedan muros, dijo esta semana el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Al describir escenas casi apocalípticas, habló del territorio como marcado por.Su jefe de gabinete, Andrey Yermak, comparó la lucha por Soledar y Bajmut con.El gobernador regional Pavlo Kyrylenko dijo el jueves que 559 civiles, incluidos 15 niños, permanecían en Soledar y no podían ser trasladados.Analistas militares cuestionan la importancia de la ciudad para el ejército ruso debido a su tamaño relativamente pequeño. El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, dijo que si bien era probable que las fuerzas rusas hubieran tomado el control de Soledar, no creía que luego pudieran rodear Bajmut.Una victoria es exactamente lo que necesita el presidente ruso Vladimir Putin, ya que no ha logrado tomar ni una ciudad en Ucrania desde julio de 2022. Desde entonces, las fuerzas de Moscú han sufrido toda una serie de vergonzosas derrotas.El exitoso contraataque de Ucrania expulsó a Rusia casi por completo de la región de Járkiv, en el noreste. En octubre, el puente de Crimea fue atacado y las fuerzas rusas se retiraron de la ciudad de Jersón al mes siguiente.La ciudad portuaria del sur había sido la única capital regional de la que Rusia había logrado apoderarse desde que comenzó la invasión.La toma de Soledar sería algo que Moscú presentaría como una "buena noticia" para el pueblo ruso y las tropas en el frente invernal.Pero Serhiy Cherevatyi, portavoz del comando militar oriental de Ucrania,. "No daremos más detalles porque no queremos revelar las posiciones tácticas de nuestros combatientes", añadió.La viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Maliar, dijo que los combates habían estado "calientes en Soledar durante la noche". Los combatientes ucranianos estaban "tratando valientemente de mantener la defensa", agregó.En su discurso nocturno del jueves, Zelensky describió a Soledar, Bajmut y la defensa más amplia de la región de Donetsk en el este de Ucrania como un asunto clave.Funcionarios occidentales y ucranianos han dicho que gran parte de los combates en Soledar y Bajmut los lleva a cabo el grupo Wagner.Su líder,, un oligarca ruso de 61 años, ha afirmado repetidamente en los últimos días que sus fuerzas son las únicas unidades en el terreno en Soledar. El martes por la noche dijo que sus mercenarios se habían apoderado de la ciudad, algo que fue contradicho por el Ministerio de Defensa de Rusia a la mañana siguiente.Las actualizaciones diarias del Ministerio de Defensa ruso no mencionan en absoluto al grupo Wagner, y la sesión informativa del viernes no fue una excepción. Los funcionarios aseguraron que los paracaidistas militares habían jugado un papel clave en la captura de la ciudad.Prigozhin luego emitió un comunicado diciendo que estaba "sorprendido" al leer el reporte del Ministerio de Defensa. No había "ni un solo paracaidista" en Soledar, insistió, y mostró su enojo por "insultar a (sus) combatientes" y "robar los logros de otros".El líder delcontinuó hablando públicamente este viernes y acusó a los "funcionarios que quieren permanecer en sus lugares" de ser la mayor amenaza para el avance de su grupo en Ucrania.En una declaración posterior, el Ministerio de Defensa elogió las "acciones valientes y desinteresadas" de los mercenarios durante los combates, pero nuevamente enfatizó el papel de liderazgo de las fuerzas armadas rusas oficiales.Analistas han hablado durante mucho tiempo de las tensiones entre los militares y el grupo Wagner., incluido el general Valeri Guerásimov, designado hace dos días como comandante general de las fuerzas rusas en Ucrania.Mientras que Rusia ha movilizado a unos 300.000 reservistas para la guerra desde fines de septiembre, Prigozhin ha buscado reclutar más mercernarios en las prisiones rusas.Yermak dijo al diario francés Le Monde que los criminales rusos habían sido enviados directamente a la muerte en el frente: "Soledar es un escenario de batallas callejeras, sin que ninguno de los bandos controle realmente la ciudad".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.