Qué dice el mensaje que El Chapo Guzmán le mandó al presidente López Obrador desde su celda en EEUU

Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a EE.UU. en 2017.

Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien fuera uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, ha lanzado una petición de auxilio al presidente de México.Uno de los abogados de "El Chapo", José Refugio Rodríguez, explicó que su cliente le explicó las condiciones en las que vive recluido en laprisión de máxima seguridadADX Florence del estado de Colorado, en el oeste de EE.UU., para que se las transmita a Andrés ManuelLópez Obrador.Y le ha instruido a entrevistarse con el mandatario mexicano para que se revise la posibilidad de su regreso a una prisión mexicana."La situación de él es de una tortura psicológica, porque se encuentra segregado en su celda", explicó Rodríguez a la emisora mexicana Radio Fórmula. "Y él se duele de este agravio, de esta violación a sus derechos humanos (…) Me pide que luche por su regreso a México".Para el canciller mexicano Marcelo Ebrard, no hay posibilidadesde que Guzmán sea repatriado al estar cumpliendo una condena en EE.UU.Pero López Obradordijoque la petición debe analizarse: "Cuando se trata de derechos humanos, hay vías y hay instancias internacionales. Entonces, no es para descartarse. Porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, entonces a cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho", señaló el presidente mexicano este miércoles."Nada más hay que ver si procede o no procede".

López Obrador dice que debe haber una respuesta argumentada a la petición.

Guzmán fue condenado a prisión de por vida en EE.UU.por cargos de narcotráfico."El Chapo" fue el líder del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones más violentas de Méxicoa la que se atribuyen decenas de miles de homicidiosen el país en las últimas dos décadas

USP Florence ADMAX, en Fremont, Colorado, es una prisión federal de máxima seguridad.

"El Chapo" Guzmán se escapó en dos ocasiones de prisiones federales de máxima seguridad en México.

El abogado Rodríguez, representante en México de Guzmán y quien no es parte de la defensa del narco en EE.UU., explicó que recibió el testimonio de su cliente a finales del año pasado."Él me dice que", explicó en entrevista con Radio Fórmula."De abril a la fecha [noviembre de 2022] me han sacado a un corralito que mide dos metros de ancho por 2,5 de largo, una vez por semana. Máximo tres veces a la semana por dos horas. Pero no pega el sol", le relató Guzmán.Rodríguez también señaló que su cliente le aseguró que "estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curárselas, se las sacaron para que no estuviera molestando".Solo le han permitido hacer seis llamadas, para comunicarse con su abogada, sus hijas, su hermana y su madre.También se queja de que "la comida es de pésima calidad" y que, el único idioma que sabe. "Tiene una televisión, pero como no habla inglés dice que solo tiene acceso a dos canales en español", explica Rodríguez.La instrucción que le dio Guzmán a su abogado es que busque una entrevista con el presidente López Obrador para plantearle que se revisen las condiciones en que fue extraditado a EE.UU. y la posibilidad de que cumpla su sentencia en México.Rodríguez dice que envió un correo electrónico a la Embajada de México en Washington para"Yo lo veo como un SOS, de quien anda en el mar y ve un trozo de madera para agarrarse. Por la desesperación que siente en Estados Unidos y porque se duele de un juicio en el que no hubo un debido proceso... Aunque haya sido condenado, sigue teniendo dignidad y derechos humanos", señaló Rodríguez.La embajada informó el martes que recibió el correo electrónico el 10 de enero: "No se recibió carta alguna del señor Loera. El correo se turnó a la Cancillería, por ser un tema de su competencia".Al ser cuestionado por la prensa, el canciller Ebrard dijo que es muy difícil que se le conceda a Guzmán la petición de ser repatriado,. El presidente López Obrador dijo que debe argumentarse la respuesta.Para el abogado Rodríguez, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) violó los derechos de defensa de su cliente al extraditarlo a EE.UU. de manera expedita, cometiendo "violaciones a sus derechos humanos"."Jurídicamente, el tratado [de extradición de México y EE.UU.] nos permite su regreso, porque en México él tiene procesos penales pendientes", argumenta Rodríguez. La peligrosidad de la presencia de "El Chapo" en las prisiones mexicanas quedó en evidenciaRecuerada quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.