Getty Images Gavin Newsom, Gretchen Whitmer y Pete Buttigieg están entre algunos de los favoritos para disputar la nominación demócrata a Kamala Harris.

Luego de oponerse durante semanas a los llamados a abandonar la carrera presidencial de 2024, el presidente Joe Biden anunció este domingo que pone fin a su campaña por la reelección, que parecía condenada al fracaso desde su mal desempeño en el debate con el republicano Donald Trump.

Instantes después de compartir su decisión de dar un paso al lado, Biden anunció quién, en su opinión, debería ocupar su lugar: la vicepresidenta Kamala Harris.

"Quiero ofrecer mi pleno apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año", escribió en X. "Demócratas: es hora de unirnos y vencer a Trump".

Harris aceptó el respaldo y dijo que espera "merecer y ganar" la nominación.

La decisión de Biden de hacerse a un lado se produjo después de que al menos 30 legisladores de la Cámara de Representantes, cinco senadores y varios de los principales donantes del partido -entre ellos el actor George Clooney- instaran públicamente a Biden a abandonar su candidatura ante las dudas que generaban su avanzada edad y las encuestas, que dan el triunfo a Trump.

Una serie de sondeos de opinión realizados desde el debate del 27 de junio sugirieron que Trump estaba tomando ventaja en estados clave.

Su decisión abre una pregunta a resolverse desde ahora: ¿quién será elegido para la candidatura demócrata?

Hay varios aspirantes.

Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU.

Getty Images Harris fue electa con Biden en las elecciones de 2020.

La vicepresidenta Kamala Harris ya formaba parte de la candidatura a la reelección, lo que la convierte en una opción obvia y cada vez más popular dentro del partido para sustituir a Biden.

Como vicepresidenta, se ha convertido en el rostro de la campaña del gobierno para proteger el derecho al aborto después de que la Corte Suprema anulara la histórica sentencia conocida como Roe vs. Wade que daba garantías al aborto en todo el país.

Harris ha demostrado ser una leal aliada del presidente.

Días después del debate, a medida que crecía la preocupación sobre la capacidad del presidente para mantenerse al frente de la candidatura, Harris reiteró su apoyo al presidente.

"Joe Biden es nuestro candidato. Derrotamos a Trump una vez y vamos a derrotarlo de nuevo. Punto", dijo el martes pasado.

"Estoy orgullosa de ser la compañera de fórmula de Joe Biden".

Biden ofreció este domingo un apoyo similar a Harris al respaldarla para ocupar su lugar.

"Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como vicepresidenta", escribió en X. "Y ha sido la mejor decisión que he tomado".

Harris tiene el fuerte reconocimiento de nombre que viene del trabajo de vicepresidenta, pero ha tenido problemas con bajos índices de aprobación a lo largo de su estadía en el cargo.

El 51% de los estadounidenses la desaprueba, mientras que el 37% la aprueba, según las encuestas de FiveThirtyEight.

Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan

Getty Images Gretchen Whitmer ha sido gobernadora de Michigan desde 2019

Gretchen Whitmer ha sido la gobernadora de Michigan durante dos periodos. Es una demócrata de la región del Medio Oeste con gran popularidad y muchos analistas políticos especulan con que se presentará a las elecciones presidenciales de 2028.

En el pasado ha hecho campaña por Biden y no se ha mostrado tímida sobre sus aspiraciones políticas.

Declaró al diario The New York Times que quiere ver un presidente de la generación X en 2028, pero no llegó a sugerir que ella podría desempeñar ese papel.

En 2022, Whitmer lideró una campaña que permitió a los demócratas de Michigan ganar el Congreso estatal y retener el gobierno del estado.

Ese control político la ayudó a promulgar una serie de políticas progresistas, como la protección del acceso al aborto a nivel estatal y la aprobación de medidas para la seguridad de las armas.

Michigan es un estado clave en las elecciones del 5 de noviembre.

Gavin Newsom, gobernador de California

Getty Images Gavin Newsom es el gobernador de California desde 2019.

Como gobernador de California, Gavin Newsom es uno de los más fervientes defensores del gobierno de Biden. Aparece con frecuencia en las cadenas de noticias elogiando al presidente.

Pero Newsom tiene sus propias ambiciones políticas.

A menudo se le menciona como posible candidato para 2028, pero muchos expertos demócratas dicen ahora que podría ser el sustituto del actual presidente.

En los últimos años, Newsom se ha dado a conocer a nivel nacional como uno de los principales mensajeros del partido en los medios de comunicación conservadores, así como en un esperado debate con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, el año pasado.

Fue uno de los principales portavoces demócratas tras el mal debate de Biden en junio en Atlanta. Ahí esquivó varias preguntas de la prensa sobre si sustituiría a Biden.

Este mes viajó a Washington para asistir a una reunión con Biden y otros importantes gobernadores demócrata, y encabezó un acto de campaña del presidente en Michigan el 4 de julio.

Pete Buttigieg, secretario de Transporte

Getty Images Peter Buttigieg contendió por la nominación presidencial en 2020.

No es ningún secreto que el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, tiene aspiraciones presidenciales.

Se presentó a las elecciones presidenciales de 2020, donde no logró suficiente apoyo para la candidatura, pero a menudo se le considera uno de los mejores comunicadores del gobierno de Biden.

Ha gestionado varias crisis públicas durante su etapa como secretario de Transporte.

Ayudó a supervisar la respuesta del gobierno al descarrilamiento del tren de East Palestine en Ohio, el colapso del puente de Baltimore y la crisis de programación de vuelos de Southwest Airlines en 2022.

Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania

Getty Images Josh Shapiro asumió la gobernación de Pensilvania el año pasado.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ha registrado altos índices de aprobación desde que fue elegido en 2022 en un estado bisagra que Trump ganó por un estrecho margen en 2016.

Shapiro, que anteriormente ocupó el cargo de fiscal general del estado, ha trabajado sin enredarse en las posturas partidistas durante su mandato.

El año pasado saltó a los titulares nacionales tras reconstruir rápidamente un puente derruido en una carretera crucial de Filadelfia, una importante victoria política para un gobernador en su primer mandato.

La rápida reparación fue aclamada por muchos como el tema clave sobre infraestructuras para un posible candidato presidencial en 2028.

Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois

Getty Images JB Pritzker es gobernador de Illinois desde 2019.

Conocido como JB Pritzker, el gobernador de Illinois ha aumentado su popularidad en los últimos años con una crítica abierta a Trump y la defensa de Biden.

El multimillonario empresario -heredero de la cadena hotelera Hyatt- acostumbra a publicar críticas a Trump en las redes sociales.

Tras el debate de junio, calificó a Trump de "mentiroso" y dijo que es un "delincuente condenado por 34 delitos que solo se preocupa de sí mismo".

Al igual que la gobernadora Whitmer, Pritzker ha logrado aprobar leyes progresistas en temas como el derecho al aborto y el control de armas.

¿Otros posibles candidatos?

La lista de posibles nominados se extiende más allá de estos demócratas, ya que el partido ha desarrollado un profundo banco de posibles futuros candidatos presidenciales.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, demócrata durante dos mandatos en un estado muy conservador, se ha ganado una creciente atención nacional desde su reelección el año pasado.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, ha atraído la atención en los últimos meses tras su actuación al el derrumbe de un puente clave en Baltimore.

Los senadores Amy Klobuchar y Cory Booker se han presentado a las elecciones presidenciales en el pasado y gozan de cierto reconocimiento entre los demócratas.

El senador Raphael Warnock, que ganó unas reñidas elecciones al Senado en Georgia, un estado bisagra, también ha sido mencionado como posible sustituto de Biden.

Según una encuesta de Reuters IPSOS publicada el martes, la única persona que podría vencer a Trump en noviembre sería Michelle Obama.

Pero la ex primera dama ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene aspiraciones presidenciales.

Getty Images La popularidad del gobernador Andy Beshear, de Kentucky, ha crecido en los últimos años.

¿Cómo se sustituirá a Biden?

Biden podría haber sido obligado a dar un paso al costado por su propio partido, pero en lugar de eso, eligió hacerlo por su cuenta.

Eso hace que el proceso de sustitución sea más sencillo.

El presidente contaba con casi todos los delegados demócratas para la Convención Nacional de agosto. Ahora, esos delegados tendrán la libertad de votar por otra persona.

Quien consiga la mayoría de los delegados en la Convención será el aspirante a la Casa Blanca.

Los demócratas tenían previsto celebrar una votación nominal para elegir formalmente a Biden como candidato del partido antes de la convención, que comienza el 19 de agosto. Ahora la celebración de esta votación está en el aire.

Otra cuestión a resolver es quién será el candidato a la vicepresidencia y si ese puesto recaerá en una de las personas que se barajan para sustituir a Biden.

