Quién era Robert Hanssen, el espía estadounidense que se hizo millonario vendiendo secretos a Rusia

Aún no se ha determinado la causa de su muerte.

Puede que el nombre de Robert Hanssen no te diga nada, pero es conocido como uno de los espías más dañinos en la historia de Estados Unidos.Este agente del FBI convertido en topo ruso fue encontrado muerto el pasado lunes en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado.La causa de la muerte aún no se ha confirmado.A lo largo de su vida Hanssen, de 79 años, recibió más de US$1,4 millones en efectivo, diamantes y dinero depositado en cuentas rusas.Trescientos agentes trabajaron en su caso hasta que en 2002 fue condenado a cadena perpetua por espionaje.Hanssen vivía en una modesta casa de cuatro habitaciones en los suburbios de Virginia con su esposa y seis hijos antes de su arresto.Por su rol de contrainteligencia, tuvo acceso a información clasificada y en 1985 inició su actividad delictiva, enviando material a Rusia y la ex Unión Soviética.Hanssen, quien se convirtió en oficial del FBI el 12 de enero de 1976, usaba el alias "Ramón García" cuando mantenía correspondencia con sus supervisores.Según el sitio web del FBI, "comprometió numerosas fuentes humanas, técnicas de contrainteligencia, investigaciones, docenas de documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos y operaciones técnicas de extraordinaria importancia y valor".Aunque ocasionalmente hubo cierta sospecha en torno a sus inusuales actividades, no fue atrapado durante años.

La investigación contra Hanssen comenzó en 1994, luego del arresto de otro espía.

Después de que el FBI arrestara al espía Aldrich Hazen Ames en 1994, la oficina se dio cuenta de que todavía se estaba filtrando información clasificada. Esto motivó la investigación sobre Hanssen.Como estaba a punto de jubilarse, el FBI actuó rápidamente en un esfuerzo por atraparlo "con las manos en la masa"."Lo que queríamos hacer era obtener suficiente evidencias para condenarlo, y el objetivo final era atraparlo en el acto", dijo Debra Evans Smith, ex subdirectora adjunta de la División de Contrainteligencia.

Con las manos "en la masa"

Getty Images Hanssen vivía en una modesta casa de cuatro habitaciones en los suburbios de Virginia.

Seguridad "patética"

Getty Images Por su posición dentro del FBI, Hanssen tenía acceso a información sensible.

Para tenerlo de regreso a la sede del FBI para un monitoreo más cercano, se le asignó una tarea falsa.Hanssen comenzó a trabajar en su nueva oficina,, en la sede del FBI en enero de 2001.Un mes después, los investigadores se enteraron de que tenía agendado "un punto muerto" en un parque.Un punto muerto es cuando una persona dejamás tarde en un lugar predeterminado, según la Agencia Central de Inteligencia.El 18 de febrero de 2001, Hanssen acudió a Foxstone Park, ubicado en Virginia, conEl FBI lo había visto frecuentar el parque antes y cuando regresaba a su vehículo, fue arrestado y puesto bajo custodia.Durante su arresto, preguntó a los agentes del FBI: "¿Por qué tardaron tanto?".Les dijo a los interrogadores que la seguridad del FBI era patética, peroAmigos y vecinos dijeron que estaban conmocionados por su arresto y lo describieron como tranquilo y sin pretensiones.Su familia conducíaen una camioneta de 10 años y se decía que era un padre estricto que limitaba la televisión a sus hijos.Pero detrás de esta fachadaHanssen filmó en secreto videos pornográficos de su esposa y se los mostró a un amigo.Durante la época en la que se llevó a cabo el arresto, CBS News, el socio estadounidense de la BBC, informó que frecuentaba clubes de stripteasedonde intentaba convertir a las strippers al catolicismo.Además,sobre él y su esposa on line y compartía fotos de ella desnuda.En una carta incluida en una declaración jurada del FBI, Hanssen dijo que"Me decidí por esta vida cuando tenía 14 años", escribió a sus contactos rusos, según la declaración jurada.Se declaróy en mayo de 2002 fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional.La prisión, ADX Florence, esque alberga a otros reclusos de alto perfil como el líder de al-Qaeda Zacarias Moussaoui y el autor del atentado del maratón de Boston Dzhokhar Tsarnaev.