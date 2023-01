Por qué el Reloj del Juicio Final está más cerca que nunca del apocalipsis en este 2023

Reuters

El Reloj del Juicio Final llegó este año al punto más cercano a la medianoche, la hora simbólica en el que la humanidad llega a su fin.El Boletín de Científicos Atómicos (BAS, por sus siglas en inglés), que se encarga cada año del manejo del reloj, dijo que el tiempo se movió a 90 segundos antes del final deldía, en buena medida debido a la guerra en Ucrania.Iniciado en 1947, la idea es indicar cuán cerca está nuestro planeta de la aniquilación completa debido a la humanidad y sus acciones.Comenzó luego de la Segunda Guerra Mundial para advertir al planeta sobre los peligros de la guerra nuclear.

"La escalada es un riesgo terrible"

Reuters El movimiento del Reloj del Juicio Final lo determinan varios científicos, incluidos 13 premios Nobel.

Las manecillas se mueven más cerca o más lejos de la medianoche en función de la lectura que hacen los científicos de las amenazas existenciales en los meses anteriores. La medianoche marca.La decisión la toma la junta de ciencia y seguridad del BAS, que incluye a 13 premios Nobel.El anuncio de este año estuvo disponible en ucraniano y ruso, además de inglés, debido a la guerra que se desarrolla entre Rusia y Ucrania desde febrero de 2022.La junta declaró que el conflicto ha planteado preguntas profundas sobre cómo interactúan las naciones, así como un decaimiento de la conducta internacional."Las amenazas poco veladas de Rusia dele recuerdan al mundo que la escalada del conflicto,, es un riesgo terrible", dijo.Otros riesgos considerados este año incluyen el cambio climático, las amenazas biológicas y las tecnologías disruptivas."Los efectos de la guerra no se limitan a un aumento del peligro nuclear; también socavan los esfuerzos globales para combatir el cambio climático", dijeron los científicos en el comunicado.Los países que han dependido del petróleo y el gas rusos en el pasado ahora están buscando, los cuales pueden o no ser "verdes".Y a medida que el mundo continúa experimentando las, la junta dijo que los líderes mundiales deberán seguir identificando y abordando los, ya sea que el origen sea natural, accidental o intencional.Una pandemia, advirtió, ya no es un riesgo que se presenta solo una vez en la vida de alguien.En 2020, las manecillas del reloj se movieron 100 segundos más cerca de la medianoche. Los años siguientes, en 2021 y 2022, las manecillas se quedaron en el mismo lugar.Lo más lejos que han estado las manecillas del reloj fue justo después del final de la Guerra Fría, a 17 minutos de la medianoche.