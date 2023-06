Por qué la llegada de migrantes a Reino Unido casi se ha triplicado pese a las promesas del Brexit

Getty Images

Tres primeros ministros sucesivos lo prometieron. Y todos acabaron su mandato sin lograrlo.Reducir la migración a Reino Unido ha sido un compromiso constante del Partido Conservador en los 13 años que lleva en el poder.David Cameron y Theresa May hablaron de bajar la cifra a "decenas de miles".Boris Johnson "aprendió la lección de una promesa demasiado específica" y simplemente afirmó que los números bajarían tras el Brexit, señala Chris Mason, editor político de la BBC.Sin embargo, agrega Mason, las promesas de los tres políticos "fueron borradas por la realidad".La retórica volvió a chocar con los hechos en el gobierno del actual primer ministro Rishi Sunak.La migración neta (las personas que llegan a Reino Unido menos los que se marchan) se situó en 2022 en 606.000 personas, según datos divulgados en mayo por la Oficina de Estadísticas Nacionales británica (ONS, por sus siglas en inglés). Los datos son de personas que arribaron a Reino Unido por al menos 12 meses.La cifra representa un aumento de 164.000 respecto al total de 2021. Y es casi el triplede la migración neta en 2019, que se estimó en 226.000.La campaña a favor de Brexit prometió ante todo recuperar el control de las fronteras o "take back control", como decía el popular eslogan de quienes impulsaron la salida de la Unión Europea.¿Cómo se explica entonces que casi 7 años después del voto a favor del Brexit la migración neta siga en ascenso?

Controlar las fronteras para reducir la migración fue una promesa central de la campaña a favor de Brexit.

Detrás del aumento hay tres factores principales, según datos de la ONS y expertos consultados por la BBC.1-Estudiantes internacionalesLa cifra de 606.000 migrantes netos en 2022 resulta de restar 557.000 (los que se fueron) a 1,2 millones (los que llegaron).De ese 1,2 millones de personas que ingresaron, 925.000 vinieron de fuera de la Unión Europea. Y de ellos, casi el 40% llegó con visado de estudiante. "Los estudiantes internacionales son una fuente de ingresos muy importante para las universidades británicas", dijo a BBC Mundo Mariña Fernández Reino, investigadora senior del Observatorio de las Migraciones de la Universidad de Oxford."Las universidades dependían mucho de estudiantes de China, que eran la gran mayoría de los estudiantes internacionales que venían en los últimos años"."Entonces el gobierno promovió una estrategia de diversificación para que, en caso de que ese flujo de estudiantes bajara, no sufriera tanto el ingreso a las universidades".

Estudiantes graduados de Imperial College, una de las universidades más prestigiosas de Londres.

Peter Walsh, experto del mismo centro de la Universidad de Oxford, dijo a la BBC que ha habido iniciativas del gobierno y de las propias universidades para reclutar estudiantes, por ejemplo, en India y Nigeria."Los estudiantes internacionales pagan matrículas más altas que subsidian la educación de los estudiantes locales en Reino Unido", agregó Walsh.Para atraer estudiantes, el gobierno introdujo hace menos de dos años el llamado "post study work" o "trabajo luego del estudio". "Esto quiere decir que si vienes como estudiante internacional luego puedes quedarte dos años trabajando en cualquier trabajo, aunque no esté vinculado a lo que hayas estudiado", explicó Fernández Reino."Eso hizo más atractiva la opción de venir a Reino Unido que lo que existía antes, cuando podías venir por un año pero luego te tenías que ir".Otro factor que aumentó las cifras es que los estudiantes de India, Nigeria y otros países suelen venir con su familia.Fernández Reino apuntó que "un porcentaje alto viene con dependientes, con parejas o con hijos. Entonces esto hace que el número de personas que vienen con ese visado de estudiante haya aumentado mucho. La mayoría de los estudiantes de China, en cambio, venían solos". Walsh dijo a la BBC que el año pasado los estudiantes internacionales trajeron "alrededor de 100.000 parejas e hijos".

A partir del próximo año solo podrán traer sus familiares los estudiantes de maestrías y doctorados de investigación.

Nuevas restricciones a estudiantes

Getty Images Los trabajadores del sector de cuidados y salud fueron incluidos por primera vez en las visas para personal cualificado.

BBC Vidia Ruhomutally contrata a muchos trabajadores de India en su casa de salud.

Getty Images En 2022 ingresaron por al menos 12 meses 114.000 ucranianos.

"Los números son demasiado altos"

Getty Images Una prioridad del primer ministro Rishi Sunak es "detener los botes" (stop de boats), una referencia a quienes cruzan el Canal de la Mancha en busca de asilo.

Getty Images El gobierno anunció en 2022 un polémico plan para enviar solicitantes de asilo a Ruanda.

Costos y beneficios

El gobierno de Rishi Sunak anunció recientemente limitaciones al ingreso de dependientes de estudiantes.Fernández Reino explicó que."Eso claro que va a impactar en dos cosas. Una es que va a venir un número menor, porque solo podrá hacerlo el estudiante que se matricula. Y otra es que el cambio puede hacer menos atractivo estudiar en Reino Unido"."Las maestrías de investigación son normalmente de dos años y son las que dan acceso a un programa de doctorado aquí. Es un porcentaje muy pequeño de las maestrías. Y no se les ha prohibido traer dependientes porque si tienes familia no puedes separarte cuatro años".El Grupo Russell, que representa a la mayoría de las universidades británicas de mayor prestigio, señaló que las nuevas restricciones impactarán la habilidad de los centros de estudio de atraer "el ingreso vital" que aportan los estudiantes internacionales.El segundo mayor impulsor del aumento de migrantes netos en 2022 fue el número de. Su número casi se duplicó de 137.000 a 235.000 en el espacio de un año.En el caso de ciudadanos de la UE, más personas abandonaron Reino Unido en 2022 (202.000) de los que llegaron (151.000), según la ONS.El aumento en los trabajadores de fuera de la UE se debió fundamentalmente a la ampliación del visado para "trabajadores cualificados" o skilled workers.Esa ruta, anterior al Brexit, ya permitía el ingreso de personas cualificados patrocinadas por empresas o instituciones británicas, como médicos o enfermeras.Pero en 2022 se incluyeron "más ocupaciones que muchas veces no se consideran del todo cualificadas., lo que llaman senior care workers, que ahora pueden venir y antes estaban excluidos"."Estamos viendo que aumentaron mucho las visas porque esos trabajadores que vienen con visados especiales para el sector salud".Los tres principales países de origen de los cuidadores del sector salud son, según la ONS.Vidia Ruhomutally, quien emigró a Reino desde Mauricio hace décadas, es propietaria de una casa de salud en el condado de Norfolk, a tres horas de Londres. Ruhomutally le dijo a la BBC que contrata muchos de sus trabajadores en India."Sin India no estaríamos aquí", señaló."Y sin nosotros, el hospital local tendría camas ocupadas que no podría liberar para otros pacientes".Los esquemas de reasentamiento creados a raíz de lo que la ONS llama "eventos mundiales sin precedentes" fueron el tercer mayor impulsor del aumento de migración neta.El número de ciudadanos no pertenecientes a la UE que llegó a Reino Unido a través de rutas humanitarias aumentó del 9 % al 19 % en 2022.En 2022 ingresaron por al menos 12 meses. A estos últimos se les ofreció un esquema especial de visado luego de que China impusiera una ley de seguridad nacional en la excolonia británica.El primer ministro Rishi Sunak reaccionó a las cifras dadas a conocer en mayo insistiendo en que la migración "no está fuera de control".En una entrevista en televisión el día en que se divulgaron los datos Sunak dijo: "Los números son demasiado altos, es tan simple como eso. Y quiero reducirlos"., según Dominic Casciani, corresponsal de asuntos internos y legales de la BBC."Se espera que el ingreso de personas desde Ucrania y Hong Kong cese y las entradas de trabajadores pueden estabilizarse". Por otra parte, "la salida de estudiantes internacionales debería aumentar, mientras que muchos nuevos ya no podrán traer a sus familiares", agregó Casciani.Para Fernández Reino, "predecir siempre es difícil, hay incertidumbre. Pero sí estamos viendo por los datos que salieron para diciembre de 2022, en comparación con septiembre, que".En cuanto a los ingresos desde Ucrania "se concentraron justo en los meses después de la invasión y luego han ido disminuyendo progresivamente, aunque es difícil siempre hacer un pronóstico porque es verdad que puede haber un deterioro muy grande de las condiciones de la guerra".Para la experta, sí podría continuar aumentando el ingreso de trabajadores para cuidados y salud, si no hay cambios en la normativa."Sabemos que hay una escasez de mano de obra muy grande en esos dos sectores. Pero aun asíporque va a aumentar la gente que se va".En cuanto a migración irregular, el gobierno anunció en 2022 un polémico plan para enviar a solicitantes de asilo a Ruanda. La iniciativa no se implementó aún debido a recursos planteados ante la justicia británica y a una intervención de la Corte Europea de Derechos Humanos.Para Dominic Casciani, las cifras de ingresos a Reino Unido "podrían caer en otras 70.000 personas si funciona el controvertido plan del gobierno de desviar al extranjero casi todas las solicitudes de asilo, pero eso es un 'si' condicional tan grande como la altura de los acantilados de Dover".Chris Mason apunta que la migración es mucho más que una cuestión de números.Es un tema que tiene que ver además con "emoción, comunidades y servicios públicos. Con promesas, personas y lugares".Para Fernández Reino, es importante tener en cuenta que frecuentemente ""."Muchas veces la capacidad de los políticos para poder reducir estas cifras es limitada. Ahora lo van a intentar con el tema de reducir el número de dependientes de los estudiantes". El cambio puede, sin embargo, tener un gran costo para las universidades.Las medidas sobre migración suelen tener una cara y una cruz, agrega Fernández Reino. Reducir la migración neta "siempre beneficia o perjudica a alguien"."E incluso en el tema de la migración irregular y los solicitantes de asilo, muchas veces las medidas de endurecimiento no tienen el efecto que se esperaba de limitar la gente que llega".