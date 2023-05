Qué se sabe de los 4 niños que desaparecieron en la selva tras un accidente aéreo en Colombia en el que murieron todos los adultos

Aerocivil.

La avioneta fue hallada en medio de la selva en el sur de Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio una noticia este miércoles que sorprendió al país: cuatro niños fueron hallados con vida en medio de la selva amazónica tras dos semanas de búsqueda. Los niños viajaban en una avioneta se había sufrido un accidente el pasado 1 de mayo en el departamento del Guaviare, en el sur del país. Los otros tres pasajeros de la avioneta murieron en el lugar del siniestro, pero el paradero de los menores no había podido ser determinado por los rescatistas que llegaron hasta allí. Para la búsqueda de los menores, el gobierno nacional ordenó el traslado de más de 100 uniformados. Este miércoles el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), encargado de temas que involucran a menores en el país, le informó al presidente Petro que la búsqueda había sido exitosa. "Después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fuerzas Militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Los menores fueron identificados como los hermanos Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 años, y Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses.

Fuerzas Militares de Colombia

El ejército encontró rastros de los menores cerca donde ocurrió el accidente.

La avioneta se estrelló cuando cubría la ruta Araracuara - San José del Guaviarecon siete personas a bordo, incluido el piloto. Entre las víctimas fatales estaba Magdalena Mucutuy Valencia, madre de los menores, quien falleció al momento del accidente. Sin embargo, tras la declaración del presidente, el Ejército Nacional confirmó a medios locales que no había podido establecer contacto con los niños para evaluar su actual estado de salud. La cadena radial Caracol informó este miércoles que los comandos especiales de las Fuerzas Militares no tenían en su poder a los niños y que la pista más cercana la tenían a través del rastro de un perro rescatista destinado a la operación. Por su parte, familiares de los menores señalaron que solo sabían lo que había sido informado por el presidente y los medios de comunicación. "No sabemos muy bien, nos dicen que los niños fueron encontrados por un campesino y un paisano", le dijo al diario El Tiempo Fátima, la abuela de los cuatro menores y madre de una de las víctimas fatales. La empresa dueña de la aeronave accidentada también señaló que no han podido confirmar la noticia del hallazgo.De acuerdo a un comunicado publicado este miércoles, uno de los pilotos a cargo de la búsqueda había recibido la información de que los niños estarían con vida, pero no había podido recabar más datos.

Fuerzas Militares de Colombioa.

En la zona se encuentran cerca de 100 uniformados adelantando las labores de rescate.

Un cambuche y un biberón

Fuerzas Militares Colombia Un biberón fue hallado cerca de un cambuche que habrían construido los menores.

El pasado 1 de mayo se reportó la desaparición de la avioneta, lo que dio inicio a una intensa tarea de rescate que permitió este lunes el hallazgo de la aeronave accidentada y los cuerpos de tres adultos. A continuación se informó de la desaparición de los niños y comenzó una búsqueda que se intensificó después de que los rescatistas se encontraron con un "refugio construido de manera improvisada con palos y ramas", lo que les hizo creer que había sobrevivientes.En imágenes difundidas por las fuerzas militares de Colombia, se podían ver tijeras y una goma para el pelo entre la densa vegetación de la selva."Presumimos que los niños que se encontraban dentro de la aeronave estén con vida. Hemos encontrado algunos rastros en una posición diferente y distante de donde quedó la aeronave (...) Encontramos también un posible sitio donde los niños se pudieron haber resguardado y seguimos la búsqueda", dijo un vocero del ejército esta semana.Hasta el momento se han utilizado tres helicópteros para ayudar con el hallazgo de los niños. También el presidente Petro ordenó el envío de 100 uniformados con el mismo objetivo.El piloto había informado problemas con el motor minutos antes de que el avión desapareciera de los radares, dijo el organismo de respuesta a desastres de Colombia.Esta es una región con pocas carreteras y también de difícil acceso por vía fluvial, por lo que es común el transporte aéreo.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.