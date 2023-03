Qué se sabe del secuestro de 4 estadounidenses en el noroeste de México

Getty Images

Matamoros, México, se encuentra al otro lado de la frontera con Brownsville, Texas, en el estado nororiental de Tamaulipas.

Es un secuestro que tiene en alerta a las autoridades de México y Estados Unidos. El pasado 3 de marzo cuatro personas fueron atacadas y secuestradas en el noreste mexicano mientras viajaban por Matamoros, una ciudad del estado de Tamaulipas. La localidad está ubicada directamente al otro lado de la frontera con Brownsville, Texas.Los secuestrados no han sido identificadas, pero los gobiernos de ambos países aseguran que son ciudadanos estadounidenses y que fueron atacados antes de ser privados de su libertad. Personal de ambas naciones norteamericanas participan de las pesquisas. A continuación te contamos qué se sabe sobre este caso.

El secuestro

Lo que han dicho los gobiernos

Lo que ocurre en Tamaulipas

De acuerdo con las autoridades, las víctimas conducían una furgoneta blanca con placa de Carolina del Norte cuando un grupo de hombres armados no identificados les disparó.Luego los metieron en otro vehículo y se los llevaron. Estados Unidos no ha confirmado la declaración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de que los estadounidenses cruzaron la frontera para comprar medicamentos."Hubo un enfrentamiento entre grupos y fueron secuestrados", dijo López Obrador el lunes.Un funcionario mexicano le dijo a la agencia de noticias Reuters que los secuestrados eran tres hombres y una mujer.En el incidente murió de un ciudadano mexicano, dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en un comunicado."No tenemos mayor prioridad que la seguridad de nuestros ciudadanos", sostuvo el embajador."Funcionarios de diversas fuerzas del orden de Estados Unidos están trabajando con las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno para lograr el regreso seguro de nuestros compatriotas", continuó.Por su parte, el FBI informó que colabora con la pesquisa. Esta agencia busca la ayuda del público y ofrece una recompensa de $50.000 por información que conduzca a la liberación de las víctimas y el arresto de los involucrados.El lunes, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo que la Casa Blanca estaba siguiendo de cerca el asalto y el secuestro."Nuestros pensamientos están con las familias de estas personas", dijo.Es probable que el gobierno mexicano priorice la búsqueda de ciudadanos estadounidenses para evitar un problema transfronterizo entre los dos países.López Obrador comentó durante una conferencia de prensa el lunes que había estado en contacto con el gobernador de Tamaulipas durante el fin de semana sobre estos hechos. "Creo que se resolverá", afirmó López Obrador. "Eso es lo que espero".Tamaulipas es uno de los seis estados de México que el Departamento de Estado de EE.UU. aconseja a los viajeros que no visiten debido asu peligrosidad.En una zona en la que los cárteles de la droga controlan gran parte del territorio y, a menudo, tienen más poder que las fuerzas del orden locales.Según el Departamento de Estado, el crimen organizado, "que incluye tiroteos, asesinatos, robos a mano armada, robos de vehículos, secuestros, desapariciones forzadas, extorsiones y agresiones sexuales, es común a lo largo de la frontera norte", incluido el estado de Tamaulipas.Los grupos criminales han atacado autobuses y automóviles que circulan por el estado, a menudo tomando pasajeros y pidiendo pagos de rescates en un área donde la policía local tiene una capacidad limitada para responder a la criminalidad, dijo el Departamento de Estado.El gobierno de EE.UU. estima que cientos de miles de estadounidenses cruzan la frontera hacia México cada año para recibir servicios de atención médica, incluidos medicamentos recetados. La mayoría de los estadounidenses citan los costos más bajos como la razón más común para recibir tratamiento en el extranjero.