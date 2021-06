Ovnis: cuáles son las conclusiones del informe del Ejército de EE.UU. sobre los objetos voladores no identificados

Getty Images

El gobierno de Estados Unidos no tiene explicación para las decenas de objetos voladores no identificados (ovnis) vistos por pilotos de su Ejército.Un informe del Pentágono publicado este viernes asegura que de 144 avistamientos de ovnis desde 2004, todos menos uno siguen sin explicación.Y no descarta la posibilidad de que los objetos sean extraterrestres.El Congreso de EE.UU. exigió el informe después de que el ejército estadounidense informara sobre numerosos casos de objetos que se movían erráticamente en el cielo.Luego, el Pentágono estableció un grupo de trabajo de fenómenos aéreos no identificados en agosto pasado para examinar los informes.El trabajo del grupo era "detectar, analizar y catalogar" estos eventos, así como "obtener información" sobre la "naturaleza y los orígenes" de los ovnis, dijo el Pentágono.

¿Qué dice el informe?

Departamento de Defensa EE.UU. Esta es una de las imágenes captadas por los pilotos estadounidenses.

Qué evidencias hay

Getty Images El Departamento de Defensa de Estados Unidos creó un grupo de trabajo para investigar qué eran los ovnis vistos por miembros del Ejército.

El informe provisional publicado este viernes dice que la mayoría de los 144 casos reportados de los "fenómenos aéreos no identificados" se produjeron en los últimos dos años, después de que el Ejército de EE.UU. pusiera en marcha un mecanismo de notificación estandarizado.En 143 de los casos notificados carecen "de información suficiente para atribuir los incidentes a explicaciones específicas".Y afirman que no hay "indicios claros de que exista una explicación no terrestre", aunque tampoco lo descartan.Los ovnis "probablemente carezcan de una sola explicación", dice el informe. Algunos podrían ser objetos de otro país como China o Rusia; otros podrían ser fenómenos atmosféricos naturales como cristales de hielo que podrían detectar los sistemas de radar.El informe también sugiere que algunos podrían ser "atribuibles a desarrollos y programas clasificados de entidades estadounidenses".El único caso que pudieron identificar "con mucha confianza" fue "un gran globo desinflado", según el informe.Agregaron que los ovnis plantean "un problema claro de seguridad de vuelo y pueden representar un desafío para la seguridad nacional de Estados Unidos".El grupo de trabajo ahora está "buscando formas novedosas de aumentar la recopilación" de informes y agrega que "fondos adicionales" podrían servir para "estudiar más a fondo los temas expuestos en el informe".El Departamento de Defensa de EE.UU. publicó en abril de 2020 videos de varios ovnis que fueron filmados por el Ejército de EE.UU.En un episodio del programa "60 Minutes" de la cadena CBS el mes pasado, dos expilotos afirmaron haber visto un objeto en el Océano Pacífico que parecía reflejar sus movimientos.Un piloto lo describió como un "pequeño objeto blanco con apariencia de Tic-Tac", refiriéndose a unos populares caramelos de menta blancos y alargados."Y eso es exactamente lo que parecía, excepto que viajaba muy rápido y de manera muy errática y no pudimos anticipar en qué dirección giraría o cómo estaba maniobrando ni el sistema de propulsión", dijo el expiloto Alex Dietrich a la BBC."No tenía ningún rastro de humo o propulsión aparente. No tenía ninguna superficie de control de vuelo aparente para maniobrar como maniobraba".