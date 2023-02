Por EEUU, Canadá y la Comisión Europea no quieren que sus funcionarios utilicen TikTok en sus teléfonos oficiales

Getty Images

Primero fueron Estados Unidos y la Comisión Europea, la rama ejecutiva de la Unión Europea, y ahora se ha sumado Canadá.Sus funcionarios ya no podrán utilizar TikTok en sus dispositivos oficiales debido a los recelos que la popular aplicación de video china despierta entre los gobiernos occidentales.Taiwán tampoco permite a sus funcionarios su uso, e India prohibió completamente la aplicación en el país en 2020, después de una disputa geopolítica con China.Afganistán, Pakistán e Irán también censuran la app, pero porque consideran que contradice sus valores sociales.

Por qué recelan

Qué medidas se han tomado

Qué dice TikTok

¿Hay censura en TikTok?

Qué dice el gobierno chino

TikTok es una aplicación de video propiedad de la empresa china ByteDance Ltd. que cuenta con una enorme popularidad, especialmente entre los usuarios más jóvenes. La aplicación ha experimentado un fulgurante crecimiento en los últimos años, hasta convertirse en la primera app que no es propiedad de Meta (dueño de Facebook o Instagram) que alcanza las 3.000 millones de descargas mundiales, según la empresa de análisis Sensor Tower Data.Sin embargo, la firma ha sido.Según un estudio de ciberseguridad publicado en julio de 2022 por Internet 2.0, una empresa australiana, la aplicación lleva a cabo "una recolección excesiva de datos". Sus investigadores estudiaron el código fuente de la aplicación y aseguraron que recogía datos como la localización de los usuarios, qué terminal estaban usando y qué otras aplicaciones había en el dispositivo. Para sus críticos, TikTok es una suerte de "caballo de Troya" que, aunque parece inofensiva, podría convertirse en una poderosa arma durante tiempos de conflicto.El gobierno de Canadá ha prohibido su uso a sus empleados desde este martes ya que asegura que la aplicación presenta "un nivel inaceptable de riesgo para la privacidad y la seguridad". El regulador canadiense está investigando qué hace TikTok con los datos de los usuarios, en especial si la compañía obtiene un consentimiento "válido y significativo" cuando recopila información personal."En un dispositivo móvil, los métodos de recolección de datos de TikTok proporcionan un acceso considerable a los contenidos del teléfono", aseguró en un comunicado Mona Fortier, presidenta del Consejo del Tesoro de Canadá que supervisa el gasto público.Aunque "los riesgos de utilizar la aplicación están claros", la funcionaria aseguró que por el momento no tienen pruebas de que información gubernamental se hubiera visto comprometida.En Bruselas, la portavoz de la UE Sonya Gospodinova aseguró que, en el caso de la Comisión Europea, la medida tiene como objetivo "proteger a la Comisión contra lasy acciones que puedan ser explotadas para ciberataques contra el entorno corporativo" de la misma.La prohibición en la UE, que se hará efectiva el próximo 15 de marzo, también afecta a los teléfonos o dispositivos personales que tengan instaladas aplicaciones oficiales, como el email de la Comisión o programas de mensajería como Skype for Business. A finales de año, el gobierno federal de Estados Unidos prohibió a sus funcionarios usar TikTok, y ahora ha dado al resto de agencias gubernamentales 30 días para que eliminen la aplicación de sus sistemas. Varias universidades americanas han hecho lo mismo.Ya en 2020, la administración del entonces presidente. Sin embargo, debido a los numerosos desafíos legales, este debate se fue desinflando y fracasó en 2021, cuando el actual presidente Joe Biden anuló la propuesta de Trump.Tik Tok insiste en que no opera de forma distinta a otras redes sociales.Aunque a menudo se cita el estudio de Internet 2.0, Citizen Lab llevó a cabo otro test parecido que concluyó que "en comparación con otras plataformas de redes sociales populares, TikTok recoge el mismo tipo de datos para rastrear el comportamiento de los usuarios".A una conclusión parecida llegó el Instituto de Tecnología de Georgia, que en enero señaló que "el asunto clave aquí es que otras redes sociales y aplicaciones para móviles hacen lo mismo".La compañía también asegura que el gobierno chino no tiene acceso a los datos de los usuarios, y que la versión china de la aplicación es distinta a la que se usa en el resto del mundo. Sin embargo, el pasado diciembreestadounidenses y un "pequeño número" de otras personas, para rastrear sus localizaciones y comprobar si se estaban reuniendo con empleados de TikTok de los que sospechaban que estaban filtrando información sobre la compañía a los medios. Según la empresa, estos trabajadores que accedieron a los datos fueron despedidos en diciembre. TikTok también se encuentra en conversaciones con el gobierno estadounidense para almacenar todos los datos de sus usuarios en Estados Unidos en lugar de en China. Además, asegura que desde el verano pasado, todos los datos de EE.UU. se han dirigido a través de servidores con sede en el país americano.En noviembre de 2022, el director del Buró Federal de Investigación (FBI) de EE.UU. aseguró que "el gobierno chino podría (…) controlar las recomendaciones del algoritmo, lo que podría utilizarse para operaciones de influencia".Es decir, que Pekín podría intentar manipular a los usuarios de TikTok a través de las publicaciones que la aplicación les recomienda. A estas preocupaciones se suma el hecho de que la aplicación hermana de TikTok,, que solo está disponible en China, está fuertemente censurada y al parecer está diseñada para alentar la viralización del material educativo y sano.Los investigadores de Citizen Lab llevaron a cabo una comparación entre TikTok y Douyin y concluyeron que TikTok no emplea la misma censura política."La plataforma no impone una censura posterior obvia", aseguraron los investigadores.En el Instituto de Tecnología de Georgia. Sus analistas buscaron temas como la independencia de Taiwán o chistes sobre el primer ministro chino, Xi Jinping, y concluyeron que "los videos en todas estas categorías se pueden encontrar fácilmente en TikTok. Muchos son populares y ampliamente compartidos".En China, todas las redes sociales están fuertemente censuradas, con un ejército de policías que elimina todo el contenido que critica al gobierno o que consideran que puede provocar disturbios políticos.Cuando TikTok empezó a despegar sí que se produjeron algunos casos sonados de censura, como cuando se suspendió la cuenta a un usuario de EE.UU. por hablar del trato que Pekín daba a los musulmanes de Xinjiang. Tras la feroz respuesta pública, TikTok se disculpó y le restableció la cuenta.Desde entonces ha habido pocos casos de censura, más allá de algunas decisiones de moderación controvertidas, iguales a aquellas con las que tienen que lidiar todas las plataformas.Para Pekín, EE.UU. -y, por ende, otros gobiernos occidentales- abusa de su poder estatal para reprimir a empresas extranjeras. "Nos oponemos firmemente a estas acciones equivocadas", afirmó la portavoz Mao Ning en una rueda de prensa este martes. "El gobierno de EE.UU. debe respetar los principios de la economía de mercado y la competencia leal, dejar de reprimir a las empresas y proporcionar un entorno abierto, justo y no discriminatorio para las compañías extranjeras en EE.UU."."Cuán insegura de sí misma debe estar una superpotencia mundial como Estados Unidos para", añadió.Sin embargo, como observa Joe Tidy, reportero de seguridad cibernética de la BBC, los supuestos riesgos, aunque sean teóricos, no son recíprocos: "China no tiene que preocuparse de las apps estadounidenses porque su acceso para los ciudadanos chinos fue bloqueado hace muchos años".