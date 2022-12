Perú “Una esperanza perdida y una traición que deja una herida en el pueblo”: la decepción en Cajamarca, el gran bastión del expresidente Pedro Castillo, tras su destitución

Getty Images

El respaldo de sus compatriotas se vio reflejado en las urnas. Castillo obtuvo 70% de los votos en Cajamarca durante la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Minutos después de que el expresidente Pedro Castillo anunciara la disolución del Congreso y el gobierno de excepción la pasada semana, un joven se apostó en la plaza de Armas de Cajamarca gritando que el mandatario, poco después destituido, dejaba mal parados a los cajamarquinos. "Chocato ridículo, dejas mal a los cajachos", vociferabacon una pancarta..Esa escena la relata Rosario Chuquiruna, una comunicadora rural quien asegura que aquel acto de rabia que se difundió por redes sociales refleja el sentir de una parte de los habitantes de Cajamarca, uno de los departamentos más pobres del país ycuna del maestro que llegó a la presidencia de Perú en julio de 2021.

Getty Images Castillo se mostró a comienzos de su gestión con el sombrero propio de Cajamarca, como símbolo de su origen.

Getty Images Cajamarca constituye uno de los departamentos más pobres de Perú (39,7%). Casi 60% de la población vive en zona rural.

"El cargo le quedó grande"

Getty Images Durante su campaña, el discurso de Castillo abogaba por una reforma de la constitución y la recuperación de la riqueza nacional.

G. D. Olmo Las calles de Tacabamba se llenaron con carteles de apoyo a Castillo durante la campaña electoral de 2021.

"Oportunidad desperdiciada"

Getty Images Los ronderos constituyen una fuerza de orden en Cajamarca. Pedro Castillo perteneció a sus filas y comparte sus modos autoritarios.

La indignación proviene, por un lado, del grupo de cajamarquinos de la capital que siempre estuvo en contra del ascenso al poder de un campesino. "Existe en Cajamarca una clase muy similar en pensamiento a la gente de Lima, con sus mismos prejuicios y sentimientos de discriminación, que sentían que", explica Chuquiruna. Del otro lado, están los cajamarquinos menos favorecidos, quienes habían depositado sus esperanzas en Castillo para alcanzar peticiones que por años han sido ignoradas. ". Se pensaba: 'Ya era hora que un campesino nos represente'; 'por fin alguien que viene del sector educativo'", agrega la comunicadora rural.(39,7%), seguido por Amazonas (30,1%) y La Libertad (26.8 %), según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares 2021. Casi el 60% de la población vive en zona rural, y 9 de cada 10 cajamarquinos trabaja en el sector informal, lo que significa que no tienen acceso a seguridad social, de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).De ahí que el famoso mensaje de Castillo (caló tanto durante la campaña presidencial. Su discurso abogaba por una reforma de la constitución y la recuperación de la riqueza nacional, que tuvo buena acogida en una región que lleva años protestando por los abusos de las empresas mineras. El respaldo de los cajamarquinos, al final, se vio reflejado en las urnas, donde Castillo obtuvo 70% de los votos en el departamento en la segunda vuelta contra. "El triunfo de Castillo fue una victoria simbólica", afirma Chuquiruna. "Un avance, una ganancia. Por fin, un maestro, un campesino y alguien del interior del país había llegado a la presidencia.".En Cajamarca se siente una "profunda tristeza". Esa es la percepción de estos últimos días que tiene Dina Mendoza, una activista conocida por su oposición al proyecto de extracción del gran yacimiento de oro Conga. "Teníamos muchas esperanzas, porque Pedro Castillo ofreció que se iban a revisar las empresas internacionales y que se dictarían leyes a favor del pueblo. Pensábamos que las cosas iban a cambiar. Teníamos una voz de esperanza".Castillo llegó al gobierno por elección popular, luego de que Perú viniera de arrastrar una cadena de destituciones que inició con Pedro Pablo Kuczynski, siguió con Martín Vizcarra y terminó con Manuel Merino., en medio de un contexto de la crisis sanitaria que golpeó con fuerza al país.Sin embargo, Castillo tuvo todo en contra desde el principio de su gestión. Y así lo reconocen quienes lo apoyaron. "Tenemos un Congreso a espaldas del pueblo, que no lo dejó gobernar", comenta Mendoza. "Un legislativo que solo atendió intereses individuales. Una vergüenza. Pero Castillo tampoco supo ponerse los pantalones para defender su constituyente. No puso a ministros de confianza. Ni tenía las fuerzas políticas para cerrar el Congreso".Incluso, dentro del círculo de las rondas campesinas, del cual fue parte Pedro Castillo, esas objeciones sobre su gestión tienen eco. Las rondas son una organización comunal de defensa que funciona en Cajamarca desde 1976 y que se le conoce como el ejército de los pueblos."Castillo no cumplió con las expectativas porque tuvo que enfrentar un ataque sistemático del Congreso", comenta Santos Saavedra, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas. "Se distanció de las propuestas. Se dejó convencer por gente oportunista. Y, al final,".Pese a que la esperanza de su mandato solo duró 18 meses, muchos de sus seguidores siguen creyendo en el ideal que pintó Castillo de romper con las élites que han gobernado el país . "Él hizo el intento", agrega Saavedra. "Promovió más de 50 proyectos de ley. Insistió en hacer una consulta para cambiar la constitución.. Ahora nos toca levantar cabeza y exigir un cierre del Congreso. Ellos no nos representan".En las filas del partido Perú Libre, no dan todo por perdido. Hay quienes reconocen que Castillo le cumplió a varios gremios, en especial, a los educadores. Para ese sector, se consiguió la reivindicación de sus salarios; el pago de una deuda social por evaluación y preparación de clases que habían dejado de percibir desde 1993, la compensación del tiempo de servicio y el aumento progresivo del presupuesto al sector educación de 3,2% a 10% para 2026."Él logró una aspiración histórica, como dirigente de origen popular que ascendió a la presidencia", asevera Jorge Spelucin, dirigente regional del partido. "Pero este fue un gobierno satanizado y perseguido.".La pretensión de Castillo de instaurar un gobierno de excepción no pareció extrañar a muchos en Cajamarca. La sierra peruana está acostumbrada al autoritarismo de los ronderos, que tienen como labor fundamental poner orden en esa localidad. "Querer imponer su autoridad no le resultó a muchos descabellado y menos con el cúmulo de descontento que existe en el país", comenta Chuquiruna.Sin embargo, lo que no están dispuestos a perdonarle a Castillo es que las acusaciones por corrupción resulten ciertas. "No decimos que no se le investigue. Pero merece que se haga bajo el debido proceso.. Aquí no vamos a avalar la corrupción", opina la activista Mendoza.Hasta ahora, el destino de Castillo resulta incierto. El exmandatario podría ser investigado por los delitos de rebelión y conspiración. En cualquier caso, el término adelantado de su gestión constituye una pérdida irreparable para sus coterráneos y para una buena parte del país que confío en"La caída de Castillo afianza el centralismo y", lamenta Chuquiruna. "La caída de Castillo afianza el centralismo y", lamenta Chuquiruna. "Refuerza la idea de que solo los grandes empresarios pueden dirigir con éxito el país. Lo de Castillo fue una esperanza perdida y una traición que deja una herida en el pueblo".