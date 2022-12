Robadas, encontradas por casualidad y desaparecidas para siempre: la accidentada historia de las Copas del Mundo

Getty Images

Messi no se ha desprendido de la copa desde ganarla.

La besan, la acarician, duermen con ella, la miran embelesados, no paran de hacerle fotos. El amor que genera la Copa del Mundo de fútbol entre los jugadores argentinos se repitió una y otra vez en las imágenes que circularon por medios y redes sociales.Pasaron 36 años desde que Argentina levantara por última vez la dorada en México en 1986. Su reencuentro con el trofeo tras vencer en la final de Qatar 2022 a Francia puede compararse al de dos amantes que llevan años sin verse. No hay copa más deseada en el mundo del fútbol que la Copa Mundial, esa pieza dorada con la que sueñan los futbolistas desde pequeños y donde los aficionados depositan altas dosis de orgullo patrio.Pero, ¿sabías que no siempre tuvo el mismo diseño y que su primer modelo fue robado para jamás aparecer?

Argentina se llevó una réplica

Getty Images La Copa del Mundo, el trofeo más anhelado en el mundo del fútbol.

Dos diseños de Copa

Getty Images El trofeo Jules Rimet fue el primer diseño del premio por ganar la Copa del Mundo.

El misterioso robo del Jules Rimet

Getty Images Inglaterra fue el ganador del Mundial del 66.

Getty Images El perro Pickles se convirtió en una celebridad después de encontrar el trofeo perdido.

Getty Images Brasil se llevó el Jules Rimet original a casa tras conquistarlo por tercera vez en 1960.

Argentina, máximo ganador del diseño actual

Getty Images Junto a Alemania, Argentina es el equipo que más veces ha ganado el trofeo en su actual diseño.

Primero vayamos por lo último. Debes saber que el trofeo que levantó Messi en Qatar y que luego se llevó a Argentina no es el mismo. Desde el Mundial de Alemania 2006, el trofeo original solo se entrega a los ganadores durante la ceremonia de premiación. Luego, la FIFA se los retira y les entregaexacta.El galardón original está hecho de 18 quilates de oro sólido, mide 36,8 centímetros y pesa seis kilos. La base, de 13 centímetros de diámetro, consiste en dos bandas de malaquita verdes semipreciosas que han sido restauradas en varias ocasiones.Fue precisamente tras la restauración más reciente de 2005 que FIFA decidió dejar de prestar el original a los vencedores. Antes, la selección que ganaba exhibía el trofeo en el museo de su federación antes de devolverlo a la FIFA para el próximo Mundial.En su historia,. El primer modelo se llamaba. Se usó entre los Mundiales de 1930 y 1970. Jules Rimet fue el tercer presidente de la FIFA y quien cimentó los planes del primer Mundial de Fútbol en Uruguay en 1930. El diseño del trofeo corrió a cargo deun escultor francés. Su modelo representaba una silueta dorada de Nike, la diosa griega de la victoria, sosteniendo una copa octogonal sobre su cabeza. El primer nombre que recibió fue Victoria, aunque también se le conocía popularmente como Coupe du Monde (Copa del Mundo en francés) y tenía dimensiones parecidas al actual: 35 centímetros de alto y 3,8 kilogramos de peso.Estaba construido cony tenía una base azul hecha de piedra semipreciosa llamada lapislázuli.Había placas de oro adheridas a cada uno de los cuatro lados de la base, en las que se grababan los nombres de los países ganadores después de cada edición.Ninguno la ganó tantas veces como Brasil, que la consiguó en 1958, 1962 y 1970.El trofeo original pasó por varias vicisitudes hasta su robo y desaparición en 1983.Primero sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Temiendo por su seguridad, el entonces vicepresidente de la FIFA, el italiano Ottorino Barassi, lo retiró en secreto de su bóveda en un banco de Roma y. Escondite poco ortodoxo, pero efectivo. De allí no se movió hasta la reanudación del torneo en Brasil en 1950.Dieciséis años más tarde, sin embargo, el Jules Rimet vivió unaFaltaban pocas semanas para el Mundial de Inglaterra 1966 y el trofeo se exhibía en el Gran Salón de Westminster de Londres.El 20 de marzo desapareció. El cómo sigue siendo un misterio. Solo se sabe que alguien lo robó cuando los guardias de seguridad estaban descansando. Mientras la policía de Scotland Yard investigaba el caso, la Asociación de Fútbol inglés (FA por sus siglas en inglés) comisionó rápido una réplica del trofeo por si no se encontraba el original., el entonces presidente de la FA, recibió una nota de rescate firmada por un tal Jackson que pedía 15.000 libras esterlinas a cambio de la copa.La policía recomendó a Mears proceder con el intercambio. Un policía encubierto se encontró entonces con el tal Jackson, que resultó ser un exsoldado llamadoA Betchley lo arrestaron, pero el trofeo siguió perdido. El 27 de marzo, en el sur de Londres, Dave Corbett sacó a pasear a su perro Pickles. El animal empezó a rondar el automóvil del vecino de Corbett y este notó un paquete cubierto por hojas de periódico atado con una cuerda."Rompí un poco la parte inferior y había un escudo en blanco con las palabras impresas Brasil, Alemania Occidental y Uruguay. Rompí el otro extremo y era una señora que sostenía un plato muy poco profundo sobre su cabeza. Había visto las fotos de la Copa del Mundo en los periódicos y en la televisión, así que mi corazón empezó a latir con fuerza".En efecto, era el trofeo, y, ganador de una medalla de la Liga Nacional Canina y actor en la película The Spy with a Cold Nose.Cuando Brasil ganó el Mundial del 70 recibió el trofeo original. Estaba estipulado así para el primer país que lo ganara tres veces. Trece años después, exhibido en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol,Se cree que fue fundido para obtener oro. Lo único que queda es su primera base ya que esta había sido reemplazada en 1954 por una más alta. La encontraron en 2015 el sótano de la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza. La réplica que comisionó la FA cuando lo robaron en 1966 se conserva el Museo Nacional de Fútbol de Mánchester.Tras el Mundial que ganó Brasil en el 70, la FIFA lanzó un concurso para diseñar un nuevo trofeo que se estrenaría en el Mundial de Alemania Occidental en 1974. Hasta 53 diseños se presentaron. El elegido fue una creación del escultor italiano Silvio Gazzaniga.Este es el trofeo que se sigue otorgando hoy y cuya réplica se llevó Argentina a casa. Representa la alegría de la victoria con dos futbolistas sosteniendo un globo terráqueo. Precisamente,con tres conquistas. Italia, Francia y Brasil lo han ganado en dos ocasiones. España en otra.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.