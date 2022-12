Pedro Castillo, el maestro rural que llegó a la presidencia de Perú por sorpresa y tras año y medio en el poder fue destituido y detenido por rebelión

Getty Images

Pedro Castillo estuvo en el poder menos de año y medio.

"Este gobierno ha llegado para gobernar con el pueblo y para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Yo también soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados".Con ese poderoso discurso asumió Pedro Castillo la presidencia de Perú el 28 de julio de 2021.Lo hizo tras semanas de espera para que fuera proclamado ganador de las elecciones del 6 de junio de ese año, y haciendo hincapié en lo inédito de que un político ajeno a las élites, en concreto un maestro rural y con un discurso antiestabishment,alcanzara el poder en el país.Luciendo su característico sombrero de palma —todo un símbolo—, prometió superar la profunda fractura y polarizaciónque había dejado patente la contienda que lo enfrentó a la derechista Keiko Fujimori.

Reuters

Pedro Castillo el día de su victoria electoral.

Poco podía imaginar en aquella primera comparecencia ante el Congreso que, menos de año y medio después, este miércoles terminaría destituido por esa misma cámara y detenido por rebelión.

Maestro y sindicalista

Getty Images Castillo hizo de su lápiz de maestro un símbolo político.

Getty Images Perú fue uno de los países más golpeados por la pandemia.

Getty Images Castillo contó con mucho apoyo en los sectores populares.

Getty Images Castillo se impuso a Keiko Fujimori en las elecciones del 6 de junio de 2021.

Inestabilidad

Getty Images El Congreso destituyó a Pedro Castillo por "permanente incapacidad moral" para gobernar.

Acusaciones de corrupción

Getty Images Dina Boluarte encabezará el gobierno hasta que concluya el periodo presidencial en julio de 2026.

Y que lo haría tras superar otros dos intentos de vacancia, con cinco gabinetes ministeriales a sus espaldas y, además, vinculado a la instrucción de seis casos de presunta corrupción.Castillo nació el 19 de octubre de 1969 en Puña, un poblado de la provincia de Chota, en el departamento de Cajamarca, el tercero de nueve hermanos e hijo de dos agricultores analfabetos.Compaginó su educación con las labores agrícolas desde la infancia y, tras terminar su formación, se desempeñó como profesor.De hecho, el izquierdista hizo de, y capitalizó así el prestigio del que gozaba en las zonas rurales de Perú."Palabra de maestro", solía decir a menudo para cerrar sus discursos.También destacó su pasado comoo miembro de las rondas campesinas, unas organizaciones comunales de defensa, y hasta acudió a caballo a emitir su voto.Otro aspecto que lo distinguió y que él explotó en la carrera hacia la presidencia fue su origen: la región de, en la sierra norte de Perú.Es una de las zonas más pobres del país, pese a sus ricos yacimientos minerales, y eso le colocó en un buen lugar para argumentar uno de sus lemas de campaña: "No más pobres en un país rico".En esa línea,que explotan los suelos peruanos.Tanto su oficio como su origen le permitieron, pues, situarse del lado de los más necesitados y olvidados, especialmente en la pandemia, que azotó severamente el país, volviéndolo en un momento el de mayor tasa de mortalidad per cápita."Quisiera saludar a los pueblos más olvidados de mi patria, saludar a", afirmó en la plaza de armas de Tacabamba el 11 de abril de 2021, cuando fue el candidato más votado en la primera vuelta., el propio Castillo trató de alejarse de otros referentes de izquierda mucho menos populares como Hugo Chávez o Nicolás Maduro en Venezuela.Gracias a su base de apoyo en las zonas rurales, Castillo consiguió, aunque con un estrecho margen, imponerse a Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y quien por tercera vez intentaba acceder a la presidencia.Y lo hizo alejado del establishmenten un momento en el que los peruanos sentían desafección por los políticos y partidos tradicionales, tras las crisis institucionales que habían llevado a que hubiera cuatro presidentes en cinco años.Sin embargo, con su figura tampoco llegó la estabilidad al país.En el tiempo que estuvo en el poder el mandatario enfrentó varias crisis de gobierno y. Poco después de su investidura empezaron las desavenencias con, líder de la formación Perú Libre, un político de izquierda ortodoxa que le ayudó a construir su candidatura y a llevarlo a la presidencia.La ruptura con Cerrón ocurriría el pasado julio, costándole a Castillo el apoyo de sus legisladores en el Congreso.Tras dos intentos anteriores de la oposición por sacarlo del poder, el legislativo lo terminó destituyendo este 7 de diciembre, declarando supara gobernar.Lo hizo tras la decisión de Castillo de disolver el Congreso y de instaurar "un gobierno de excepción" que, según aseguró, gobernaría a través de decretos ley hasta que un nuevo Parlamento con poderes constituyentes elaborara un nueva Constitución.Un anuncio que fue inmediatamente tachado de "golde de Estado" por parte de la oposición y cuestionado también por otras autoridades, incluyendo la Policía y las Fuerzas Armadas, y generó una ola de renuncias de altos funcionarios.Tras la declaración de vacancia, le correspondió a la vicepresidenta,, asumir la presidencia del país hasta concluir el periodo presidencial en julio de 2026.Castillo, tras su anuncio, se presentó ante la prefectura de la policía en Lima, donde fue detenido.Mientras, sobre el ya exmandatario pesan varias. De hecho, en octubre pasado, la fiscalía presentó una denuncia constitucional contra el mandatario, a quien señala por supuestamente liderar "una organización criminal" para enriquecerse con contratos del Estado y obstruir las investigaciones.Pero con su destitución,.Castillo ha sido el quinto presidente desde 2017. Su sucesora, Dina Boularte, afrontará muchos de los problemas que acabaron condenando al maestro rural, principalmente el de la atomización de un Congreso díscolo y la dificultad para formar un gobierno capaz y con apoyos suficientes para desarrollar su agenda. * Este artículo fue publicado con la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo de Perúel 19 de julio de 2021y fue actualizadoeste 7 de diciembre tras su destitución.