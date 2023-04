Por qué el nuevo misil disparado por Corea del Norte es distinto y más poderoso que todos los demás

Getty Images

Corea del Norte lanzó el misil el jueves.

Corea del Norte no descansa en su carrera armamentística.Este jueves 13 de abril, el país liderado por Kim Jong-un lanzó por primera vez un nuevo misil descrito como el "más poderoso" hasta la fecha. Se trata del misil balístico intercontinental de combustible sólido que voló unos 1.000 kilómetros y representa un importante avance en el ambicioso programa de armas de la nación asiática.La ofensiva generó gran confusión en el norte de Japón, donde se emitió una orden de evacuación masiva que fue retirada 30 minutos después porque las autoridades dijeron que no había caído cerca de la isla.Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, declaró que las repetidas pruebas de misiles de Pyongyang representan una "amenaza grave e inminente" para la seguridad de su país.

¿Cómo es el misil?

Getty Images El líder norcoreano, Kim Jong-un.

Inconvenientes

Getty Images El último misil representa un importante avance en el ambicioso programa de armas de Corea del Norte.

Corea del Norte ya ha lanzado, elevando las tensiones en la región y con Estados Unidos.Pero ¿por qué esta última prueba es distinta a las anteriores? Y ¿qué importancia tiene? Aquí te lo contamos.Corea del Norte ya había probado misiles balísticos intercontinentales pero estos funcionaban conque deben alimentarse directamente antes del lanzamiento, un proceso que puede demorar horas.Los de combustible sólido, en cambio, se pueden disparar más rápido, lo que los hace más difíciles de interceptar.Además, permite realizar ataques con menos advertencia, lo que representa un riesgo mayor para sus enemigos.El líder norcoreano -que supervisó la prueba con su hija, esposa y hermana-, dijo que el lanzamiento de este poderoso misil hará que sus rivales "sufran miedo y ansiedad".También afirmó que el misil, conocido como, apoya la agresiva estrategia militar de su país.Los medios estatales, en tanto, elogiaron el ejercicio armamentístico, describiéndolo como un "éxito milagroso" y una mejora en la capacidad del país para montar un rápido "contraataque nuclear".Sin embargo, expertos aseguran que estos misiles. De acuerdo con Ankit Panda, especialista en armas nucleares del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, el misil balístico intercontinental de combustible sólido puede ser operacionalmente superior a su contraparte líquida, pero es más difícil de mantener y almacenar.Además, a través de su cuenta de Twitter, Panda dijo que es más "sensible a la humedad, a la temperatura y al estrés físico", y puede degradarse con los años de almacenamiento.Según Corea del Sur, Kim Yong-un necesitará más tiempo para desarrollar un misil balístico intercontinental de combustible sólidoPara los analistas, el lanzamiento de esta nueva y poderosa arma era esperable. "Dado que Corea del Nortemotores de cohetes sólidos de gran diámetro (...), está claro que desde 2020, una prueba como esta podría haber ocurrido en cualquier momento", señala Jeffrey Lewis, miembro del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación (CNS), una organización que combate la propagación de armas de destrucción masiva. Esta es una semana importante para Corea del Norte: se celebra el undécimo año de Kim Jong-un en el poder. El país tiende a marcar estos aniversarios con muestras de progreso militar.El reciente lanzamiento de misil también sucediódel cumpleaños del fundador de Corea del Norte Kim Il Sung, el principal día festivo del calendario del país.Corea del Norte ha estado trabajando para incrementar su arsenal nuclear y construir armas cada vez más sofisticadas. También ha criticado los ejercicios militares conjuntos entre EE.UU. y Corea del Sur, acusándolos de escalar las tensiones.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.