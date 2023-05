Quién era Atiq Ahmed, el gánster-político de India asesinado durante un directo para televisión

Getty Images

Atiq Ahmed cayó en desgracia durante los últimos años de su vida.

Atiq Ahmed, uno de los gánsteres-políticos más temidos de India, fue asesinado el mes pasado a tiros junto con su hermano durante un directo para televisión a las afueras de un hospital. Durante más de 40 años, el hijo de un conductor de carruajes tirados por caballos y una madre ama de casa dominó el submundo criminal de una tranquila ciudad situada en la confluencia del Ganges y el Yamuna, dos de los ríos más sagrados del país.Ahmed, un hombre corpulento con bigote y un característico turbante blanco, se movía entre dos realidades.En casa, era un padre cariñoso con sus cinco hijos, tenía perros de raza, celebraba fiestas fastuosas y organizaba mushairas (recitales de poesía) para sus amigos. Hasta contó con la presencia de un respetado letrista de Bollywood.En el exterior, se apoderaba de propiedades y negocios, extorsionaba a empresarios, emitía cheques falsos para compras y conseguía que sus rivales recibieran palizas en la cárcel.

Sanjay Banaodha

Ahmed era cercano al líder regional Mulayam Singh Yadav (de frente).

Muchos policías y políticos se pusieron de su parte y le ayudaron.Incluso los tribunales se mostraron cautelosos: en 2012, diez jueces del Tribunal Supremo se inhibieron de unaaudiencia en la que se decidía si se le concedía la libertad bajo fianza.

Historial criminal

Ankit Srinivas El policía jubilado Lalji Shukla detuvo a Ahmed tres veces.

Ankit Srinivas Atiq Ahmed en 2011, en el exterior del mismo hospital donde finalmente fue asesinado.

EPA Varias personas se congregaron alrededor de la escena del crimen acordonada en la que Atiq Ahmed fue asesinado junto con su hermano.

Su carrera política

Se comparó con Mandela

Reuters Ahmed ante un tribunal de Prayagraj, días antes de su asesinato.

Caído en desgracia

BBC Las cámaras de seguridad grabaron el asesinato de Umesh Pal en febrero.

Ahmed tenía un largo currículum en los archivos policiales.Gran parte del tiempo había permanecido prófugo, pero a la vista de todos.El número real de crímenes de Ahmed es mayor porque, afirma Lalji Shukla, ex alto cargo de la policía de Prayagraj, una población situada en el sur del estado de Uttar Pradesh.A menudo pasaba tiempo en la cárcel como preso preventivo por sus actividades ilegales, pero seguía en sus andanzas: con frecuencia citaba a sus rivales y empresarios en la cárcel para extorsionarles, ordenaba que les dieran palizas e inclusoSin embargo, no fue hasta marzo de este año cuando Ahmed fue declarado culpable en un caso de secuestro y condenado a cadena perpetua,. Shukla atribuye este retraso a que Ahmed sabía "cómo manejar el sistema"."Faltaba con frecuencia a las citas con el tribunal y amenazaba a los testigos. Algunos que no le temían acababan cansándose tras muchos años de comparecencias", afirma.Pero pocos días después de la condena, en la noche del 15 de abril, todo terminó de una manera bastante trágica., en presencia de más de una docena de policías armados. Los hermanos estaban bajo custodia policial y hablaban con los periodistas mientras se dirigían a un reconocimiento médico rutinario.La policía detuvo a tres hombres que, según dijeron, mataron a los hermanos porque querían "hacerse un nombre en el mundo criminal". Los asesinatos conmocionaron al país y el gobierno estatal ordenó una investigación., declaró días después del asesinato Yogi Adityanath, ministro principal de Uttar Pradesh, gobernado por el Partido Bharatiya Janata (BJP). No mencionó directamente a Ahmed.Atiq Ahmed nació en un barrio musulmán de Prayagraj, en 1962. No se sabe mucho de sus primeros años, salvo que abandonó el instituto y se dedicó a delitos menores.Durante la década siguiente, se forjó como gánster, según relata la policía..También se unió a una banda dirigida por un gánster convertido en concejal municipal llamado Shauq Ilahi, conocido popularmente como Chand Baba.En 1989, Ahmed empezó a hacer carrera política. "A juzgar por la larga lista de causas penales en las que se le acusaba,", escribió Milan Vaishnav en su libro "Cuando el crimen paga: dinero y músculo en la política india". Vaishnav, politólogo, ofrece una vívida viñeta de la vida de Ahmed como político.. De 1989 a 2002, ganó el mismo escaño en Prayagraj durante cinco legislaturas consecutivas. Empezó como candidato independiente y más tarde se convirtió en líder del influyente partido regional Samajwadi. Por último, se afilió al Apna Dal, un partido de corte minoritario formado por un líder de casta inferior."Los lugareños se maravillaban de esta asamblea semanal, donde Ahmed, con una oreja pegada a su teléfono móvil y la otra atendiendo las peticiones de servicio de la circunscripción, murmuraba órdenes a su asistente personal o taquígrafo", escribió Vaishnav."La sede del partido en la que Ahmed se reunía a menudo se parecía más a una armería que a una oficina administrativa, con".En las reuniones públicas,. Hacía referencia a la igualdad, laicismo, justicia social y educación de las niñas."La educación es el mayor amor que puedes dar a tus hijos", le dijo hace muchos años a una multitud enfervorizada.Cuando los periodistas le preguntaban por sus antecedentes penales,."¿Ha ocurrido en algún otro lugar del mundo que me enfrente a tantos casos falsos?", preguntó a un periodista., afirmando que tenía poca vida personal porque trabajaba para el pueblo. "Daba dinero a los pobres para pagar sus facturas médicas, enviar a sus hijos a la escuela. Ayudaba por igual a hindúes y musulmanes. Pero no tenía nada de caritativo. Se trataba de cultivar una imagen, como hacen otros políticos-gánster", afirma Anupam Mishra, editor de The Leader, un destacado periódico de Prayagraj., afirmando que el venerado estadista también "estuvo 27 años en la cárcel". "Mandela fue una vez el hombre más buscado. Luego se convirtió en el gobernante más respetado de su país", observó.Ahmed consolidó su poder político entre 2003 y 2007.Pero justo antes de que terminara el gobierno del Partido Samajwadi y se convocaran nuevas elecciones en 2007, un horrible caso marcó su caída y pareció hacerle perder el favor de los musulmanes de su circunscripción:.Esto causó una inmensa indignación en la comunidad y muchos señalaron a Ahmed y a sus hombres, aunque el nombre del gánster no se mencionaba en la denuncia policial."", afirma Zeeshan Ali, un pariente de Ahmed.Dos años después, Ahmed perdió su escaño en el Parlamento.. Pero siguió presentándose a los comicios, entrando y saliendo de la cárcel y manteniendo su influencia en el mundo del crimen.En 2017, el gobierno del BJP de Adityanath llegó al poder. Desde entonces,El ciclo de violencia y represalias que desató Ahmed continuó después de su ingreso en prisión.En una cálida tarde de febrero, Umesh Pal -abogado y testigo clave en el asesinato de Raju Pal en 2005- fue asesinado a tiros en la puerta de su casa porLuego la policía mató al hijo de Ahmed, Asad, estudiante de Derecho, quien fue visto supuestamente en una grabación de circuito cerrado de televisión disparando a Umesh Pal y nombrado acusado del asesinato.Para entonces, Ahmed había caído en desgracia.La policía declaró que había confiscado y demolido las propiedades del gánster -casas, oficinas, negocios-.Tres meses después, el propio Ahmed encontró un destino espantoso. ¿Ordenó alguien su asesinato? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Un epílogo sobre el hirviente submundo de Prayagraj está aún por escribir.* Información adicional de Ankit Srinivas en Prayagraj.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.