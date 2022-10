Pedro Castillo: de qué se acusa al presidente de Perú y qué pasa ahora

Getty Images

Pedro Castillo dijo que las acusaciones son "una nueva modalidad de golpe de Estado".

La Fiscalia de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno. Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Benavides también dijo que se estaba produciendo "una feroz obstrucción a la justicia" desde esa red supuestamente "enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas".El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que "no hay ningún fundamento real" y "esas acusaciones son orquestadas". Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha "una nueva modalidad de golpe de estado en Perú". La Fiscalía presentó formalmente la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a quien según el Ministerio Público corresponde ahora pronunciarse, aunque el gobierno acusa a la fiscal Benavides de intentar una maniobra inconstitucional para sacar a Castillo del poder. La acusación formal al presidente supone un nuevo capítulo en la crisis política peruana y abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del mandatario. Pero, ¿cuáles son los hechos que se le imputan y que podrían costarle el cargo?

Investigaciones preliminares

Mininter Perú El Ministerio del Interior ofrece una recompensa por los sobrinos y el exsecretario de Castillo (izq.).

Denuncia constitucional

Suspicacia por un ministerio

Obras bajo sospecha en su tierra

Congreso de la República del Perú Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

El papel de "Los Niños"

Ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas

La salida del ministro de Interior

La Fiscalía llevó a cabo este martes varios registros en viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellos el deen San Juan de Lurigancho, un populoso barrio de Lima.La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron "muy graves y reveladores indicios" de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles..El Presidente expresópor Twitter "La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre".La Fiscalía ha abiertos preliminares sobre Castillo en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno. Ya en mayo se había emitido orden de busca y captura contra dos sobrinos del presidente , Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo cuenta ha criado como su hija, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.Las investigaciones en curso en la Fiscalía son diversas y., pero ninguna ha superado la fase preliminar.De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales. Sin embargo, la Fiscalía asegura quepermite determinar si las personas que tiene inmunidad (como el primer mandatario y los congresistas) cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción.Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.El gobierno asegura queEl Ministerio de Transportes ha sido objeto preferente de las investigaciones. Según la Fiscalía, Castillo y su ex ministro de Transportes, Juan Silva, también huido,en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares. Para otro exministro de Transportes de Castillo, Geiner Alvarado, la Fiscalía pidió una, también por su supuesta pertenencia a esta banda, de la que formaría parte también los sobrinos fugados de Castillo. Los sobrinos se habrían lucrado con la concesión del proyecto para la construcción de un puente en el norte del país. En el mismo procedimiento está imputado Bruno Pacheco, ex secretario de Castillo al que se le intervinieron US$20.000 en el cuarto de baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota. Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa Cuarto Poderen un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.Entre los registros llevados a cabo el martes estuvo el de los despachos dedel partido Acción Popular conocidos en los medios locales como "Los Niños" y a los que la Fiscalía sitúa también como miembros de la organización criminal de Castillo. Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.Informaciones publicadas en los medios peruanos indican que lo que puso a la Fiscalía sobre aviso de los supuestos tratos delictivos de Castillo con "los Niños" fuede la empresaria Karelim López Arredondo, que señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes.La empresaria se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada. Los congresistas se habían caracterizado poren el Congreso pese a pertenecer a una bancada rival.Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía. La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.La salida del gobierno del ministro del Interior Mariano González se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo. González declaró a los medios tras haber sido cesado que lo fuepor haber asignado a los policías más competentes a la división encargada de localizar a huidos como los sobrinos de Castillo."Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos", dijo entonces González. Para la Fiscalía esto podría constituirpor parte del Presidente.