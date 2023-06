Registran en Costa Rica el primer caso de un cocodrilo hembra que se embarazó sin necesidad de un macho

Getty Images

Huevo de cocodrilo eclosionando. En el caso del estudio, el feto casi idéntico a su madre estaba perfectamente formado pero no llegó a nacer.

El primer caso de una hembra de cocodrilo que se reprodujo sin ayuda de un macho tuvo lugar en un parque de reptiles en Costa Rica, según un nuevo estudio.La hembra puso un huevo que contenía un feto 99,9% genéticamente idéntico a ella.El fenómeno del llamado "nacimiento virginal" se ha constatado en especies de aves, peces y otros reptiles, pero nunca antes en cocodrilos.Los científicos señalan que este rasgo podría ser heredado de un ancestro evolutivo, por lo que los dinosaurios también podrían haber sido capaces de autorreproducirse.El huevo fue puesto por una hembra de cocodrilo americano de 18 años en Parque Reptilandia en enero de 2018. El feto en el interior estaba completamente formado pero muerto, por lo que no eclosionó.La hembra que puso el huevo llegó al zoológico cuando tenía dos años y se mantuvo apartada de otros cocodrilos durante toda su vida. Por ese motivo, el equipo científico del parque contactó a científicos del Instituto Politécnico de Virginia especializados en partos vírgenes, lo que se conoce científicamente como partenogénesis.Los investigadores analizaron el feto y descubrieron que era más del 99,9 % genéticamente idéntico a su madre, lo que confirma que no tenía padre.

¿Comunes?

Getty Images El caso de nacimiento virginal se dio en una hembra de cocodrilo americano (Crocodylus acutus).

Podría ser que los nacimientos virginales sean más comunes en los cocodrilos y hayan pasado desapercibidos hasta ahora porque no se han estado buscando instancias de ellos, señalan los autores del estudio publicado en la revista Biology Letters de la Royal Society, la Academia de Ciencias británica."No es raro que los reptiles en cautiverio pongan nidadas de huevos. Dado el período de aislamiento de las parejas, los huevos normalmente se considerarían no viables y se descartarían". "Estos hallazgos sugieren que", agregan los investigadores."Además, dado que (los nacimientos virginales) pueden ocurrir en presencia de parejas potenciales, estos casos puden pasarse por alto cuando la reproducción ocurre en hembras que cohabitan con machos".No está claro por qué ocurre la partenogénesis en diferentes especies, pero los casos de este fenómeno se están presentando con mayor frecuencia en la literatura científica, probablemente porque los científicos ahora los buscan. Una teoría es que los nacimientos vírgenes ocurren en especies capaces de partenogénesis."Esta nueva evidencia ofrece información tentadora sobre las posibles capacidades reproductivas de los parientes extintos de los cocodrilos, especialmente los dinosaurios", señalan los científicos.