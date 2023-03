Putin asegura que el plan de paz China puede ser la base para resolver el conflicto en Ucrania

Reuters

Putin y Xi en Moscú.

El plan de paz para Ucrania que China presentó hace unas semanas podría usarse como base para poner fin a la guerra, según dijo Vladimir Putin este martes.El líder ruso se reunió por segundo día consecutivo con el presidente chino, Xi Jinping, en Moscú para discutir el conflicto y las relaciones entre los dos países.Putin aseguró que el plan de paz podría presentarse "cuando estén listos en Occidente y en Kyiv".

"Base para resolver el conflicto"

Getty Images Ha pasado más de un año desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania.

Reuters En la capital ucraniana, Kishida prometió un apoyo inquebrantable al presidente ucraniano.

El plan de China de 12 puntos, hecho público el mes pasado, pide conversaciones de paz y respeto por la soberanía nacional, aunque no exige que Rusia abandone Ucrania.También condena las "sanciones unilaterales", en lo que se considera una crítica velada a los aliados de Ucrania en Occidente.Ucrania ha insistido en que Rusia se retire de su territorio como condición para cualquier negociación.Y el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo que pedir un alto el fuego antes de que Rusia se retirara "respaldaría efectivamente la ratificación de la conquista rusa".En una conferencia de prensa conjunta después de que terminaran las conversaciones con Xi en Moscú, Putin dijo: "Muchas disposiciones del plan de paz chino pueden tomarse como base para resolver el conflicto en Ucrania, siempre que Occidente y Kyiv estén preparados para ello".Pero, agregó, Rusia aún no ha visto tal "preparación" del otro lado.De pie junto al líder ruso, Xi dijo que su gobierno estaba a favor de la paz y el diálogo, y que China estaba en el "lado correcto de la historia".Volvió a afirmar que China tenía una "posición imparcial" sobre el conflicto en Ucrania, buscando presentar a Pekín como el potencial pacificador. Los dos líderes también discutieron los crecientes lazos comerciales, energéticos y políticos entre sus países."China es el principal socio de comercio exterior de Rusia", dijo el presidente Putin, comprometiéndose a mantener y superar el "alto nivel" de comercio alcanzado el año pasado.Hay una creciente preocupación en Occidente de que"No hemos visto ninguna prueba de que China esté entregando armas letales a Rusia, pero hemos visto algunas señales de que Rusia lo ha solicitado, y que este es un tema que las autoridades chinas están considerando en Pekín", dijo el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, a los periodistas en Bruselas.El martes por la mañana, en su segundo día en Moscú, Xi dijo que estaba "muy feliz" de estar en la capital rusa y describió las conversaciones con el presidente Putin como "francas, abiertas y amistosas".Su visita a Rusia se produjo días después de que la Corte Penal Internacionalpor acusaciones de crímenes de guerra.Esta visita de Estado contrasta con el viaje sorpresa que el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, hizo a Kyiv este martes, lo que lo convirtió en el primer líder nipón en visitar un país en conflicto desde la Segunda Guerra Mundial.En la capital ucraniana, Kishida prometió un apoyo inquebrantable al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, hablando de reconstrucción y ayuda humanitaria.El presidente Zelensky dijo en una conferencia de prensa el martes por la tarde que le había pedido a China que participara en las conversaciones, pero que estaba esperando una respuesta de Pekín."Ofrecimos a China convertirse en un socio en la implementación de la fórmula de paz", dijo."Los invitamos al diálogo, estamos esperando su respuesta".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.