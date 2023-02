Nunca te rindas: la mujer que logró frenar a golpes a un hombre que la atacó en un gimnasio en EEUU

CBS

Nashali Alma logró escapar del gimnasio.

Una cámara de seguridad grabó el momento en el que una mujer fue atacada por un hombre mientras entrenaba en el gimnasio del complejo residencial donde vive en Florida, Estados Unidos. Nashali Alma, de 24 años, comenzó a golpearlo para defenderse, mientras intentaba llamar por su teléfono móvil para pedir auxilio. "Cuando estaba ocurriendo, no tuve miedo", le dijo Alma a CBS, socio de la BBC en EE.UU., en referencia al ataque. "De hecho, soy fisicoculturista, así que tengo mucha fuerza", añadió. "En mi mente, él era igual a mí", subrayó al relatar cómo evitó que el atacante la redujera."No lo vi como alguien más grande o más pequeño. En mi mente, sabía que era más fuerte que él y que podía defenderme".En las imágenes captadas por la cámara de seguridad del local, se ve cuando Alma abre la puerta del gimnasio, pensando que el hombre también iba a entrenar. Sin embargo, él se abalanzó sobre ella una vez que entró a la instalación.El forcejeo entre ambos se intensificó cuando ella sacó su teléfono e intentó hacer una llamada. Después de varios minutos de lucha, el hombre se rindió, la soltó y ella escapó del gimnasio. "Mi consejo sería:'nunca te rindas'", enfatizó. "Mis padres siempre me han dicho que no me rinda ante nada en la vida y es algo que tuve en mente mientras luchaba contra él".Aseguró que "si no te rindes y luchas, le demuestras [al agresor] que eres fuerte, que eres alguien capaz de pelear, de sobrevivir y de salir de esa situación"."Cuanto más te resistes, ellos pelean menos. Quieren que te rindas, que te detengas", afirmó.

Captura del video de seguridad del ataque a Nashali Alma en Florida.

Alma contó que cuando luchaba con el atacante, pensó: "Si sigo luchando, él va a dejarme ir. Y al final del video puedes ver cómo él se cansa"."Cuanto más te resistas, más querrán rendirse y se detendrán", añadió. La policía confirmó que el hombre fue arrestado en las 24 horas posteriores al asalto.

