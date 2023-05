Rafael Nadal anuncia que no jugará en Roland Garros y que 2024 sería el último de su carrera

Getty Images

Nadal ha ganado 14 títulos en Roland Garros, el último en 2022.

"Yo no tomé la decisión, la tomó mi cuerpo".Así fue anunció el tenista el español Rafael Nadal que no jugará el Abierto de Francia por primera vez en 19 años por una lesión de cadera de la que no ha podido recuperarse a tiempo para defender su título. El torneo comienza el 28 de mayo."Jugar Roland Garros es imposible", lamentó el tenista ganador de 22 Grand Slamsen su carrera, 14 de ellos en la tierra batida parisina.Pero si su ausencia en el segundo Grand Slam del año era previsible por los problemas físicos que ha sufrido en los últimos meses, no lo fueron sus palabras anunciando que planea retirarse después de la temporada 2024."El año que viene será mi último año en la gira, esa es mi idea. Si sigo ahora no podré lograrlo".Más información en breve...

