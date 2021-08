Olímpicos de Tokio: ¿por qué China no lidera las tablas de medallas de los medios en EE.UU. como en el resto del mundo?

Getty Images

China y Estados Unidos corren una carrera por ver quién queda en lo más alto del medallero olímpico.

Si usted, lector, revisa el medallero de los Juegos Olímpicos en el sitio oficial Tokyo 2020, encontrará a China en el primer lugar, por arriba de otras potencias del deporte como Estados Unidos y del país anfitrión, Japón. Pero si, en cambio, abre el New York Times, uno de los diarios estadounidenses más prestigiosos, o sigue la transmisión de las Olimpíadas por NBC, la cadena que transmite la mayoría de los eventos olímpicos desde Japón para Estados Unidos, verá que la primera bandera del medallero tiene barras y estrellas. Como escribía el periodista del New York Times Josh Katz a fines de julio, saber quién lo está haciendo mejor en los Juegos "depende de a quién uno le pregunta y cómo se cuentan (las medallas)". El Comité Olímpico Internacional ordena el medallero privilegiando las preseas doradas. Es decir, el país con más oros está mejor ubicado en la tabla, sin importar cuántas medallas de plata o bronce hayan ganado sus atletas. La plata, y por último el bronce, sirven -en el medallero- para determinar los lugares cuando dos o más países tienen el mismo número de oros. En cambio, como añadía Katz, algunas publicaciones en Estados Unidos privilegian el número de medallas ganadas, sean oro, plata o bronce.

La controversia

Getty Images China ha besado más veces el oro en estos Juegos Olímpicos pero Estados Unidos se ha colgado más medallas al cuello.

BBC

¿Por qué esto ha generado polémica ahora? Porque a diferencia de otros Juegos donde Estados Unidos obtenía la mayor cantidad de preseas -en general y doradas- los diferentes conteos arrojan en Tokyo 2020: China y Estados Unidos.Y aquí es donde entra a jugar la suspicacia, primero en redes sociales y luego en medios de comunicación tan lejanos como el diario deportivo argentino Olé y su par británico Daily Mail. El diario publicado en Buenos Aires señalaba: "En Estados Unidos se vieron un poco lejos de China" y añade: "Quizás por eso y porque a sus habitantes no les gusta verse segundos en nada, uno de los medios más relevantes de Estados Unidos utilizó una particular forma de medición para ordenar a los países en el medallero. Claro que esta nueva lógica favorece a los norteamericanos".El Daily Mail, por su parte, se hace eco de la polémica en la redes, y cita a un lector del Washington Post en China que escribió en su cuenta de Twitter: "¿Qué pasa Washington Post, los Estados Unidos están siendo apabullados en el medallero por China y Japón. ¿Por qué no pueden mostrar esto en su tabla?". Otro tuitero citado por el diario británico escribe que, en sus recuerdos, los conteos de medallas en Estados Unidos solía ir a la par con el del Comité Olímpico Internacional, es decir, privilegiando las medallas de oro, pero eso cambió -según este tuit- desde que perdieron el primer puesto en el medallero. Sin embargo, las críticas no se escuchan solo desde el Sur o desde el otro lado del Atlántico. La cadena estadounidense Fox Sports publicó en su edición australiana un artículo titulado "La extraña forma en que Estados Unidos está manipulando el medallero de Tokio", en el que el periodista Ben Graham habla de esta "extraña manera" que han adoptado los medios estadounidenses para ordenar las medallas."Y,, el cambio implica que cierta nación termine arriba de la tabla", ironiza Graham. Más allá de la polémica, está claro que China es una potencia olímpica y que Estados Unidos se enfrenta a una competencia cerrada.Esa realidad, le pese a quien le pese, no depende del color de la medalla con que se la mire.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.