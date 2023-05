Qué llevó al presidente Pedro Sánchez a anunciar el sorpresivo adelanto electoral en España

Getty Images

En un movimiento audaz del todo o nada, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, sorprendió con el anunció del adelanto de las elecciones generales para el 23 de julio en un intento por neutralizar un cambio de ciclo político que favorezca a la derecha.La sorpresa del anuncio llegó pocas horas después de que su partido, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), perdiera gobiernos importantes en las elecciones regionales y municipales del pasado domingo.El propio Sánchez explicó que se trata de "clarificar" sisugobierno conserva la mayoría socialque le ha dado soporte estos años o si esa mayoría social ha desaparecido después del resultado registrado en unas elecciones que habían sido planteadas por el conservador Partido Popular (PP) como un plebiscito sobre el liderazgo del presidente español.Medios de derecha en España se han referido a la decisión de Sánchez como "su última bala" para conseguir que los socialistas se mantengan en el poder. Mientras, algunos medios de izquierda consideran que se trata de una "jugada maestra" del presidente, que tratará de movilizar a los votantes de izquierda presentándoles la disyuntiva de elegir entre un gobierno progresista o permitir que el conservador PP gobierne con la ultraderecha de Vox.

¿Qué llevó a Sánchez a adelantar las elecciones?

Getty Images El PP ganó claramente las elecciones del domingo.

Getty Images La participación en las elecciones autonómicas descendió en 1,29 puntos con respecto a 2019.

Getty Images El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo no quiere hablar de momento de posibles pactos con Vox e intentará postergar los acuerdos con la extrema derecha hasta después del 23 de julio.

Desafíos del adelanto electoral

Getty Images El sistema político español, que durante cuatro décadas fue bipartidista, cambió en la última década con el surgimiento de los tres nuevos partidos a nivel nacional ( Podemos, Vox y Ciudadanos)

El miedo a la ultraderecha

Las elecciones generales en España estaban previstas para el próximo mes de diciembre.Tras la derrota socialista en los comicios del domingo, en los que el PP logró el 31,5% de los votos (casi 2 millones más que en 2019) , frente al 28% del PSOE (que pierden 430.000 votos respecto a 2019), Sánchez parece querer evitar con el adelanto electoral el ruido dentro de su propio partido y el desgaste al que estaría sometido su gobierno de celebrarse las elecciones a final de año."Ha habido un claro giro a la derecha y ha habido un componente de desmovilización del votante en la izquierda", explica a BBC Mundo el politólogo español Pablo Simón. "El resultado es muy bueno para la derecha y desastroso institucionalmente para la izquierda, aunque menos malo para el PSOE que para sus aliados en la izquierda", indica Simón sobre Unidas Podemos, socio del PSOE en el actual gobierno de coalición, que cosechó el domingo unos resultados desastrosos en prácticamente todas las comunidades autónomas y principales ayuntamientos del país. El politólogo cree que el presidente español tomó la decisión de adelantar las elecciones generales para "primero,, porque si vamos a una convocatoria electoral no da tiempo a que los líderes regionales y los alcaldes empiecen a señalar a Sánchez como responsable de su situación"."Y segundo, es el efecto que genera en todo el espacio a su izquierda", dice Simón, en referencia a las disputas que existen entre los socios de gobierno Unidas Podemos y Sumar, que tras meses de negociaciones no han logrado llegar a un acuerdo para presentarse conjuntamente a las elecciones generales y que ahora deberán hacerlo en menos de dos semanas."El tercer elemento, y que es el eje central de la campaña que va a seguir el PSOE, es el miedo a los pactos entre el Partido Popular y Vox", agrega. Y es que tras las elecciones del domingo, el PP deberá negociar con el ultraderechista Vox para hacerse con importantes gobiernos regionales y locales, y esas negociaciones ahora deberán celebrarse en medio de la campaña de las elecciones del 23 de julio, lo que podría ser utilizado por el PSOE para convencer a los electores que votar por el PP es votar por la ultraderecha.Otra de las explicaciones del adelanto electoral anunciado por Sánchez, es intentarsegún le comenta a BBC Mundo Lluis Orriols, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. "En lugar de que esta imagen de cambio de ciclo se consolidara de forma ya irreversible, (Sánchez) intenta luchar contra ella. Eso podría ser una explicación: intentar afrontar desde ya una nueva reedición electoral y no esperar a una agonía de meses y meses con la sensación de cambio de ciclo", agrega.El adelanto electoral presenta dos grandes desafíos para Pedro Sánchez. "El primero, que es muy probable que el mes de julio la movilización (del electorado) sea muy difícil.. Esto es algo que le perjudica", declara Simón."Y el segundo problema es que es muy probable que ahora mismo el PP vaya a vivir un momento dulce en las encuestas, es decir, que vaya a subir en apoyo simplemente por el efecto carro ganador. Y, por tanto, que el PP vaya a la contienda en un entorno demoscópico muy favorable", apunta Simón. De la misma manera lo ve Lluís Orriols. ", porque una de las lecturas importantes que tenemos que tener del domingo es que la izquierda no se movilizó y no se movilizó, quizás en parte por el descrédito de gobierno de Sánchez con relación con los socios de gobierno", declara a BBC Mundo."Si tienes un diagnóstico de problema de movilización de los tuyos ¿cómo vas a movilizar en un contexto donde a priori se espera que haya una desmovilización histórica de muchísima gente que está de vacaciones. No va a tener interés por la política en ese momento y no va a votar", explica Orriols. Sin embargo, celebrar los comicios en julio en lugar de en diciembre hace que este problema de movilización también afecte a la derecha. "La votación en julio desmoviliza no solo a sus votantes, sino también a los votantes de los otros partidos", indica a BBC Mundo la politóloga Berta Barbet, que ve también la posibilidad de que el adelanto electoral le haga ganar votos a Sánchez al alzarse como "un presidente que escucha al pueblo".Ernesto Pascual, politólogo y profesor de la Universitat Oberta de Catalunya en Barcelona, cree que con el adelanto electoral Sánchez quiere presionar a los grupos a la izquierda de su partido, que tuvieron un muy mal resultado en las elecciones del pasado domingo."Pedro Sánchez necesita un bloque a su izquierda, unido (...). Entonces lo que hace es evitar que Podemos y Sumar se enfrenten más", dijo Pascual en declaraciones a la agencia AP. "Les está diciendo, mira, los resultados electorales son estos, os unís o va a ser un desastre".Además, desde el PSOE hacen hincapié en que en las elecciones del pasado domingo, pese a sufrir una derrota clara, "solo perdieron 400.000 votos" y con el adelanto electoralfrente a la posibilidad de que tras las elecciones de julio acabe gobernando el PP con el apoyo de la ultraderecha."Será la ciudadanía quien decidao que sigan adelante. Se hace una llamamiento a los progresistas a sumar, a unirse y votar para evitar el avance de la derecha y la ultraderecha", le dijo una fuente de los socialistas al diario español Público."Nunca hay que dar por muerto a Sánchez. Esto es un todo a nada", señalaron las mismas fuentesRecuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.