Nunca supe que mi madre había sobrevivido al Holocausto

Michael Goodwin fue criado por sus padres adoptivos en Australia creyendo que era de ascendencia católica irlandesa. Creció intentando averiguar algo sobre su madre.Pero solo ahora, con 80 años, ha encontrado, por fin, lo que pasó con su verdadera familia y ha descubierto que era judío.Michael fue adoptadocuando tenía siete años por una pareja australiana de mediana edad; se casó, se instaló en Perth y formó su propia familia.Sus padres adoptivos, a quienes les habían dicho que era de ascendencia irlandesa, lo criaron como cristiano. Y, sin embargo, dentro de él, tenía la inquietante sensación de que faltaban partes cruciales de su propia historia."Siempre me pregunté quién era", dijo Michael.

Intentó, sin éxito, llamar a las autoridades del hogar de niños donde vivió antes de su adopción. Quería que le enviaran los documentos sobre su familia biológica."Me encontré con una puerta cerrada", dijo. "No pude averiguar nada en absoluto".

Reconstruyendo su historia

Huida de la Alemania nazi

"Bienvenido a la familia"

Legado

Michael sabía quedonde había vivido antes de su adopción.Solo cuando, en 2009 y 2010, los gobiernos británico y australiano se disculparon por una política de migración forzada de niños, Michael se dio cuenta de que era una de las miles de personas a las que les había sucedido.Pero también se dio cuenta de que existía un grupo que podría ayudarlo: una organización benéfica con sede en Reino Unido llamada Child Migrants Trust.El fideicomiso fue establecido en 1987 por Margaret Humphreys, una trabajadora social de Nottinghamshire, después de encontrara la fuerza de Reino Unido a países como Australia, a menudo sin el conocimiento de sus padres biológicos.La película Oranges and Sunshine, protagonizada por Emily Watson, está basada en el trabajo de esta organización.Armado con su nombre de nacimiento, su pasaporte británico y los pocos datos que conocía sobre su identidad previa a la adopción, Michael se acercó a la oficina de la organización en Perth.Sabía que había llegado a Australia en un barco a la edad de siete años, después de haber sidoEmpezaron a rastrear los registros para tratar de descubrir algo sobre sus antecedentes.Resultó que la respuesta, en cierto sentido, había estado justo en frente de ellos.en la cubierta de un barco en Australia después de un largo viaje.los que aparecían en la imagen, excepto al niño pequeño confundido y de aspecto triste con un abrigo demasiado grande y zapatos desgastados al que un compañero migrante le había puesto el brazo alrededor.Resultó queMichael había nacido como Michael Lachmann y, según supo, era.Su madre, Ilse, había huido a Inglaterra a través de Italia desde la Alemania nazi en 1939.Sus padres -los abuelos de Michael- y su hermano -el tío de Michael-, que se habían quedado en Alemania,Y, trágicamente, Michael descubrió que su madre había querido darle un hogar."Me di cuenta de que me", dijo.Supo que su madre se había unido a los servicios en la lucha contra Hitler.Durante ese tiempo, había entablado una relación con un soldado del que quedó embarazada.Había puesto a Michael, pero en una carta, encontrada por el fideicomiso, declaró explícitamente que quería darle un hogar a su hijo cuando su padre regresara de la guerra."Ella escribió una carta muy conmovedora diciendo quey lo llevarían a casa y serían felices", cuenta Humphreys.Pero cuando volvió a buscarlo, le dijeron que lo habían enviado a Australia.Michael se enteró de que su madre lo había seguido hasta AustraliaLe habían cambiado el nombre y vivía en Perth.Ilse había muerto en Melbourne en 2009, un año antes de que Michael acudiera al fideicomiso en busca de ayuda.Sin embargo, la organización ha podido ayudar aEste mes, viajó junto con Margaret Humphreys a la ciudad de Chemnitz en Alemania, de donde su madre huyó de los nazis hace más de ocho décadas."Simplemente sentí en mi corazón que era importante para venir y tocar el suelo donde estuvo mi madre", dijo.Allí, Michaelen el sitio de la antigua casa de su familia.Posteriormente viajó al cementerio judío de Chemnitz.Cuando llegó allí, la zona estaba bañada en colores otoñales y sol.Observó las tumbas del lado de la"Después de todos estos años puedo ver dónde están enterrados. Es maravilloso", dijo.Las autoridades de la ciudad, que estaban organizando un proyecto conmemorativo, invitaron a Michael a ver una película que habían hecho en la quePor primera vez, pudo ver los rostros de parientes que nunca supo que existían."Has estado, sin conocer a todas estas personas y de repente las ves", dijo."Es algo tan importante... una gran experiencia y también muy emocional. Conseguí lo que necesitaba para poder decir 'Sé a dónde pertenezco'".Algunos de ellos, supo por investigadores en Chemnitz, habían terminado viviendo en Nueva York.Poco después de enterarse de esto, el fideicomiso llevó a cabo.Encontraron un edificio de oficinas vacío en la ciudad con una pantalla de televisión gigante para que Michael viera y hablara, por primera vez, con susSe enteró de quede los nazis.Aunque ella ya no estaba viva, sus hijas y otros familiares estaban todos en la pantalla, esperando para saludarlo.Su voz se quebró cuando saludó y dijo: "Hola. ¿Cómo están?"respondieron.Ahora espera mantenerse en contacto con su familia y potencialmente usar el fondo de viaje establecido por el gobierno británico para niños migrantes y administrado por el fideicomiso para reunirse con ellos algún día en Nueva York."Me encantaría conocer a mi familia", dijo."Esto es lo más grande que he hecho, el regalo que tengo ahora de poder deciry puedo llegar a conocer más sobre ellos'".En su último día en Alemania, fue al memorial del Holocausto cerca de la Puerta de Brandenburgo para recordar aEs un imponente monumento de piedras planas.Incluso en un día cálido y soleado, las altísimas piedras tienen un marcado frío.dijo Michael.Tenía una parada más que hacer en su viaje europeo. Fue a Nottingham, hogar de la familia de su difunta esposa, que emigró a Australia por elección.También fue, por coincidencia, el hogar de la organización benéfica que loy, con suerte, darle un nuevo futuro.Viajó a un pequeño monumento a orillas del río Trent: una pequeña placa junto a un árbol.Está dedicado a lospor el esquema de migración infantil.Mientras lo miraba, los pensamientos de Michael estaban con su familia y sus propios hijos y nietos."Pueden tener este legado, mi legado", dijo.