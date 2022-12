Rituales para recibir 2023: 8 cábalas para entrar en el año nuevo con el pie derecho

Getty Images

¿Cuál es tu ritual o costumbre favorita para despedir el año y empezar el próximo con buen pie?

31 de diciembre: momento de reflexionar sobre lo ocurrido en los últimos doce meses y, sobre todo, de pensar en buenos propósitos para el año que está a punto de comenzar.Apuntarse al gimnasio o empezar una dieta, pasar más tiempo con la familia, dejar ese trabajo que nos hace infelices y apostar por dedicarnos a lo que siempre soñamos...Las buenas intenciones son importantes de cara a conseguir nuestras metas en 2023, pero... ¿y si le damos una ayuda extra?Probablemente conoces varios rituales que aseguran atraer fortuna y facilitan comenzar el año con el pie derecho: tomar 12 uvas a medianoche, saltar 7 olas, quemar grandes muñecos en la calle...

Pero hay muchos más. En BBC Mundo te recordamos algunas de las cábalas y amuletos que millones de personas utilizan y ponen en práctica con la esperanza de asegurarseY tú, ¿conoces otros rituales? Cuéntanoslo en los comentarios de este post Elegir la ropa interior que llevaremos puesta para recibir el año nuevo puede ser más importante de lo que creemos. Los más supersticiosos aseguran que ladurante el próximo año, mientras que la de color amarillo es la que hará que no nos falte el dinero. Existen diferentes teorías sobre si el ritual es más efectivo si la ropa interior es regalada o completamente nueva, o incluso si solo se usa para esa noche.En lo que suele haber mayor consenso es en la creencia de que estrenar una prenda de ropa en la última noche del año puede traer suerte en el futuro.Al menos eso creen quienes deciden ponerse algo nuevo ese día, ya que se dice que asíy no te faltará el dinero.O, para otros, no es más que otro motivo para comprarse alguna prenda y poder lucirla en la larga fiesta de fin de año.Si tu sueño en el año nuevo es viajar por el mundo, el ritual de la maleta es el apropiado para ti. Tras la medianoche,para dar la vuelta a la cuadra donde vives. Quienes creen en este ritual aseguran que cuanto más grande sea el paseo, más lejos viajarás en el año que empieza. Y aseguran que llevar el pasaporte dentro de la maleta es importante si quieres viajar al extranjero.Muchas personas creen que hacer una limpieza profunda en casa el 31 de diciembre y tirar lo que ya no nos sirve ayuda para que todo lo bueno se multiplique en el año que empieza.Pero, especialmente, los más supersticiosos creen que barrer es el mejor ritualLo importante, aseguran, es barrer desde el interior de la casa hacia la puerta principal para expulsar toda la negatividad acumulada durante el año. Algunos incluso tiran la escoba afuera de la casa tras la limpieza.También con el deseo de sacar las malas vibraciones y limpiar la energía del hogar, muchas personas tiran un vaso de agua hacia fuera de la casa.Algunos aseguran que garantiza la felicidad al "evitar las lágrimas" durante el año nuevo.Y quienes creen ciegamente en este ritual, de hecho, no se conforman con un vaso y suelen tirarSolo por si acaso.No es tan popular como las clásicas 12 uvas a medianoche, pero comer lentejas al comienzo del año nuevo es una tradición para quienes quieren atraer la buena fortuna y la abundancia.En Italia y cada vez más países, se cree que tomar este saludable alimento simboliza el deseo de tener una vida larga y sana ydurante los próximos 12 meses.Otros las asocian con la imagen de las antiguas monedas de oro, e incluso existe la tradición de regalar un monedero lleno de lentejas por la creencia de que se acabarán convirtiendo en monedas.No solo en la noche de San Juan: el ritual de escribires también popular para iniciar el año nuevo.Hay quienes escriben previamente en un papel todos sus deseos para los próximos 12 meses. A medianoche, lo abren con la esperanza de que se cumplan.Otros anotan todas las cosas negativas de las que se quieren deshacer y queman el papel hasta que queda en cenizas para empezar el año con optimismo y energías renovadas.En algunos países, los borreguitos representan la abundancia económica.Por eso, en algunas familias se regalan representaciones de estos animales para garantizar que sus seres queridos tengan suficientes recursos en el año próximo.Otros, sin embargo, creen que lo mejor para atraer el dinero es