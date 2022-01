Protestas en Kazajistán: el corresponsal de la BBC describe escenas apocalípticas en la principal ciudad del país

Reuters

Un auto quemado en la ciudad de Almaty tras las protestas.

Almaty, la ciudad más grande de Kazajistán, parece sacada de una película apocalíptica.Mientras conducía temprano el viernes, el olor a vehículos quemados todavía estaba en el aire. Había poca gente, algunos estaban demasiado asustados para salir a la calle.El ejército y la policía bloquearon lugares clave de la ciudad, que ha sido el foco de protestas contra el gobiernoen todo el país.Cuando nos acercamos a los soldados en la plaza principal, nos gritaron y dispararon al aire como advertencia, para mantenernos a distancia. He viajado a Almaty durante años. Normalmente es una ciudad bulliciosa, con mucha vegetación y lugares para comer y beber.Ahora las tiendas y los bancos han sido saqueados o destrozados. Les tomará algún tiempo recuperarse.

Una de tienda saqueada en Almaty.

La mayoría del daño está alrededor de la plaza principal, donde los manifestantes asistieron en primera instancia, cuando comenzaron las protestas. Las oficinas de los medios de comunicación más cercanos fueron atacadas y el despacho del alcalde incendiado. Está completamente negro en este momento, luego de haber sido cubierto por humo. No vimos signos de protestas el viernes, solo un pequeño grupo de personas reunidas cerca de los edificios destruidos que tomaban fotos con sus teléfonos.

Abdujalil Abdurasulov, corresponsal de la BBC en Kazajistán.

Pero aún podíamos escuchar disparos y explosiones, que podrían haber sido granadas de aturdimiento. Cuando llegué, pensé que había niebla y luego me di cuenta de que era probable que fuese el humo de las granadas y la pólvora.

Reacciones desiguales

BBC Las autoridades lograron controlar nuevamente la ciudad, tras protestas por el alza en el precio del combustible.

Descontento generalizado

Datos básicos sobre Kazajistán

Varios residentes estaban conmocionados y enojados. Estas protestas no tienen precedente en Kazajistán, y muchos están sorprendidos de que se extendieran y se tornaran violentas tan rápido.Algunas de las personas con las que hablé se mostraron contentas de ver llegar fuerzas de Rusia y otros países vecinos, con la esperanza de que restablezcan el orden.Una mujer me dijo que el gobierno debería haber sido más firme desde el principio."Si hubieran usado la fuerza desde el principio, estos disturbios no habrían ocurrido", dijo. "Tal vez estaban preocupados por la crítica, sobre el hecho de que usaron armas, pero ahora ven a qué condujo este enfoque".En medio de la, también hubo simpatía por los manifestantes. Muchos de ellos provienen de áreas rurales, donde los salarios son bajos y la vida es dura."Entiendo las demandas de los manifestantes", comentó un cocinero de 22 años. "Podemos ver que nuestros salarios no están aumentando y la mayoría de la población está luchando. Pero esto ahora es saqueo y vandalismo, la gente común está sufriendo ahora. Debe detenerse", sostuvo.Los residentes de Almaty ahora enfrentan escasez de alimentos, con los grandes supermercados cerrados. Las tiendas que están abiertas solo aceptan efectivo, pero es difícil encontrar un lugar para retirar dinero.e incluso tomar un taxi parece demasiado arriesgado.Sin internet y con el mal funcionamiento de los teléfonos, es difícil saber qué sucede fuera de la ciudad. Se riegan todo tipo de rumores que son difíciles de verificar.Kazajistán nunca ha visto protestas de esta magnitud. Ha habido disturbios antes, pero la mayoría concentrados en alguna localidad. Ninguno de ellos resultó en un ataque al aeropuerto principal.Los planes para aumentar los precios del combustible desencadenaron estas manifestaciones, pero también existe un.Después de la renuncia del primer presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, quien ocupó el cargo desde la independencia hasta 2019, la gente esperaba que el nuevo líder, Kasim-Yomart Tokaev, trajera cambios.Estas expectativas se vieron frustradas. El cambio de nombre de la capital Astana a Nur-Sultan, en honor al exlíder, fue prueba para muchos de que la vieja élite todavía está a cargo.Por ahora, las cosas se están calmando y las autoridades parecen tener el control.Pero aunque estas protestas hayan terminado, el descontento permanecerá. Quizás haya una chispa que alimente nuevas.Comparte frontera con Rusia al norte y con China al este. Es un país del tamaño de Europa occidental.Es una antigua república exsoviética cuya población es mayormente musulmana, pero resguarda una minoría rusa grande. Tiene vastos yacimientos minerales, un 3% de las reservas de petróleo del mundo y un importante sector de cobre y gas.Los disturbios por el precio del combustible, que se han convertido en las protestas más amplias contra el gobierno hasta ahora, han dado lugar a renuncias en la cúpula del gobierno y una sangrienta represión contra los manifestantes.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.