Productores de la OPEP anuncian un inesperado recorte en la producción de petróleo

Getty Images

Varios de los exportadores de petróleo más grandes del mundo anunciaron recortes sorpresivos en la producción, por lo que se espera un incremento en los precios.La decisión fue tomada por los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que representa alrededor del 40% de la producción mundial de petróleo crudo.Países como Arabia Saudita, Irak y varios estados del Golfo informaron que recortarán su producción para respaldar la estabilidad del mercado.Los precios del petróleo se dispararon cuando Rusia invadió Ucrania, en febrero de 2022, pero ahora se encuentran en los niveles previos al inicio del conflicto.Sin embargo, Estados Unidos pidió que se incrementara la producción para propiciar una disminución en el costo de la energía y los combustibles.El incremento de los precios del petróleo el año pasado contribuyó a aumentar la inflación, lo cual tuvo un impacto negativo en las finanzas de muchos hogares.

Getty Images

El precio de la gasolina en Estados Unidos se disparó por el incremento en el precio de los combustibles.

Getty Images